IFAT Munich 2026: Vary Tech, Evonik y SupeZET lanzan un paquete de reciclaje químico integral

(Información remitida por la empresa firmante)

-IFAT Munich 2026: Vary Tech, Evonik y SupeZET lanzan un paquete de reciclaje químico de cadena completa para plásticos de desecho, desde PPO de alta calidad hasta nafta circular

MUNICH, 12 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- En IFAT Munich 2026, Vary Tech, líder mundial en el aprovechamiento de residuos sólidos, junto con Evonik y SupeZET, lanzó oficialmente un paquete integral de procesos para la cadena de valor de la industria, destinado al reciclaje químico de residuos plásticos para la obtención de aceite de pirólisis de plástico (PPO) de alta calidad y nafta circular.

Para acelerar la comercialización, Vary Tech y SupeZET firmaron un acuerdo estratégico durante la exposición para establecer CARBON LOOP SYSTEMS PTE. LTD. en Singapur, empresa centrada en el reciclaje químico de plásticos y la producción de SAF a partir de biomasa. Esta empresa conjunta, junto con Evonik y JE Synergy, con sede en Singapur, también firmó un memorando de entendimiento para desarrollar el primer proyecto piloto de reciclaje químico de ciclo cerrado en Asia para plásticos posconsumo procedentes de residuos plásticos municipales de bajo valor, en apoyo al Plan Maestro de Residuos Cero de Singapur.

Ante el endurecimiento de las normativas mundiales sobre reciclaje de plásticos —incluidas la normativa PPWR de la UE, el nuevo Reglamento ELV, la ley AGEC de Francia, las Normas de Gestión de Residuos Plásticos (Enmienda) de la India de 2026 y el Pacto de los Plásticos—, la industria necesita pasar de la pirólisis básica a la producción estable de materias primas químicas que cumplan con la normativa. Este paquete conjunto cubre la brecha en la economía circular de la nafta, transformando los residuos de poliolefina (PP/PE) mixtos, de bajo valor y no reciclables mecánicamente en materia prima petroquímica de primera calidad.

La tecnología central es la pirólisis sin oxígeno de Vary Tech, desarrollada durante 20 años y seis iteraciones. Con una capacidad de 150 toneladas/día por unidad y más de 8.000 horas de funcionamiento anuales, garantiza una alta estabilidad inicial. El PPO pasa entonces al módulo Rocket, propiedad de Evonik, para su mejora y eliminación de impurezas, seguido de la hidrogenación y fraccionamiento avanzados de SupeZET para un refinado profundo.

La cadena completa, desde el pretratamiento de la materia prima hasta la pirólisis continua, la purificación profunda y la comercialización del producto, genera directamente nafta circular y PPO de alta calidad que cumplen con los estándares petroquímicos internacionales. Esto garantiza una integración fluida en las cadenas de suministro globales de petroquímicos y combustibles bajos en carbono, eliminando las barreras técnicas para la economía circular de alta gama.

Como motor principal, la tecnología de pirólisis sin oxígeno de Vary Tech ofrece una amplia compatibilidad con diversas materias primas. Además de los plásticos de desecho, se ha aplicado a neumáticos usados, lodos de petróleo, residuos industriales peligrosos, residuos médicos y residuos sólidos de energías renovables, con más de 100 líneas de pirólisis comerciales instaladas en todo el mundo.

Además de desarrollar el reciclaje químico, Vary Tech también es líder en el reciclaje mecánico. Aprovechando 16 años de experiencia en plantas propias y su modelo de doble enfoque de "fabricación de equipos de alta gama + operación industrial", Vary Tech presentó en la exposición su sistema inteligente de desmantelamiento de electrodomésticos impulsado por IA. Con una capacidad de 200 unidades por hora —un récord mundial de eficiencia—, el sistema ofrece una separación de alta pureza de todas las categorías de residuos electrónicos. Vary Tech ha brindado soluciones a Haier, TCL y Midea, ofreciendo servicios de reciclaje ecológico para más de 130 millones de electrodomésticos obsoletos en todo el mundo.

Desde el reciclaje mecánico hasta el químico, Vary Tech integra los recursos de la cadena de suministro global para ofrecer soluciones técnicas escalables, económicas y sostenibles que contribuyan a la acción climática global y a los objetivos de la economía circular.

Para más información, visite solidwastepyrolysis.com o en.varygroup.com o https://vary-tech.en.made-in-china.com/

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Youtube: www.youtube.com/@VARYTECH-pi5hf

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