La impresora UV Morpho se presentó en la IFA con una demostración práctica en vivo

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Morpho, empresa especializada en tecnología de impresión UV, presenta su primera impresora UV de escritorio en la IFA 2026, pabellón 17-196. Los visitantes pueden observar las coloridas y texturizadas impresiones de Morpho, y algunos tienen la oportunidad de imprimir sobre una variedad de materiales en blanco que se les proporcionan.

La impresora UV de escritorio de Morpho puede imprimir sobre una amplia gama de materiales, como madera, vidrio, cuero, metal y más, ofreciendo colores vivos y texturas táctiles para resultados personalizados. En la IFA 2026, el stand atrajo el interés de creadores, educadores y profesionales de la tecnología, quienes se reunieron para presenciar demostraciones en vivo.

Entre quienes han probado la impresora de Morpho, tres aspectos son los que más se destacan: la calidad de impresión, el diseño del pórtico móvil y la facilidad de uso en general.

Los visitantes se sienten atraídos de inmediato por los estampados, que presentan una reproducción cromática precisa y texturas textiles con gran detalle. Gracias a la certificación G7 Master ColorSpace, Morpho garantiza tonos uniformes en todas las piezas. El mismo nivel de precisión se aprecia en las texturas en relieve creadas por el cabezal de impresión de grado industrial, que deposita finas capas de tinta para lograr superficies táctiles y detalladas. El cabezal de impresión mantiene velocidades de desplazamiento rápidas de hasta 600 mm/s, conservando al mismo tiempo una gran precisión en los detalles.

Los asistentes también han destacado el tamaño compacto de la impresora. Gracias a su arquitectura de pórtico móvil, donde todo el pórtico se desplaza a lo largo de ambos ejes, la impresora ofrece una cámara de impresión grande y completamente cerrada que permite imprimir diversos objetos sin sacrificar el tamaño.

Los usuarios que utilizan Morpho por primera vez han dado comentarios positivos sobre su facilidad de uso. El sistema integrado Stereo Vision Smart Alignment™ captura rápidamente la altura y los contornos de un objeto, mientras que los flujos de trabajo guiados de Morpho Studio ayudan a los usuarios a pasar de la idea a la impresión con una configuración mínima.

El equipo de Morpho compartió que el programa lleva varios años en desarrollo, con el objetivo de convertir las impresoras UV en una herramienta práctica para el uso creativo cotidiano. El fundador Mingyu "Brett" Wang, ex vicepresidente global de I+D de DJI, comentó: "Nos comunicamos directamente con nuestra comunidad, escuchamos sus comentarios y realizamos mejoras rápidamente".

Antes de la IFA, la campaña de Kickstarter de Morpho superó los 10 millones de dólares en apoyo de más de 2.800 patrocinadores de todo el mundo. La empresa está comprometida con el desarrollo continuo de su tecnología central patentada y con ofrecer ingeniería confiable para creadores, fabricantes y pequeñas empresas.

Visite el sitio web de Morpho para aprender más.

Acerca de Morpho: Morpho desarrolla impresoras UV de escritorio que llevan la impresión y el coloreado de calidad industrial a los materiales cotidianos, lo que permite a los creadores convertir casi cualquier superficie física en un lienzo para sus ideas.

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