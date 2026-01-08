De la idea a la impresión: Creality SPARKX i7 debuta en CES 2026 para los creadores cotidianos

(Información remitida por la empresa firmante)

LAS VEGAS, 8 de enero de 2026/PRNewswire/ -- En la jornada inaugural de CES 2026, Creality, líder mundial en la industria de la impresión 3D, presentó una completa exhibición en su stand (Venetian 54359), donde presentó nuevos productos de creación de escritorio, junto con instalaciones interactivas y presentaciones de modelos destacados. La exhibición destacó los últimos avances de Creality en fabricación inteligente con IA, demostrando cómo las tecnologías avanzadas de creación 3D se están volviendo más accesibles, intuitivas y se adaptan a las necesidades creativas cotidianas.

SPARKX i7 debutó oficialmente en el CES, destacando por sus elementos de iluminación limpios y refinados que representan una estética cálida y moderna de impresora de escritorio. En su primera aparición pública, este debut también marcó el lanzamiento oficial de la i7, mostrando una experiencia de impresión 3D simplificada y lista para usar, diseñada para creadores cotidianos.

SPARKX i7 combinó una serie de características clave, incluyendo un hotend de intercambio rápido para un mantenimiento sencillo, un mecanismo de cambio de color rediseñado y un sistema de filamento de cuatro colores que reduce significativamente el desperdicio de material. Las capacidades impulsadas por IA mejoraron aún más la experiencia, permitiendo la generación inteligente de modelos, la impresión asistida y el funcionamiento móvil en tiempo real. Tras su aparición en CES, ya se abrieron los pedidos anticipados de la i7 en Norteamérica, y pronto estará disponible a nivel mundial.

Además de SPARKX i7, Creality también presentó otros productos clave de su ecosistema de creación de escritorio, que abarcan la impresión 3D, el grabado láser, el escaneo 3D y las herramientas de creación impulsadas por IA. Entre los aspectos más destacados se incluyen la impresora 3D Ender-3 V4, la siguiente evolución de la serie icónica y más vendida de Creality; el grabador láser Falcon T1, el primer sistema láser 5 en 1 del mundo; el escáner 3D Sermoon P1, que combina la precisión del láser azul con la conectividad Wi-Fi 7; y CubeMe, una nueva función de IA de Creality Cloud que permite a los usuarios generar modelos 3D personalizados a partir de una sola foto en minutos.

El stand de Creality en el CES combinó instalaciones interactivas a gran escala con exhibiciones de modelos locales para crear una atmósfera sumamente atractiva. Una máquina tragamonedas de 1,8 metros y una máquina expendedora de cápsulas gigante invitaron a los visitantes a interactuar y ganar regalos impresos en 3D. Al mismo tiempo, se presentaron modelos inspirados en la cultura maker estadounidense y la señalización luminosa estilo Las Vegas que demostraron las posibilidades creativas de la impresión 3D de escritorio en colores, materiales y efectos.

Mientras continúa CES, el stand 54359 de Creality en el Venetian permanece abierto a los visitantes que buscan explorar sus últimos productos y experiencias prácticas. A través de su presentación en CES, Creality destacó sus continuos esfuerzos para hacer que la impresión 3D sea más accesible para los creadores cotidianos dentro del panorama más amplio de la electrónica de consumo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857047/Creality_s_Booth_54359_CES2026.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857048/SPARKX_i7.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2375792/CREALITY_3D_Logo.jpg

