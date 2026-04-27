Impulsando el futuro de la movilidad con tecnología: Chery en el Salón del Automóvil de Pekín 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

WUHU, China, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El Salón del Automóvil de Pekín 2026 abrió sus puertas el 24 de abril, reuniendo a marcas automovilísticas globales y tecnologías de vanguardia. Como referente clave del sector, el salón sirve como plataforma para la innovación y el intercambio. El Grupo Chery presentó su gama completa de marcas, incluyendo CHERY, EXEED, iCAUR, OMODA & JAECOO y LEPAS. Un total de 15 modelos hicieron su debut mundial. El evento recibió a más de 4.000 visitantes de más de 100 países, estableciendo un nuevo récord para Chery tanto en magnitud como en alcance internacional.

En la feria, Chery presentó tecnologías revolucionarias y una estrategia con visión de futuro. Basada en un ecosistema de marca global, el desarrollo de tecnología central y la innovación en energías renovables, la compañía demostró capacidades que están transformando la competencia en el sector y estableciendo nuevos estándares para la creación de valor.

Profundización de la presencia global: Una cartera multimarca que transforma el panorama del sector

Con una cartera de cinco marcas desarrollada a través de años de experiencia internacional, Chery ha conformado un ecosistema multiescenario. Cada marca se dirige a segmentos específicos, pasando de una amplia cobertura a un posicionamiento preciso. Entre los lanzamientos clave se incluyeron el Tiggo V, ES GT, EX8, OMODA 4, V27 con volante a la derecha y L6 BEV, que cubren las necesidades de movilidad familiar, premium y juvenil. Las marcas operan en sinergia, compartiendo recursos y tecnologías para impulsar la transición de Chery de la expansión a escala a la mejora del valor.

La arquitectura avanzada redefine el límite superior de la experiencia: El chasis digital rompe las barreras de la movilidad inteligente

Chery presentó innovaciones arquitectónicas de última generación. El chasis inteligente digital Feiyu integra dirección y frenado electrónicos, lo que permite superar pruebas de impacto con alces a 90 km/h y realizar giros de radio cero en tanques. El sistema GAIA All-Domain combina la movilidad anfibia con la comunicación satelital, redefiniendo el vehículo como una terminal de movilidad para cualquier escenario. El sistema de 48 V de dominio completo, pionero en la industria, mejora la eficiencia en un 15 % y cumple con los estándares de seguridad ASIL D.

Gracias a sus continuos avances, Chery está evolucionando de ser un seguidor de la tecnología a un referente en movilidad inteligente global.

Gestión integral de la eficiencia energética para facilitar el acceso a la tecnología: Innovación de sistemas para abordar los desafíos de la movilidad global

Chery presentó un sistema integral de eficiencia energética para todo el ciclo de vida. El motor de alta eficiencia KunPeng alcanza una eficiencia térmica del 48,57 % y una conversión de 4,0 kWh/L. El sistema híbrido DHT360 ofrece hasta 360 kW, lo que permite la conducción eléctrica a máxima velocidad. La batería Rhino ofrece alta seguridad y carga rápida, alcanzando el 80 % en 12 minutos. El sistema contribuye a un futuro de movilidad más eficiente y sostenible.

Sitio web: https://www.cheryinternational.com

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