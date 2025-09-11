INDAQUA completa con éxito una financiación de 358 millones de euros

(Información remitida por la empresa firmante)

MATOSINHOS, Portugal, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- INDAQUA, empresa de referencia en el sector ibérico del tratamiento de agua y aguas residuales, anuncia un incremento de financiación de 358 millones de euros, proporcionada por Schroders Capital y Santander, que fortalece su estructura de capital y posiciona a la compañía para un crecimiento sostenido.

Este hito se produce tras un sólido crecimiento en su mercado principal, Portugal, y una exitosa expansión en España, destacando la sólida posición que ha construido en los últimos años como plataforma líder de gestión del agua en la Península Ibérica.

Pedro Perdigão, CEO de INDAQUA, afirma: "Completar esta financiación representa un hito importante para INDAQUA. Refuerza la confianza en nuestro modelo de negocio y permite a la empresa, en pleno crecimiento, reequilibrar su estructura de capital mientras sigue ofreciendo servicios de agua de alta calidad a las comunidades que atendemos".

INDAQUA opera concesiones municipales de agua a largo plazo, sirviendo a más de 810 mil personas en Portugal. En España, gestiona redes de abastecimiento de agua y una cartera de contratos municipales e industriales de larga duración. También desarrolla proyectos de eficiencia hídrica, servicios de operación y mantenimiento, y asistencia técnica, cubriendo todo el ciclo urbano del agua.

Líder mundial en la reducción del agua no registrada (NRW), un indicador clave de pérdidas de agua, INDAQUA ha alcanzado niveles récord de reducción de fugas gracias a su enfoque en la eficiencia operativa. Como complemento, la empresa integra soluciones de energía renovable, como paneles solares fotovoltaicos y sistemas de cogeneración in situ, promoviendo la sostenibilidad.

Sobre INDAQUA: El Grupo INDAQUA, fundado en 1994, es líder en la gestión de sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano y de saneamiento de aguas residuales, y uno de los mayores operadores en el universo de las concesiones municipales en Portugal, donde abastece a más de 810 mil personas.

Con más de 900 empleados, gestiona en Portugal las redes públicas de agua y saneamiento en los municipios de Santo Tirso/Trofa, Santa Maria da Feira, Matosinhos, Vila do Conde, Oliveira de Azeméis, Barcelos, Paços de Ferreira y Marco de Canaveses.

En España, es responsable de 12 concesiones de suministro de agua y recogida y tratamiento de aguas residuales en las regiones de Toledo, La Rioja, León, Jaén, Granada y Mallorca, dando servicio a más de 80 mil personas.

A nivel internacional, también desarrolla actividades en Angola, concretamente en el ámbito de los proyectos de ingeniería y asesoramiento técnico.

El Grupo INDAQUA también se dedica al apoyo, mantenimiento y supervisión de infraestructuras, prestando asistencia tecnológica, de gestión y de explotación a través de sus filiales Aqualevel e Hidurbe y, como referente mundial en eficiencia, ofrece sus servicios a diversas empresas del sector y entidades públicas, en particular a través de proyectos de eficiencia hídrica a corto plazo.

