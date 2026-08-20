inFlow Inventory lanza el seguimiento de números de lote y fechas de caducidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Los pequeños fabricantes y distribuidores de los sectores de alimentación, bebidas, productos farmacéuticos y dispositivos médicos ahora pueden realizar el seguimiento de cualquier lote desde su recepción hasta el cliente, a una fracción del coste de un sistema ERP empresarial.

TORONTO, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- inFlow Inventory ha lanzado un sistema de seguimiento de números de lote y fechas de caducidad, que ofrece a los fabricantes y distribuidores pequeños y medianos una trazabilidad completa a nivel de lote en las fases de compra, producción, ventas y envío.

Esta nueva función llega tras dos años de desarrollo y un año de pruebas con fabricantes de alimentos, distribuidores farmacéuticos y empresas de dispositivos médicos. inFlow ahora ofrece el seguimiento de números de lote —una función tradicionalmente reservada a empresas de alto nivel— a pequeñas empresas que la necesitaban pero que quizás no podían permitírsela.

Muchos pequeños productores de alimentos aún realizan el seguimiento de los números de lote manualmente en hojas de cálculo. Anotan los lotes a medida que los reciben y los cotejan a mano si se produce una retirada del mercado. Este proceso manual consume mucho tiempo y no es escalable.

La alternativa ha sido un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP), que normalmente implica una implementación de pago que se mide en meses y un presupuesto de decenas de miles de dólares. Ante los altos costes de un ERP, la mayoría de los pequeños fabricantes y distribuidores siguen utilizando sus hojas de cálculo o sistemas en papel.

"La trazabilidad no debería ser un lujo", afirmó Louis Leung, cofundador y consejero delegado de inFlow Inventory. "Las empresas para las que creamos esto no buscan la sofisticación. Simplemente buscan una respuesta rápida a una pregunta cuando algo falla. Durante mucho tiempo, las únicas herramientas que podían responder a esa pregunta tenían precios exorbitantes para empresas cien veces más grandes."

Lo que hace

Rastrea un lote desde su recepción hasta el cliente. Cada lote lleva un historial completo de movimientos: cuándo llegó, para qué se utilizó, dónde se almacenó y quién lo compró. Una retirada del mercado se convierte en un simple informe que se genera, en lugar de una investigación que se inicia.

Evita que el stock a punto de caducar se convierta en una pérdida. Configure una fecha de caducidad una sola vez e inFlow calcula las fechas de caducidad para cada lote entrante. Un informe de caducidad de lotes clasifica el stock por fecha de caducidad vencida, próxima a caducar o pasada, identificando el inventario en riesgo mientras aún hay tiempo para venderlo.

Envía automáticamente primero el stock más antiguo. inFlow indica al personal qué lote debe seleccionar, dando prioridad primero a la fecha de venta, luego a la fecha de caducidad y, por último, a la fecha de fabricación. El software incorpora el principio 'primero en caducar, primero en salir'.

Compatibilidad mejorada con códigos de barras GS1. inFlow lee códigos QR GS1, códigos de barras GS1-128 y GS1 DataMatrix, capturando los detalles del lote y la fecha de caducidad en un solo escaneo. También genera e imprime códigos QR GS1 Digital Link para las etiquetas de la empresa.

Realiza un seguimiento conjunto de lotes y números de serie. Un solo producto puede tener tanto un código de lote como un identificador único por unidad, una combinación poco común fuera de los sistemas empresariales.

Funciona en el almacén. El seguimiento de lotes se ejecuta en inFlow Inventory para Web, inFlow Manufacturing e inFlow Mobile, lo que permite escanear los lotes durante la recepción, la preparación de pedidos y el almacenamiento.

Y mucho más. Los equipos también pueden generar códigos de lote en un formato estandarizado, cambiar el nombre de los campos de lote para adaptarlos a su vocabulario, añadir campos personalizados a nivel de lote e importar o exportar datos de lote de forma masiva.

Para quién es

El sistema de seguimiento de lotes inFlow está diseñado para productores de alimentos y bebidas, fabricantes por contrato y cocinas centrales, distribuidores farmacéuticos y farmacias, empresas de dispositivos médicos, marcas de suplementos y cosméticos, y empresas de productos químicos especializados. Estas empresas comparten un perfil común: obligaciones de trazabilidad reales, exposición a la vida útil de los productos y falta de presupuesto para un sistema ERP o departamento de TI.

Disponibilidad y precios

El seguimiento de lotes y fechas de vencimiento está disponible en todos los planes actuales y se incluye sin coste adicional en los planes medianos y superiores. Las empresas que se inician en inFlow pueden comenzar una prueba gratuita con seguimiento de lotes incluido. Las guías de configuración están disponibles en el Centro de Aprendizaje de inFlow.

Acerca de inFlow Inventory

inFlow Inventory es un software de gestión de inventario basado en la nube, diseñado para pequeñas y medianas empresas. Con más de 20 millones de productos registrados en todo el mundo, inFlow ayuda a los equipos a gestionar el inventario, los pedidos de venta, los pedidos de compra y las ventas al por mayor B2B desde una única plataforma, con integraciones para Xero, QuickBooks Online, Shopify, WooCommerce y más de 95 herramientas adicionales. inFlow es una empresa orgullosamente canadiense, fundada en Toronto en 2007. Para obtener más información, visite inflowinventory.com

CONTACTO: Maya Garvey — maya.garvey@inflowinventory.com

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