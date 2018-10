COMUNICADO: Immune Advisors publica un estudio en el que se demuestra la eficacia de un suplemento probiótico con enzimas digestivas

Publicado 02/08/2018 7:08:30 CET

- Immune Advisors publica un estudio con revisión científica externa en el que se demuestra la eficacia de un suplemento probiótico con enzimas digestivas en la protección contra los efectos secundarios de la quimioterapia oncológica

Esta empresa de consultoría especializada en inmunoterapias viene a avalar, de manera independiente, el valor de Daily Body Restore(®) para los enfermos de cáncer.

SAN DIEGO, 2 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Immune Advisors, LLC, sociedad con sede en California y especializada en la formación, financiación y desarrollo de empresas ubicadas en el espacio de las inmunoterapias y la medicina regenerativa, ha anunciado hoy la publicación de un original titulado "Protection from chemotherapy- and antibiotic-mediated dysbiosis of the gut microbiota by a probiotic with digestive enzymes supplement" ["Protección contra la disbiosis de origen quimioterápico y antibiótico de la microbiota intestinal mediante un suplemento probiótico con enzimas digestivas"]. El artículo se ha publicado en la revista de oncología Oncotarget, que cuenta con revisión científica externa. El filántropo multimillonario John Paul DeJoria, cofundador de Paul Mitchell Hair Care Products, ha declarado: "Como inversor de Daily Body Restore(®), estoy muy orgulloso de los resultados y el estudio habla por sí mismo".

Dicho artículo es de la autoría del doctor Thomas Ichim, de Immune Advisors, LLC, en colaboración con el también doctor Santosh Kesari, médico del Pacific Neuroscience Institute y el John Wayne Cancer Institute, junto con Kim Shafer, de Daily Body Restore(®), LLC, que ha creado el suplemento evaluado en el estudio.

Los resultados publicados demuestran que el Daily Body Restore (DBR)(®), suplemento que está ya disponible en el mercado y en el que se conjugan nueve cepas de probióticos y diez enzimas digestivas, supone una mejoría para el paciente al contrarrestar los efectos adversos que ejercen el antineoplásico 5-fluorouracilo (5-FU) y el antibiótico vancomicina sobre el microbioma intestinal. Usando un modelo in vitro en el que se trabajó con biorreactores que simulan las condiciones existentes en los distintos compartimentos del tubo gastrointestinal, se añadió DBR(®) a dosis in vivo y se evaluaron la composición y la actividad de las bacterias intestinales. "En esta investigación se ha aplicado un modelo in vitro muy potente del microbioma intestinal en el que evaluar los efectos del suplemento probiótico dotado de enzimas digestivas", manifestó el doctor Massimo Marzorati, fundador de ProDigest, la sociedad belga que llevó a cabo las pruebas in vitro de disbiosis intestinal que se han utilizado en la publicación. "El suplemento fue capaz de mejorar la cantidad y la actividad de las comunidades microbianas que sufrieron los efectos del antineoplásico y el antibiótico".

Al artículo puede accederse en https://doi.org/10.18632/oncotarget.25778 [https://doi.org/10.18632/oncotarget.25778]

Es sabido que los antineoplásicos que se administran habitualmente a los enfermos de cáncer pueden afectar al microbioma, lo cual, a su vez, se cree que reduce la eficacia de los tratamientos oncológicos inmunoterápicos y causa efectos adversos, como pueden ser los efectos secundarios gastrointestinales.(1,2)

El doctor Thomas E. Ichim, primer autor de la publicación y cofundador y socio administrador de Immune Advisors, LLC, aseveró: "En los últimos años, las comunidades médica y científica han ido cobrando mayor conciencia acerca de lo intrincada que es la intervención de las bacterias del intestino en la configuración del sistema inmunitario y en el grado de respuesta a los fármacos. En mi opinión, los datos que acaban de publicarse hoy vienen a avalar poderosamente la viabilidad de administrar Daily Body Restore® a los pacientes que se están tratando con quimioterapia".

Contacto: Dr. Thomas Ichim, socio administrador, Immune Advisors, LLC, thomas.ichim@gmail.com[mailto:thomas.ichim@gmail.com], 858 353 0309

