Impulsando el comercio minorista de alto rendimiento en uno de los eventos deportivos más grandes del mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En uno de los mayores eventos deportivos mundiales, celebrado en un estadio de referencia en Europa, Teamwork Commerce, Adyen y Miteq impulsaron un entorno comercial de primera categoría dentro del estadio con una solución de comercio totalmente integrada, diseñada para funcionar bajo una demanda extrema.

Con más de 60.000 aficionados recorriendo el recinto en cuestión de horas, el reto no era atraer público, sino gestionarlo. Los picos de afluencia requieren una infraestructura comercial capaz de procesar transacciones al instante, reducir las colas y agilizar el flujo de los asistentes.

Para satisfacer esta demanda, Teamwork Commerce, Adyen y Miteq fueron seleccionados para ofrecer un ecosistema comercial unificado que integrara a la perfección la infraestructura RFID, el punto de venta y los pagos en un único flujo operativo.

"En eventos de esta magnitud, la experiencia de pago es fundamental para que todo funcione a la perfección", afirmó Amber Pitman, directora global de Relaciones con el Cliente de Teamwork Commerce. "Nuestro sistema de punto de venta está diseñado para que las transacciones sean sencillas y uniformes en todas las cajas, de modo que los comercios puedan mantener el flujo incluso en los momentos de mayor afluencia".

Miteq suministró hardware de punto de venta con tecnología RFID y tecnología EXO, optimizado para entornos de alta densidad, que permite compras rápidas e independientes y reduce la congestión en los puntos de venta tradicionales.

"Los entornos de alto tráfico requieren soluciones flexibles y escalables", afirmó Alex Whiting, director general de Miteq. "Nuestro hardware de punto de venta con tecnología RFID está diseñado para agilizar el flujo de clientes y maximizar la capacidad de transacciones".

Teamwork Commerce gestionó el punto de venta en 8 cajas fijas, asegurando un flujo de transacciones constante en los puntos de pago dedicados, mientras que Adyen permitió pagos seguros y unificados con autorización en tiempo real para un procesamiento rápido y fiable durante los picos de demanda.

"Nuestra investigación demuestra que más de un tercio de los compradores de la UE abandonan una compra si el proceso de pago es demasiado lento, lo que significa que la rapidez y la fiabilidad ya no son opcionales", afirmó Nicole Olbe, directora general de Adyen en Reino Unido. "Nuestra plataforma evita este inconveniente, garantizando que cada transacción se procese de forma segura y sin demoras, incluso en momentos de máxima demanda".

Los resultados iniciales de los eventos demuestran el impacto de un entorno de venta minorista totalmente conectado:

Más de 250 transacciones por hora procesadas en hora punta

Tiempo medio de transacción: 44 segundos

Cero interrupciones durante los periodos de máxima demanda

Esta implementación demuestra cómo la tecnología integrada puede transformar el comercio minorista en entornos concurridos. Juntos, Teamwork Commerce, Adyen y Miteq están estableciendo un nuevo estándar para eventos a gran escala en Europa y más allá.

Acerca de Teamwork

Teamwork Commerce es una plataforma tecnológica flexible para minoristas que incluye TPV, OMS, gestión de clientes, control de inventario e informes. Se trata de un sistema basado en la nube que evoluciona constantemente para ofrecer tecnología de vanguardia y satisfacer las necesidades del cambiante panorama minorista. Con la solución omnicanal de Teamwork, los minoristas comprenden mejor a sus clientes para ofrecer experiencias personalizadas mediante tecnología invisible. Cuenta con la confianza de importantes minoristas a nivel mundial, como UNIQLO, Acne Studios, The Row, Asics, Princesse Tam Tam, Comptoir des Cotonniers y Moose Knuckles. Más información en www.teamworkcommerce.com

Acerca de Adyen

Adyen (ADYEN: AMS) es la plataforma de tecnología financiera preferida por las empresas líderes. Al ofrecer capacidades de pago integrales, análisis de datos y productos financieros en una única solución global, Adyen ayuda a las empresas a alcanzar sus objetivos con mayor rapidez. Con oficinas en todo el mundo, Adyen colabora con empresas como Meta, Uber, H&M, eBay y Microsoft. La cooperación con Teamwork Commerce y Miteq, descrita en esta actualización, subraya el continuo crecimiento de Adyen con socios actuales y nuevos a lo largo de los años.

Acerca de Miteq

MiTEQ es un proveedor de tecnología con sede en Reino Unido, especializado en soluciones RFID y de automatización para el sector minorista. Con una amplia experiencia en visibilidad a nivel de artículo, precisión de inventario y optimización de procesos, MiTEQ ayuda a los minoristas a mejorar la eficiencia operativa y ofrecer experiencias de cliente impecables. La empresa se asocia con fabricantes líderes a nivel mundial para diseñar, implementar y facilitar soporte a soluciones escalables basadas en datos en toda la cadena de suministro minorista.

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