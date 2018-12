Índice global de terrorismo 2018 de IEP (2)

Publicado 05/12/2018 6:02:27 CET

Además de la reducción del terrorismo, el impacto económico global del terrorismo también ha caído, reduciéndose un 42 por ciento, a 52.000 millones de dólares estadounidenses en 2017. Las muertes supusieron el 72 por ciento del impacto económico del terrorismo, con el restante proveniente de pérdidas de PIB, destrucción de propiedad, y lesiones no mortales. Sin embargo, es probable que el verdadero impacto económico del terrorismo sea mucho mayor, ya que estas cifras no suponen impactos indirectos en la empresa, inversión y los costes asociados con las agencias de seguridad en la lucha contra el terrorismo. Notas a los redactores El informe completo GTI 2018 y el mapa interactivo están disponibles en: http://www.visionofhumanity.org Siga: @GlobPeaceIndex #TerrorismIndex Me gusta: http://www.facebook.com/globalpeaceindex * 10 países más afectados por el terrorismo, basándose en el número de muertes 1) Afganistán 2) Irak 3) Nigeria 4) Somalia 5) Siria 6) Pakistán 7) Egipto 8) Congo 9) República Centroafricana 10) India

Índice Mundial de Terrorismo (GTI) El GTI por el Instituto para la Economía y la Paz ofrece un resumen completo de las tendencias y patrones globales clave en terrorismo durante los últimos 17 años. El informe sitúa a 163 países (99,6 por ciento de la población mundial) según lo impactados que están por el terrorismo. Los indicadores incluyen el número de incidentes por terrorismo, fatalidades, lesiones y daños a la propiedad.

Base de datos Mundial sobre Terrorismo El GTI utiliza datos de la Base de Datos Mundial sobre Terrorismo (GTD) por el National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), un centro de excelencia del Ministerio de Seguridad Nacional dirigido por la Universidad de Maryland. Ofrece el recurso más completo sobre tendencias terroristas mundiales.

Instituto para la Economía y la Paz El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) es el fondo de pensamiento líder mundial dedicado a desarrollar medidas para analizar la paz y cuantificar su valor económico. Hace esto desarrollando índices globales y nacionales, incluyendo el índice anual para la paz global, calculando el coste económico de la violencia y entendiendo la paz positiva.

