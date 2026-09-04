IFA 2026: La innovación que da forma al futuro (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Presentación de los Premios Mundiales a la Innovación en Tecnología de Productos

BERLIN, 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Una de las mayores ferias de electrónica de consumo del mundo, la Internationale Funkausstellung Berlin (IFA), se celebró en Messe Berlin del 4 al 8 de septiembre de 2026.

Durante IFA, se presentaron oficialmente los esperados Global Product Technology Innovation Awards (GPTIAwards). Creados en 2014 por International Data Group (IDG) y la Cámara de Comercio e Industria Alemana (DIHK), los GPTIAwards cuentan con el apoyo de IFA cada año y se otorgan a nivel mundial. Los expertos del sector consideran que la publicación anual de la lista de premios es un indicador clave de las tendencias emergentes en sectores innovadores. Los proyectos ganadores están llamados a convertirse en una fuerza impulsora fundamental de la oferta de productos comerciales en el ciclo de mercado actual y sirven como un indicador clave de los cambios en las preferencias de compra de los consumidores globales.

Premios presentados: Diversos logros tecnológicos revolucionarios destacan en todos los sectores

En la edición de este año de los Global Product Technology Innovation Awards, la lista de galardonados reúne a marcas líderes mundiales y empresas innovadoras especializadas de decenas de países y regiones, ofreciendo una muestra completa y dinámica del ecosistema de innovación multidimensional del sector global de la electrónica de consumo.

Entre los premiados se encuentran nombres destacados de la industria como Midea, SIEMENS, TCL, MIELE, BOE, LIEBHERR, SAMSUNG, SONY, LG, ECOVACS, CECOTEC, TINECO, Dyson, TECNO, JBL, Segway, SANDISK, Zendure, JURA, Navimow, Maniformer, NELKO, CHiQ, HKC, NEURA Robotics, AEG y KOORUI. Sus innovaciones abarcan un amplio espectro de sectores de vanguardia, como aire acondicionado, cocinas inteligentes, equipos audiovisuales para el hogar, interacción robótica con IA, pantallas, limpieza, almacenamiento inteligente, movilidad inteligente, almacenamiento de energía, gafas inteligentes de realidad aumentada y dispositivos móviles inteligentes.

Como uno de los programas de premios más prestigiosos y esperados de IFA, los organizadores destacan que la iniciativa evalúa rigurosamente a miles de marcas globales cada año para identificar referentes de innovación en el sector de la electrónica de consumo. Además, presenta logros consolidados en innovación industrial a través de su prestigiosa lista de ganadores. Se ha convertido en una referencia fundamental para que la industria global siga de cerca la evolución de las tendencias en electrónica de consumo, lo que permite a la centenaria IFA potenciar su valor único y aprovechar su plataforma global.

Productos estrella que triunfan en diversas categorías: la innovación disruptiva está redefiniendo la industria

En la lista de ganadores de los premios IFA de este año, las principales marcas globales se han alzado con los máximos honores gracias a la solidez de sus tecnologías centrales diferenciadas y sus productos innovadores basados en escenarios, demostrando plenamente la capacidad de I+D de clase mundial y la vibrante vitalidad innovadora del sector global de la electrónica de consumo. La fabricación inteligente de China está experimentando una expansión global acelerada, impulsada por su ecosistema de cadena industrial totalmente integrado y los continuos avances en I+D de tecnología innovadora. Según las estadísticas oficiales de aduanas, las exportaciones de China de electrodomésticos alcanzaron los 360.960 millones de yuanes en el primer semestre de 2026, con una participación creciente de productos inteligentes y ecológicos. El sector chino de electrodomésticos está acelerando su transición de las exportaciones puras de productos a una nueva etapa centrada en las exportaciones de tecnología y la expansión global de marcas propias de origen nacional.

En concreto, Midea ha recibido numerosos premios de oro en toda su gama de productos. Los siguientes productos han sido reconocidos como los más exitosos de la compañía: el aire acondicionado split VitaBreeze, el aire acondicionado de suelo AI Breeze-Free, la unidad de tratamiento de aire con conductos dobles ocultos y la bomba de calor aire-agua Trueheat Max. Estos productos le han valido a Midea los siguientes premios: el premio de oro a la tecnología de confort con punto de ajuste de temperatura y humedad del aire, el premio de oro a la tecnología de confort multimodal AI Breeze-Less, el premio de oro a la tecnología de calefacción con conductos dobles ocultos y separación de fases, y el premio de oro a la tecnología de calefacción con doble impulso de entalpía. En la categoría de electrodomésticos de cocina, el horno empotrable y el horno de vapor empotrable de la serie SpaceMaster de Midea destacaron entre una gran cantidad de productos para ganar el premio de oro a la innovación en tecnología de calefacción y el premio de oro a la innovación en tecnología de vapor, respectivamente.

Además, TCL ha logrado avances significativos en tecnología audiovisual, electrodomésticos, pantallas y robótica con IA. Entre sus productos galardonados se encuentran la barra de sonido insignia Q95K 11.1.4ch Dolby Atmos, el aire acondicionado con refrigeración solar, el refrigerador TwinMag Prime Fresh Series y el robot de compañía familiar heyAiMe. Estos productos recibieron, respectivamente, el premio de oro a la tecnología de sonido de alta fidelidad, el premio de oro a la tecnología de refrigeración solar, el premio de oro a la tecnología TwinMag Prime Fresh y el premio de oro a la innovación tecnológica en inteligencia artificial. Además, las gafas de realidad aumentada RayNeo GTMax de TCL recibieron el Premio de Oro a la Tecnología de Gafas de Realidad Aumentada, mientras que el monitor OLED UHD de 120 Hz (27") de TCL CSOT ganó el Premio de Oro a las Soluciones de Pantallas OLED.

