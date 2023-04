(Información remitida por la empresa firmante)

- Publicación del Libro Azul del Cine "Informe anual sobre el desarrollo de la industria cinematográfica mundial (2022)"

QINGDAO, China, 10 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- El 7 de abril, el Libro Azul del Cine "Informe anual sobre el desarrollo de la industria cinematográfica mundial (2022)", dirigido por la Academia de Cine de Qingdao y la Oficina de la Ciudad del Cine de Qingdao, fue presentado oficialmente en la Semana del Cine y la Televisión de Qingdao 2023 en la Zona Nueva de la Costa Oeste de Qingdao, junto con la versión en inglés del libro "The Global Film Market Transformation in the Post-Pandemic Era: Producción, Distribución y Consumo". La Prensa Académica de Ciencias Sociales, en nombre de la Academia China de Ciencias Sociales, anunció la concesión del "Premio a la Cooperación Internacional de Libros" para el Libro Azul del Cine.

La Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO Hedva Ser, junto con académicos de instituciones profesionales como Bradford y Bristol en el Reino Unido, Busan en Corea del Sur, Bitola en Macedonia del Norte, Santos en Brasil, Thalassa y Valladolid en España, así como IFTC, AVIFF en Francia, Edinburgh Napier University en el Reino Unido, New York Film Academy, etc. y universidades de renombre, celebraron el lanzamiento del "Informe anual sobre el desarrollo de la industria cinematográfica mundial (2022)" en Qingdao Film City a través de vídeo en línea.

El "Informe anual sobre el desarrollo de la industria cinematográfica mundial (2022)" es el quinto Libro Azul del Cine dirigido por la Academia de Cine de Qingdao y la Oficina de la Ciudad del Cine de Qingdao. Fue completado por el Instituto de Investigación de la Ciudad Cinematográfica Mundial (Qingdao) y publicado y distribuido por Social Science Academic Press. Basado en datos fidedignos de la industria cinematográfica mundial y en análisis teóricos profesionales, el "Informe anual sobre el desarrollo de la industria cinematográfica mundial (2022)" aboga por la adopción del marco teórico de investigación de la economía industrial, interpreta la tendencia de desarrollo de China y de la industria cinematográfica mundial, revisa los puntos calientes, las dificultades y los ejemplos focales en el desarrollo de la industria cinematográfica, y construye un sistema de investigación para el desarrollo de la industria cinematográfica a través de la investigación empírica.

El "Informe anual sobre el desarrollo de la industria cinematográfica mundial (2022)" está dividido en siete partes en cuanto a su estructura: informe general, informe de evaluación, informe regional, informe sobre educación, informe sobre estudios de caso, informe sobre temas especiales e informe sobre ciudades cinematográficas. Ofrece un análisis exhaustivo y en profundidad de la industria cinematográfica mundial en general y de sus subsectores, así como de los temas candentes.

