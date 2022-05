Informe:La invasión rusa de Ucrania no es un modelo para China y Taiwán

BRUSELAS, 4 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Pekín está observando atentamente los acontecimientos de Rusia y Ucrania para informar y actualizar sus suposiciones geoestratégicas y militares. Pero las preocupaciones generalizadas de que China tiene diseños similares para Taiwán están mal fundadas. Además, la forma en que se está desarrollando la situación de Ucrania hace que un ataque chino sea menos probable, no más.

Esas ideas y más son de Taiwan ≠ Ukraine: A Pragmatic Assessment , un nuevo análisis del panorama geopolítico chino-occidental realizado por The Conference Board.

La falta de preparación militar de China, la determinación occidental de apoyar a Taiwán y los enormes costes económicos que impondrían las sanciones son tres razones por las que una invasión de Taiwán al estilo de Ucrania no está en los planes. Sin embargo, desde el comienzo de esta guerra a finales de febrero, las empresas deben estar preparadas para los "cisnes grises" y prepararse para cualquier eventualidad.

"Lo que hemos aprendido de Ucrania es que no podemos descartar categóricamente la agresión china, basándonos en nuestras suposiciones de lo que es racional", destacó David Hoffman, vicepresidente sénior de Asia en The Conference Board. "Dada la alta dependencia de las multinacionales de la industria de semiconductores, las empresas y los formuladores de políticas de Taiwán harían bien en tener preparados planes para lo peor y tratar de reducir las concentraciones de la cadena de suministro de semiconductores en la isla".

Sin tener en cuenta la probabilidad de una invasión china de Taiwán, la planificación de contingencia para la inestabilidad geopolítica es ahora un requisito de gestión de riesgos de misión crítica para las empresas multinacionales, especialmente con respecto a las tensiones relacionadas con China.

Ideas clave del Taiwan ≠ Ukraine: A Pragmatic Assessment:

Las fuerzas armadas de China tienen excelentes capacidades defensivas, pero, incluso según su propia evaluación, carecen de las capacidades de fuerza combinada para una ofensiva compleja de 'ganancia rápida'.

Una batalla prolongada, como la que estamos viendo en Ucrania, sería devastadora para China, tanto económica como geopolíticamente.

Taiwán es, en términos comparativos, un objetivo militar muy difícil debido al cruce del océano, los desembarcos en playas fortificadas y el terreno altamente montañoso.

La guerra en Ucrania ha galvanizado la determinación de Occidente de resistir el autoritarismo, y la región ve el apoyo a Taiwán en un punto culminante. Esto significa un mal momento para China.

China es una economía mucho más conectada con el comercio y dependiente globalmente que Rusia. Entre las consecuencias: las medidas que Occidente ha puesto en marcha contra Rusia son disuasivos mucho más importantes para China de lo que han sido para Rusia.

lo que han sido para Rusia. La combinación de la solidaridad de la OTAN inspirada por la guerra en Ucrania, la expansión de las iniciativas de disuasión emprendidas en Asia para reforzar la estabilidad regional y las iniciativas de Japón para reforzar sus capacidades de autodefensa frente a China, sin duda están provocando que los planificadores militares de China actualizar sus escenarios anteriores sobre los riesgos de un movimiento militar en Taiwán.

