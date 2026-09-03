(Información remitida por la empresa firmante)

IKEA lleva casas en miniatura a tres ciudades para demostrar que los pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia

MALMÖ, Suecia, 3 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Una serie de casas en miniatura, elaboradas artesanalmente, aparecen en Melbourne, Chengdu y Pekín con motivo del lanzamiento de IKEA open house, una experiencia en tienda que muestra cómo pequeños cambios accesibles pueden ayudar a las personas a ganar espacio para aquello que más les importa.

En un momento en el que se espera que los hogares funcionen como lugares de trabajo, estudios creativos, aulas y espacios de refugio, aprovechar al máximo los espacios disponibles se ha vuelto cada vez más importante. IKEA considera que crear un hogar en el que resulte más fácil y agradable vivir no requiere un gran presupuesto, sino tan solo algunos cambios inteligentes que permitan aprovechar mejor el espacio del que ya disponemos.

A través de visitas a hogares y conversaciones con personas de todo el mundo, IKEA ha constatado que muchas personas buscan formas prácticas de mejorar sus hogares, pero que el precio suele ser el factor decisivo a la hora de convertir las ideas en realidad.

"Las personas no buscan tener un hogar perfecto, sino uno en el que resulte más fácil vivir", afirma Javier Quiñones, Global Commercial Manager de Ingka Group (IKEA). "Estamos poniendo aún más énfasis en mejorar la vida cotidiana en el hogar y en garantizar que las soluciones que ofrecemos sean accesibles y asequibles."

Para dar vida a esta idea, IKEA se ha asociado con el artista especializado en miniaturas Christopher Robin Nordström (@TokyoBuild), afincado en Estocolmo, para crear casas en miniatura elaboradas artesanalmente y situarlas en espacios públicos de las tres ciudades. Construida íntegramente a mano a escala 1:12, cada casa en miniatura refleja el ritmo y la personalidad de la ciudad en la que se instala.

En Melbourne, una estantería BILLY alberga pequeñas novelas y láminas de arte, junto con sutiles referencias a la cultura deportiva de la ciudad. En Chengdu y Pekín, las cocinas METOD ocupan el centro de la escena y muestran cómo los hogares están determinados por las diferentes culturas, rutinas y prioridades de cada lugar.

"Cuando construyes en miniatura, no puedes incluirlo todo", explica Christopher Nordström. "Cada objeto tiene que ganarse su lugar. Pronto te das cuenta de que un hogar no se define por la cantidad de cosas que contiene, sino por aquello a lo que las personas deciden hacerle espacio."

Mientras las casas en miniatura llevan esta idea a los espacios públicos, IKEA open house continúa en las tiendas desde finales de agosto hasta septiembre. Los visitantes pueden descubrir soluciones de almacenaje y organización, ambientes de inspiración, ofertas especiales e ideas sencillas y asequibles pensadas para hacer que el hogar se sienta más tranquilo, funcional y adaptado a la vida cotidiana.

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