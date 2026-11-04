ieGeek abre las reservas para el sistema de cámaras de seguridad ZY-Q5 con almacenamiento local

(Información remitida por la empresa firmante)

HONG KONG, 4 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- ieGeek ha abierto el plazo de reserva anticipada para el sistema de cámaras de seguridad ZY-Q5 en Reino Unido y Europa. El sistema combina cámaras para exteriores de 5 MP con una estación base, lo que permite a los usuarios supervisar distintas zonas de su hogar a través de la aplicación ieGeek Cam y guardar las grabaciones de forma local, sin necesidad de una suscripción mensual.

Las reservas están disponibles a través de las páginas del ZY-Q5 en Reino Unido y ZY-Q5 en Europa. Los pedidos se abrirán el 15 de noviembre de 2026, y el envío de la primera remesa —correspondiente a los pedidos anticipados que cumplan los requisitos— está programado para comenzar el 25 de noviembre.

Visualización centralizada y almacenamiento local

La aplicación ieGeek Cam permite ver varias transmisiones de cámara en directo en una sola pantalla, lo que facilita la supervisión de entradas, jardines y accesos desde un mismo lugar. La estación base admite hasta ocho dispositivos y es compatible con tarjetas microSD de hasta 512 GB para el almacenamiento local de grabaciones.

Vigilancia en exteriores, de día y de noche

Las cámaras de 5 MP del ZY-Q5 cuentan con visión nocturna a todo color, mientras que la detección mediante IA y el seguimiento automático ayudan a los usuarios a monitorizar la actividad en su propiedad. Los usuarios pueden configurar zonas de detección y horarios de vigilancia, recibir alertas de movimiento y comunicarse con los visitantes gracias al sistema de audio bidireccional.

La carga mediante energía solar ayuda a reducir la necesidad de recarga manual, y las cámaras cuentan con un índice de resistencia a la intemperie IP65, lo que permite su uso en exteriores.

Black Friday en Reino Unido y Europa

ieGeek también celebrará un evento de Black Friday con descuentos de hasta el 60 % en productos seleccionados. Entre los modelos destacados se incluyen la cámara de seguridad solar S5 y la cámara S11 4G LTE. El acceso anticipado para clientes VIP estará disponible del 8 al 11 de noviembre, seguido de la promoción principal, que se extenderá del 12 de noviembre al 4 de diciembre. Las ofertas y condiciones específicas para cada región pueden consultarse en la página de Black Friday de Reino Unido y la página de Black Friday de Europa.

Acerca de ieGeek

Desde 2016, ieGeek ha diseñado y fabricado productos de seguridad para el hogar, incluyendo cámaras, timbres con video y monitores para bebés. La marca ha vendido más de 3,81 millones de unidades en más de 80 países.

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