BOE mantiene su posición como líder mundial en el sector de pantallas de alta gama. Su pantalla AMOLED de gama de colores amplia de última generación obtuvo el Premio de Oro a la Tecnología de Pantallas, gracias a avances revolucionarios en aspectos clave: calidad de imagen con gama de colores ultra amplia, funciones para el cuidado de la vista, bajo consumo de energía y mayor duración de la batería. BOE continúa suministrando soluciones técnicas esenciales a la industria global de pantallas.

CHiQ ha impulsado su ecosistema global de hogar inteligente con IA a través de una cartera de productos completa y consolidada, un ecosistema de hogar inteligente conectado e innovación centrada en el usuario, lo que le valió el premio a la Mejor Marca de Ecosistema de Hogar con IA. La marca continúa integrando la tecnología de IA en situaciones cotidianas, impulsando la innovación localizada y adaptada a diferentes mercados y estilos de vida, ofreciendo soluciones de hogar inteligente de alta calidad a consumidores de todo el mundo.

Segway es líder mundial en movilidad inteligente y establece nuevos estándares en la industria. El Segway eKickScooter Ninebot MAX G3 Pro, diseñado para desplazamientos urbanos, recibió el premio Gold a la Mejor Tecnología de Conducción de Largo Alcance; el Segway eKickScooter ZT3 MAX, optimizado para adaptarse a diferentes condiciones de la carretera y ofrecer un manejo seguro, recibió el premio Gold a la Mejor Tecnología de Patinete Eléctrico Todoterreno, elevando aún más el estándar de la industria en experiencias de movilidad personal.

ECOVACS está abriendo nuevos paradigmas para la limpieza inteligente en múltiples escenarios, ofreciendo un rendimiento excepcional tanto en el segmento de robots de servicio para el hogar como para exteriores. El robot limpiacristales WINBOT W2S PRO OMNI y el cortacésped robótico inteligente T1000 4WD Pro de la compañía han sido galardonados con el Premio Oro a la Innovación en Robots de Limpieza de Ventanas y el Premio Oro a la Innovación en Tecnología de Recorte Inteligente de Bordes, respectivamente. Estos premios subrayan su compromiso constante con la innovación y su posición a la vanguardia de la industria de robots de servicio para el hogar inteligente.

TINECO continúa liderando la innovación en tecnología inteligente para el cuidado de pisos. La limpiadora de suelos a vapor FLOOR ONE S9 Artist Boost está equipada con un conjunto de tecnologías de limpieza avanzadas, lo que la hace ideal para escenarios de limpieza domésticos complejos. Este producto ha sido reconocido por su excelente rendimiento con el Premio Oro a la Tecnología de Limpieza de Interiores.

Manteniendo su compromiso con la tecnología de vanguardia y la innovación en el diseño, Tonino Lamborghini TECNO TAURUS (MEGA MINI G1 Pro) y TECNO Modular Phone se alzaron con el Premio de Oro a la Innovación Tecnológica en PC para Juegos Miniaturizados y el Premio de Oro a la Innovación Tecnológica en Dispositivos Modulares Magnéticos Ultradelgados, demostrando la excepcional artesanía de la marca y sus capacidades de innovación de productos impulsadas por IA.

Centrada en el sector del almacenamiento de energía para el hogar, Zendure obtuvo el Premio de Oro al Sistema de Almacenamiento de Energía Sostenible para el Hogar y el Premio a la Marca de Soluciones de Energía Inteligente, gracias a su producto estrella SolarFlow 4000 Mix Pro y una cartera más amplia de soluciones de almacenamiento de energía enchufables, ligeras, inteligentes y con bajas emisiones de carbono.

El robot cortacésped Navimow H5 Pro, equipado con el innovador brazo robótico extensible EdgeMaestro™, se alzó con el premio Oro a la Tecnología de Corte de Bordes Cero. Este galardón reconoce un avance decisivo en el cuidado del jardín, superando las limitaciones tradicionales en el recorte de bordes, estableciendo un nuevo referente para el corte totalmente automatizado y allanando el camino hacia una experiencia de cuidado del césped más fluida, segura y sin necesidad de intervención manual.

Con una larga trayectoria en innovación en I+D en el campo de las pantallas, HKC obtuvo el premio a la Marca de Tecnología Avanzada de Pantallas. Su submarca, KOORUI, reconocida a nivel mundial, también ganó el premio a la Marca de Monitor Innovadora en el mismo evento.

IFA, con un siglo de experiencia, ha liderado consistentemente el desarrollo de la industria global de la electrónica de consumo. Los Global Product Technology Innovation Awards fortalecen la plataforma de IFA, amplifican la visibilidad global de los resultados innovadores, fomentan la colaboración industrial transfronteriza y el aprendizaje tecnológico mutuo, e impulsan, en última instancia, la industria global de la electrónica de consumo hacia el desarrollo de productos de mayor calidad.

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