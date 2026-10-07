Informe de la Linux Foundation Europe revela que la soberanía digital impulsa estrategia tecnológica europea

(Información remitida por la empresa firmante)

- Un informe de la Linux Foundation Europe revela que la soberanía digital impulsa la estrategia tecnológica europea, pero la gobernanza y las dificultades derivadas de la IA representan importantes obstáculos

Las organizaciones europeas reportan excelentes resultados gracias al software de código abierto, ya que la adopción de la IA, la regulación y la soberanía tecnológica están transformando la estrategia de software

PRAGA, 7 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Open Source Summit Europe – La Linux Foundation, la organización sin ánimo de lucro que impulsa la innovación masiva por medio del código abierto, publicó hoy el informe 2026 State of Open Source in Europe en colaboración con LF Europe, LF Research y NeoNephos. El quinto informe anual reveló que la soberanía digital está firmemente integrada en la estrategia tecnológica europea. El 94% de las organizaciones indicó que la soberanía digital es importante, incluyendo un 61% que la considera muy importante, mientras que las organizaciones con un gobierno de código abierto avanzado reportan un retorno promedio de más de cuatro veces su inversión, en comparación con 3,6 veces entre las organizaciones sin gobierno formal.

Los resultados destacan un paso fundamental para seguir: las organizaciones europeas que buscan un mayor control sobre sus cadenas de suministro tecnológico deben ir más allá del simple consumo de software de código abierto y participar en los ecosistemas abiertos que lo desarrollan y mantienen. Los desarrolladores europeos representan casi el 40% de las contribuciones a proyectos de infraestructura fundamentales, como Kubernetes y OpenStack. Al mismo tiempo, el 94% de las organizaciones utilizan o prueban herramientas de codificación de IA generativa, el 48% mantienen bifurcaciones privadas de proyectos de código abierto y el 63% han aumentado la inversión en gestión de dependencias de código abierto en respuesta a la presión normativa.

"Europa ha comprendido de forma clara el mensaje sobre la soberanía digital. El siguiente paso es la participación", afirmó Thierry Carrez, director general de la Linux Foundation Europe. "El código abierto ofrece a las organizaciones una forma de reducir su dependencia de un único proveedor o país, pero consumir código abierto por sí solo no proporciona un control efectivo sobre la tecnología. Al contribuir al desarrollo y participar en el gobierno abierto, las organizaciones europeas pueden lograr una mayor autonomía, aprovechando de forma eficiente el acervo tecnológico global de código abierto".

Los descubrimientos adicionales del informe de 2026 incluyen:

El gobierno sigue siendo desigual: El 31% de las organizaciones europeas aún carecen de un marco formal de gobernanza de código abierto, lo que pone de manifiesto la brecha existente entre la adopción generalizada y la gestión estratégica del código abierto.

El 31% de las organizaciones europeas aún carecen de un marco formal de gobernanza de código abierto, lo que pone de manifiesto la brecha existente entre la adopción generalizada y la gestión estratégica del código abierto. La IA aumenta el valor del código abierto: El 76% destacó que las herramientas de codificación con IA generativa incrementan el valor que obtienen del código abierto, mientras que el 48% ha aumentado su uso como resultado.

El 76% destacó que las herramientas de codificación con IA generativa incrementan el valor que obtienen del código abierto, mientras que el 48% ha aumentado su uso como resultado. Las bifurcaciones privadas conllevan costes de mantenimiento significativos: Las organizaciones que mantienen bifurcaciones privadas dedican una media de 311 horas por ciclo de lanzamiento a la aplicación de parches a 9,5 bifurcaciones, mientras que el 28% no puede realizar un seguimiento de estos costes.

Las organizaciones que mantienen bifurcaciones privadas dedican una media de 311 horas por ciclo de lanzamiento a la aplicación de parches a 9,5 bifurcaciones, mientras que el 28% no puede realizar un seguimiento de estos costes. El código abierto fortalece el talento técnico: El 76% declaró que la participación en el código abierto mejora las habilidades de ingeniería y el 53% indicó que facilita la captación y retención de talento.

"Cinco años de investigación confirman la importancia crucial del código abierto de cara al panorama tecnológico europeo", declaró Hilary Carter, vicepresidenta sénior de investigación de la Linux Foundation. "Dado que se prevé que el Paquete de Soberanía Tecnológica de 2026 impulse una inversión de 2.000 millones de euros en infraestructura digital, materializar ese valor requiere más que la simple adopción de software: exige una gobernanza sólida y una participación activa de la comunidad".

El informe completo 2026 State of Open Source in Europe ya está disponible. Para obtener más información sobre cómo hacerse miembro de la Linux Foundation Europe, visite https://linuxfoundation.eu/en/join. Para obtener información acerca de cómo contribuir a proyectos de código abierto, consulte el libro Linux Foundation Open Source Guide.

Acerca de la Linux Foundation

La Linux Foundation es la principal organización mundial para la colaboración en software, hardware, estándares y datos de código abierto. Los proyectos de la Linux Foundation —entre ellos Linux, Kubernetes, Model Context Protocol (MCP), OpenChain, OpenSearch, OpenSSF, OpenStack, PyTorch, Ray, RISC-V, SPDX y Zephyr— constituyen la base de la infraestructura global. La Linux Foundation se centra en aprovechar las mejores prácticas y atender las necesidades de colaboradores, usuarios y proveedores de soluciones para crear modelos sostenibles de colaboración abierta. Para más información, visite linuxfoundation.org.

La Linux Foundation posee marcas registradas y utiliza diversas marcas comerciales. Para consultar la lista de marcas de la Linux Foundation, visite la página sobre el uso de marcas: www.linuxfoundation.org/trademark-usage. Linux es una marca registrada de Linus Torvalds.

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