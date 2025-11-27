SCEGA CEO Hatim Al-Kahily - SAUDI CONVENTIONS & EXHIBITIONS GENERAL AUTHORITY

(Información remitida por la empresa firmante)

-IMS25 reúne a líderes de opinión globales en Riad con una participación récord y anuncios importantes que definen el futuro de la industria MICE

Más de 3.000 líderes mundiales de 76 países asistieron a IMS25, superando las expectativas y marcando la edición más grande de la cumbre hasta la fecha.

IMS25 presentó una importante ola de anuncios de inversión, revelando 20 acuerdos comerciales y memorandos de entendimiento que involucran a empresas con ingresos globales combinados de más de 9 mil millones de dólares.

Más de 90 ponentes y moderadores de 21 países impartieron 22 sesiones plenarias y 4 talleres, lo que destacó el papel de la cumbre como plataforma global para el liderazgo intelectual de la industria.

RIYADH, Arabia Saudí, 27 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La International MICE Summit 2025 (IMS25) concluyó hoy en Riyadh después de dos días de debates de alto nivel, anuncios estratégicos y colaboración global, reforzando la posición de Arabia Saudita como uno de los centros de más rápido crecimiento del mundo para la industria de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones (MICE).

Organizada por la Autoridad General de Convenciones y Exposiciones de Arabia Saudita (SCEGA), la cumbre atrajo a más de 3.000 participantes, superando con creces las expectativas. Funcionarios gubernamentales, consejeros delegados globales, líderes de espacios, innovadores de la industria creativa y expertos en turismo se reunieron para explorar el futuro de las reuniones internacionales y el creciente papel de los eventos empresariales en el impulso de la transformación económica y social bajo la Visión 2030.

Durante ambos días, IMS25 presentó una importante ola de anuncios de inversión, revelando 20 acuerdos comerciales y memorandos de entendimiento que involucran a empresas con ingresos globales combinados de más de 9.000 millones de dólares.

El evento convocó a más de 90 ponentes y moderadores de las principales empresas del sector MICE del mundo, quienes se sumaron a los más de 10.000 líderes de opinión y expertos globales que han participado como ponentes en eventos en todo el Reino hasta la fecha.

Los ponentes de IMS incluyeron una lista excepcional de líderes de opinión globales que analizaron el futuro de la industria de eventos, el diseño sostenible de espacios, la innovación, el desarrollo del talento y el papel del sector MICE en el progreso económico global. Entre ellos se encontraban algunas de las voces más influyentes del reino en el sector, entre ellas:

S.A.R. el Príncipe Faisal bin Bandar bin Sultan Al Saud , presidente de la Federación Saudí de Deportes Electrónicos, quien destacó la creciente influencia de los megaeventos de deportes electrónicos;

presidente de la Federación Saudí de Deportes Electrónicos, quien destacó la creciente influencia de los megaeventos de deportes electrónicos; Fahd Hamidaddin, consejero delegado de la Autoridad Saudí de Turismo;

consejero delegado de la Autoridad Saudí de Turismo; Noha Kattan , viceministra de Asociaciones Nacionales y Desarrollo del Ministerio de Cultura;

viceministra de Asociaciones Nacionales y Desarrollo del Ministerio de Cultura; Mohammed Ahmed Al Robayan , viceministro de Tecnología del Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información;

viceministro de Tecnología del y Tecnologías de la Información; Khalid Alkhattaf, consejero delegado de la Agencia Saudí de Promoción de Inversiones (SIPA).

A ellos se unieron altos directivos de Messe Frankfurt, MCH Group, Compexposium, Honegger, Terrapinn, RX Global, OVG, Messe München, Koelnmesse, Clarion Events, GL Events, UFI, ICCA, dmg events, Sela, AIPC, FT Live, World Football Summit y otros importantes organizadores internacionales, lo que refleja el impacto y el alcance global de la cumbre.

IMS25 aceleró con éxito la integración global del Reino en el sector de eventos mediante una ola de nuevas alianzas e inversiones. Seis importantes organizadores internacionales —Messe Frankfurt, Koelnmesse, MCH Group, Oak View Group (OVG), Comexposium y Honegger— anunciaron sus planes de entrar en el mercado saudí a través de una serie de nuevas iniciativas y la apertura de oficinas en Riad, lo que demuestra una creciente confianza en el auge de Arabia Saudí como centro de convenciones de talla mundial. Richard Attias & Associates (RAA) también anunció su intención de cotizar públicamente en la Bolsa de Valores de Arabia Saudita (Tadawul) en 2026, consolidando aún más su compromiso con el Reino.

La cumbre también presentó importantes lanzamientos de nuevos eventos, como BAUMA Saudi Arabia de Messe München y MIPIM Arabia de RX Global, complementados con la ampliación de las alianzas con GL Events, Clarion, dmg events y Koelnmesse. Seis memorandos de entendimiento gubernamentales, que abarcan el desarrollo nacional, la gestión del agua, la investigación social y la inclusión de la discapacidad, dieron un nuevo impulso, junto con los planes para un gran centro de convenciones multiusos en Jizán, dentro del Proyecto Jaydana Waterfront, con un presupuesto de 2.900 millones de dólares.

Al reflexionar sobre la conclusión de la cumbre, Hatim Alkahily, consejero delegado de SCEGA, declaró: "Al reunir a más de 3.000 de los principales pensadores y líderes del sector a nivel mundial, IMS25 ha impulsado nuevas alianzas de alto valor entre actores globales y ha puesto de relieve la profunda experiencia que impulsa el sector de eventos empresariales de Arabia Saudita. Las alianzas, inversiones e ideas compartidas durante estos dos días fortalecerán nuestra infraestructura y empoderarán al talento saudí, impulsando la Visión 2030 y consolidando la posición de Arabia Saudita como anfitrión mundial en una nueva era global de eventos".

La cumbre cerró con sesiones prospectivas sobre sostenibilidad, grupos de innovación, desarrollo de lugares de próxima generación y una gala que reconoció la excelencia en la industria global de eventos.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2833736...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ims25-reune-a-lideres-de-opinion-globales-en-riad-con-una-participacion-record-302627738.html