Infiterra democratiza el comercio basado en suscripciones para MSP y distribuidores de TI

(Información remitida por la empresa firmante)

Amplía las capacidades de compra a través de múltiples distribuidores y la gestión de suscripciones para los MSP, a la vez que simplifica la incorporación de proveedores para los distribuidores de TI mediante una plataforma asistida por inteligencia artificial.

LONDRES, 2 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Infiterra, la plataforma de comercio por suscripción independiente de proveedores para distribuidores de TI y proveedores de servicios gestionados (MSP—, ha anunciado hoy dos novedades para el canal: la posibilidad de adquirir suscripciones de múltiples distribuidores desde un único lugar para los proveedores de servicios gestionados (MSP), y la incorporación de proveedores mediante asistencia de inteligencia artificial para los distribuidores de TI.

A medida que los MSPs amplían sus carteras de proveedores, se ven obligados a gestionar múltiples portales de distribuidores y a lidiar con sistemas de facturación desconectados entre sí. Infiterra permite a los MSP comprar a través de diversos distribuidores, así como gestionar y facturar todas sus suscripciones desde una única plataforma. Actualmente, se están desarrollando integraciones con Pax8 y TD SYNNEX, que se sumarán a la integración ya existente con Ingram Micro.

"Gracias a Infiterra, contamos con una plataforma que crece con nosotros y nos prepara para afrontar desafíos futuros", afirmó Martin Thormeyer, de COSMO CONSULT, un proveedor internacional de servicios gestionados especializado en soluciones empresariales de Microsoft Business Solutions con presencia en 17 países.

Para los distribuidores de TI, incorporar un nuevo proveedor a su catálogo supone una inversión técnica considerable. Infiterra simplifica este proceso mediante una herramienta de incorporación de proveedores asistida por inteligencia artificial, actualmente en fase de desarrollo. Esta herramienta evalúa a cada nuevo proveedor y prepara su integración a través del Ladder Integration Framework de Infiterra, permitiendo que sea el propio equipo del distribuidor quien realice la activación. Esta solución se basa en la integración con Microsoft, ya operativa, con planes de incorporar también a AWS y Google en el futuro.

"Los MSP deberían disfrutar de una experiencia de compra unificada a través de sus distribuidores preferidos, y estos, a su vez, deberían poder ofrecer los proveedores que sus socios solicitan", afirmó el Dr. Vassilis Zografos, consejero delegado y cofundador de Infiterra. "Eso es lo que significa democratizar la experiencia de compra para el canal".

"Cada conexión que añadimos genera, además, un registro único y fiable de todas las suscripciones; un registro en el que pueden apoyarse los sistemas ERP, CRM y PSA", añadió Zografos. "A medida que avance el comercio basado en agentes, donde agentes de IA comienzan a adquirir, renovar y gestionar suscripciones en nombre de una empresa, ese sistema de registro será la fuente de confianza que necesitarán. Precisamente eso es lo que estamos construyendo con Infiterra".

Infiterra opera en más de 400 mercados repartidos por 85 países, cuenta con más de 44.000 vendedores de servicios en la nube y ofrece una precisión de facturación del 99,9 %. Los elementos de la hoja de ruta están programados por trimestres y pueden estar sujetos a cambios. Visite Infiterra en el stand nº 646 en IT Nation Connect Global en Orlando, del 4 al 6 de noviembre, o reserve una cita con el equipo.

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