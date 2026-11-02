Infinix presenta su primera tienda conceptual insignia a nivel mundial en Bali, dando vida a "Joy Tech"

(Información remitida por la empresa firmante)

Aprovechando su fortaleza en el sector de la innovación de productos, la tienda conceptual insignia Infinix Bali combina diseño audaz, cultura del café y experiencias creativas para traer más alegría, sorpresa y descubrimiento a la vida cotidiana, lo que marca un paso tangible hacia una marca de tecnología premium más distintiva, impulsada por el estilo de vida

BALI, Indonesia, 2 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Infinix presentó de forma oficial su primera Flagship Concept Store global en Bali, Indonesia, el 31 de octubre. Como la primera tienda de este nuevo formato dentro de la cartera de marcas de la empresa matriz Transsion Holdings, la apertura marca un paso significativo en la evolución de la marca Infinix. Basándose en su base de innovación tecnológica, Infinix lleva a cabo su exploración de nuevas formas de llevar la tecnología a la vida cotidiana por medio del diseño, el estilo de vida y las experiencias creativas, con un enfoque en crear más alegría, sorpresa y conexiones significativas con los consumidores globales.

Enraizada en la filosofía "Joy Tech" de Infinix, la tienda insignia de Bali combina tecnología, estilo de vida y creatividad en una nueva experiencia de compra. Abarcando desde los smartphones y dispositivos conectados de Infinix hasta un diseño futurista, café y colaboraciones creativas, la tienda refleja la convicción de la marca de que la tecnología debe ir más allá de las especificaciones y el rendimiento con el objetivo de proporcionar disfrute, despertar la curiosidad y crear un valor significativo en la vida cotidiana.

De forma conjunta, estos elementos proporcionan un enfoque innovador de cara a la experiencia de compra en la industria de los smartphones y la electrónica de consumo, fusionando tecnología, estilo de vida y creatividad para transformar un espacio comercial tradicional en un destino para el descubrimiento, la participación y las experiencias compartidas.

Dentro de la tienda: Donde la tecnología se encuentra con el estilo de vida

La experiencia comienza incluso antes de entrar. Contando con su diseño futurista, superficies metálicas reflectantes e imágenes digitales, la tienda insignia de Bali causa una primera impresión impactante. Preside el espacio una llamativa instalación de un brazo robótico, transformando la imaginación tecnológica en una audaz declaración visual.

Este entorno diferenciador sirve para proporcionar vida al concepto de venta minorista "1+2+X" de Infinix: una experiencia tecnológica integral, dos elementos distintivos y una gama en constante evolución de actividades creativas y colaboraciones.

En esencia, la tienda muestra la línea de smartphones de Infinix, incluyendo las series NOTE 60 y HOT 70 y el GT 50 Pro. La experiencia destaca, además, el ecosistema AIoT de Infinix, presentando productos recientes destacados como los auriculares con clip ZCLIP 2 Pro, los auriculares inalámbricos SPACE Max y las estaciones de energía portátiles XEnergy, y proporciona a los visitantes la oportunidad de explorar las innovaciones de la marca de primera mano.

Como complemento de cara a la experiencia tecnológica, encontramos dos elementos diferenciadores de estilo de vida: n_x, la marca de café de desarrollo local de Infinix, y la emblemática instalación del brazo robótico. En n_x, una simple pausa para el café se convierte en una invitación a relajarse, recargar energías y disfrutar de un momento de tranquilidad en medio de un día ajetreado. Ya sea para reunirse con amigos o para disfrutar de un momento a solas, incluso una taza de café cotidiana puede proporcionar una pequeña alegría inesperada. De forma conjunta, estos elementos introducen una faceta más relajada e imaginativa de la tecnología en el espacio.

La "X" abre aún más posibilidades a través de juegos, música, deportes, colaboraciones creativas, contenido interactivo y actividades impulsadas por la comunidad. Al introducir nuevas ideas y colaboraciones con el tiempo, Infinix visualiza un espacio que continúa sorprendiendo e inspirando, y proporciona experiencias novedosas y nuevas formas para que las personas se conecten con la marca.

Manteniendo la experiencia fresca a través de la cocreación

Más allá de su distintivo concepto de venta minorista, la tienda insignia de Bali tiene como finalidad poder acelerar a creadores y consumidores a la marca. En lugar de simplemente presentar nombres consagrados o colaboraciones puntuales, Infinix aspira a trabajar con artistas, músicos y otros talentos creativos con el objetivo de desarrollar contenido y experiencias originales. El público también podrá participar compartiendo experiencias, creando contenido y aportando comentarios, convirtiéndose en participantes activos en lugar de espectadores pasivos.

Diseñada para evolucionar tras su inauguración, la tienda busca introducir nuevas colaboraciones, exhibiciones creativas y actividades relacionadas con el estilo de vida con el tiempo. Esta renovación constante puede ofrecer a los clientes nuevos motivos para regresar, a la vez que permite que el espacio se convierta en una fuente de nuevas ideas, historias y conexiones entre Infinix y su comunidad.

De una tienda insignia a un destino de marca vivo

La visión a largo plazo de Infinix es que la tienda insignia de Bali desarrolle su propia identidad reconocible, convirtiéndose en un destino al que la gente regrese por sus experiencias únicas y su sentido de comunidad, no solo por sus productos. Su atractivo provendría no solo del espacio en sí, sino también de lo que allí se desarrolle continuamente.

La apertura en Bali también marca el inicio de una expansión minorista de forma más amplia. Infinix tiene previsto abrir cinco tiendas insignia adicionales en Indonesia durante este año, mientras explora experiencias de venta minorista similares basadas en conceptos en otros mercados. En lugar de replicar el formato de Bali, las futuras ubicaciones se adaptarán a las culturas locales, las preferencias de los consumidores y los estilos de vida, lo que permitirá que Joy Tech adopte diferentes formas en distintas comunidades.

Para Infinix, la tienda insignia conceptual de Bali es la representación de una nueva dirección en la construcción de la marca: Mantener la innovación de productos como eje central, a la vez que se ofrecen a las personas más razones para conectar con la marca más allá de la compra. Al ampliar y llevar Joy Tech al diseño, las experiencias cotidianas y las colaboraciones creativas, Infinix está dando un paso concreto hacia una identidad de marca más distintiva, centrada en el estilo de vida y de alta gama.

Acerca de InfinixFundada en el año 2013, Infinix es una marca impulsada por la innovación, dedicada a ofrecer tecnología de vanguardia, un diseño audaz y un rendimiento excepcional. La marca proporciona experiencias móviles inteligentes y agradables que mejoran la vida cotidiana. Más allá de los teléfonos inteligentes, Infinix ha ampliado su catálogo para incluir auriculares inalámbricos TWS, relojes inteligentes, ordenadores portátiles, tabletas, televisores inteligentes y más, creando un ecosistema integral de dispositivos inteligentes. Actualmente, los productos Infinix están disponibles en más de 80 países y regiones de todo el mundo, incluyendo África, Latinoamérica, Oriente Medio, el sur de Asia y el sudeste asiático.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/infinix-presenta-su-primera-tienda-conceptual-insignia-a-nivel-mundial-en-bali-dando-vida-a-joy-tech-302926287.html