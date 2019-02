IHG® da la bienvenida a Six Senses Hotels Resorts Spas a su familia de marcas (2)

Publicado 14/02/2019 14:22:17 CET

El fundamento de cada hotel y complejo Six Senses es un spa Six Senses, donde los huéspedes se pueden relajar, reconectar y revitalizar por completo. Se guía a los huéspedes por un recorrido personal para que encuentren armonía y equilibrio, garantizando beneficios positivos y duraderos. Exclusivo del sector hotelero, Six Senses también ha proyectado el bienestar [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2374013-1&h=113182031&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2374013-2%26h%3D2464094011%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sixsenses.com%252Fwellness%26a%3Dwellness&a=bienestar] más allá del spa y lo ha integrado en toda la estancia, ayudando a los huéspedes a aprender algo nuevo y reconectarse con ellos mismos, con otras personas y con el mundo que los rodea.

"Esta es una nueva era emocionante para Six Senses", dijo Neil Jacobs, consejero delegado de Six Senses. "IHG cree en nuestra propuesta de fusión de las dos plataformas de bienestar y sostenibilidad para promover la salud personal y la salud del planeta. Unir fuerzas con IHG significa que podemos utilizar una gran cantidad de sistemas y excelencia operativa para que nuestra marca crezca y alcance nuevos mercados sin necesidad de perder nuestra singular personalidad y amable trato".

En un futuro próximo, los huéspedes podrán reservar sus estancias Six Senses a través de las plataformas de reserva de IHG, como la página web ihg.com y la aplicación móvil de la empresa, además de beneficiarse de las ventajas del programa de fidelidad de IHG(®) Rewards Club [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2374013-1&h=2845528000&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2374013-2%26h%3D2803161136%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ihg.com%252Frewardsclub%252Fcontent%252Fus%252Fen%252Fhome%26a%3DIHG%25C2%25AE%25C2%25A0Rewards%2BClub&a=IHG%C2%AE%C2%A0Rewards+Club].

Con 15 de las marcas hoteleras líderes internacionales y más de 5500 hoteles en todo el mundo, IHG ofrece a los viajeros y miembros de su programa internacional de fidelidad IHG(®) Rewards Club [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2374013-1&h=1355987371&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2374013-2%26h%3D2178064066%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ihg.com%252Frewardsclub%252Fgb%252Fen%252Fhome%26a%3DIHG%25C2%25AE%25C2%25A0Rewards%2BClub&a=IHG%C2%AE%C2%A0Rewards+Club], una estancia hotelera para todos los viajes que realicen.

