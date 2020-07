El impacto de la COVID-19 y de la pandemia mundial en la investigación del Alzheimer (1)

- De la Alzheimer's Association International Conference 2020: El impacto de la COVID-19 y de la pandemia mundial en la investigación del Alzheimer, el cuidado a largo plazo y el cerebro

CHICAGO, 29 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- La COVID-19 y la pandemia mundial han causado una disrupción importante en todos los aspectos de la vida, incluyendo la investigación clínica del Alzheimer en todo el mundo. El impacto de la COVID, la cuarentena y el temor resultante y aislamiento son problemas causantes, pero también impulsan a una innovación sin precedentes. A pesar de ello, la urgencia para llevar a cabo importantes avances científicos en el Alzheimer y en otros tipos de demencia es tan elevada que debemos estudiar cómo podemos resumir de forma segura, continuar e incluso acelerar la investigación clínica. El entorno en el que estamos nos permite establecer formas creativas e innovadoras de avanzar de forma segura algunos estudios.

Según la Alzheimer's Association, las instalaciones de cuidado a largo plazo de Estados Unidos, su personal y residentes están experimentando una crisis debido a la falta de transparencia, además de una incapacidad de acceso a las pruebas necesarias, datos precisos e información. Según algunas estimaciones, más de 59.000 residentes y trabajadores han fallecido por coronavirus en residencias de ancianos y otras comunidades de cuidado a largo plazo. La Alzheimer's Association aboga por llevar a cabo cambios importantes y accesibles, por medio de las recomendaciones de políticas [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2870440-1&h=1626792862&u...(covid-19)-recommendations-policy%26a%3Dpolicy%2Brecommendations&a=recomendaciones+de+pol%C3%ADticas], que ayuden a las familias, además de a los proveedores de cuidados profesionales.

Se ha puesto en marcha un debate durante la Alzheimer's Association International Conference [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2870440-1&h=1398032479&u...](®) (AAIC(®)) 2020, contando con la participación de expertos de la Alzheimer's Association, la University of Kentucky College of Medicine, el Rush University Medical Center y la University of Texas Health San Antonio, debatiendo acerca de sus experiencias profesionales y puntos de vista sobre estos temas complicados en evolución:

-- El impacto de la pandemia en los ensayos de investigación del Alzheimer. -- Lo que sabemos acerca del impacto del coronavirus en el cerebro y en el conocimiento. -- Los efectos devastadores de las personas con demencia en los centros de cuidado de personas mayores, además de las recomendaciones de políticas de cuidado a largo plazo de la Alzheimer's Association. -- Disparidades de salud que está sacando a la luz la pandemia, que impactan además de forma importante en las personas con demencia y sus familias.

La Alzheimer's Association ha llevado a cabo un anuncio acerca de un nuevo estudio de investigación [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2870440-1&h=3707570937&u...] con seguimiento mundial, para conocer el impacto a largo plazo de la exposición del nuevo coronavirus en el cerebro.

"La Alzheimer's Association se enorgullece de anunciar el lanzamiento de un nuevo ensayo de investigación internacional para seguir globalmente y conocer el impacto a largo plazo de la exposición del nuevo coronavirus en el cerebro, incluyendo el conocimiento, conducta y función", explicó Maria C. Carrillo, Ph.D. y responsable científica de la Alzheimer's Association. "Los científicos de más de 30 países están ansiosos por participar, y la Organización Mundial de la Salud proporciona ayuda técnica al tiempo que hacemos avanzar esta importante colaboración. Para construir una base fuerte en esta investigación, vamos a alinearla con los estudios existentes - como el Framingham Heart Study - y los médicos de todo el mundo para conocer cómo se miden los datos y se recolectan. Para conocer mejor el impacto del virus en el cerebro, vamos a considerar colaboraciones cruzadas de estudio".

Citas adicionales de Maria C. Carrillo, Ph.D. y responsable científica de la Alzheimer's Association

"Los más probable es que la demencia no aumente el riesgo de padecer la COVID-19, al igual que la demencia no aumenta el riesgo de padecer gripe. A pesar de ello, las conductas relacionadas con la demencia, los protocolos de seguridad de seguimiento complicado, el aumento de la edad y las condiciones de salud habituales que a menudo acompañan a la demencia podrían aumentar el riesgo".

"Existe un abanico de factores de conducta, sociales, biológicos y medioambientales que influyen en el estado de la salud. Los siguientes determinantes destacan el impacto de la crisis de la COVID-19:

-- Falta de acceso a un hogar estable, transporte y recursos de mejora de la salud, que podrían hacer complicado seguir las precauciones necesarias para prevenir la contracción de la COVID-19 o buscar tratamiento si se ponen enfermos. -- Tipos de trabajo, además de políticas de entornos laborales, que pueden influir en el riesgo de la COVID-19. Los trabajadores sin bajas pagadas podrían tener una mayor probabilidad de continuar trabajando cuando están enfermos. Pueden aumentar la exposición a la COVID-19 o exponerse a otros con el virus. -- Falta de acceso a los seguros, además de cuidado de salud de coste contenido".

"La pandemia de la COVID-19 sigue creando retos adicionales para las personas que padecen Alzheimer y todas las que presentan demencia, sus familiares y cuidadores. Los sitios de cuidado a largo plazo se ven especialmente impactados. Según algunas de las estimaciones, más de 59.000 residentes y trabajadores han fallecido por coronavirus en residencias de ancianos y otras comunidades de cuidado a largo plazo. La Alzheimer's Association insta al estado y a los responsables federales de las políticas a implementar nuevas soluciones políticas que se dirijan a los problemas inmediatos y de largo plazo que impactan en sus instalaciones durante la pandemia de la COVID-19".

The Impact of COVID-19 and the Global Pandemic on Alzheimer's Research, Long-Term Care and the Brain: Panel de debate en la AAIC 2020 para periodistas acerca de la COVID-19, la pandemia mundial y su impacto en el Alzheimer y otra demencia. El evento contará con la participación de:

