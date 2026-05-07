(Información remitida por la empresa firmante)

- InfiMotion Technology presenta soluciones de propulsión eléctrica y carga ultrarrápida de última generación en el Salón del Automóvil de Pekín 2026

PEKÍN, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- InfiMotion Technology, líder mundial en soluciones de movilidad inteligente, presentó una gama completa de sistemas de propulsión eléctrica de última generación y tecnologías de carga de ultra alta potencia en la Exposición Internacional del Automóvil de Pekín 2026.

En su expositor A110 del pabellón A1, la compañía exhibió más de 30 productos, demostrando su capacidad integral en electrificación, desde sistemas de propulsión de alta eficiencia hasta una infraestructura de carga ultrarrápida líder en la industria.

El Salón del Automóvil de Pekín 2026, que se celebró hasta el 3 de mayo en el Centro Internacional de Exposiciones de China (Shunyi), se ha convertido en un referente mundial para la innovación automotriz, y la presencia de InfiMotion puso de manifiesto su creciente influencia en la configuración del futuro de la movilidad eléctrica.

Unidades de accionamiento eléctrico (EDU) de alta integración establecen nuevos estándares de eficiencia

El elemento central del expositor de InfiMotion fueron sus avanzadas unidades de accionamiento eléctrico (EDU), diseñadas para plataformas BEV y HEV en vehículos de pasajeros y comerciales. El sistema insignia TP501 de 900 V, un sistema de accionamiento coaxial de doble motor de alto rendimiento, cuenta con una carcasa semisólida de aleación de magnesio fundido a presión, lo que reduce el peso total en un 30% y mejora el rendimiento térmico: un avance crucial para los segmentos de vehículos eléctricos premium que exigen potencia y eficiencia.

Como complemento, la EDU compacta de alto rendimiento P600 integra la tecnología de bobinado Mini-Pin, líder en la industria, y laminaciones ultrafinas de acero al silicio de 0,2 mm. Con voltajes de funcionamiento superiores a 750 V, la P600 alcanza una notable eficiencia CLTC del 92,4%, estableciendo un nuevo referente en densidad energética y gestión térmica para arquitecturas compactas de vehículos eléctricos.

Arquitectura unificada de 900 V: De la conducción al control de dominio

InfiMotion también presentó su plataforma integrada de alto voltaje de 900 V: una arquitectura de sistema integral que consolida la EDU, la ODP (Distribución de Energía a Bordo), la ADCU (Unidad de Control Avanzado de Transmisión), la PCMU (Unidad de Monitoreo del Tren Motriz y el Chasis) y el BMS (Sistema de Gestión de Baterías) en un único controlador de dominio cohesivo. Esta solución de chasis integrada ofrece una demostración tangible de la capacidad de InfiMotion para unificar la entrega de energía, la optimización energética y los protocolos de seguridad bajo una plataforma escalable, un elemento clave para las arquitecturas de vehículos de próxima generación.

"No se trata solo de componentes, sino de sistemas", afirmó un ingeniero sénior de InfiMotion durante una rueda de prensa. "El futuro de los vehículos eléctricos exige una integración perfecta entre el tren motriz, la batería y el sistema de control del vehículo. Nuestra plataforma de 900 V está diseñada para ser el sistema nervioso de los vehículos inteligentes del mañana".

Ecosistema de carga integral: desde el hogar hasta la carga ultrarrápida

Más allá de los sistemas de propulsión, InfiMotion presentó su creciente cartera de infraestructura de carga, un pilar estratégico en su estrategia orientada al consumidor. La compañía mostró una gama completa de potencia, desde cargadores residenciales de CA de 7 kW hasta un innovador cargador ultrarrápido refrigerado por líquido de 1920 kW (HPC V4.0).

Las soluciones a menor escala, como los cargadores domésticos WAC01 y WPC01, destacan por su sencillez de uso (plug-and-play) y el diagnóstico remoto, lo que refuerza el compromiso de InfiMotion con el diseño centrado en el usuario en todos los segmentos.

Una visión para el futuro de la movilidad

La presencia de InfiMotion en el Salón del Automóvil de Pekín 2026 marca un momento crucial en su expansión global. La compañía mantuvo un amplio diálogo técnico con socios OEM y participó en numerosas entrevistas con medios internacionales, compartiendo su visión de un ecosistema de movilidad unificado, de alto voltaje y definido por software.

"Desde el silicio hasta el servicio, desde el par motor hasta la telemetría, estamos construyendo las bases de la movilidad inteligente", declaró un portavoz de la compañía. "Nuestro objetivo no es solo impulsar vehículos, sino posibilitar un transporte más inteligente, rápido y sostenible para todos".

A medida que la industria automotriz avanza hacia arquitecturas de 800 V a 1.000 V y la gestión energética integrada con IA, InfiMotion Technology se posiciona en el epicentro de esta transformación, con una cartera de productos que combina rendimiento, escalabilidad y experiencia de usuario.

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