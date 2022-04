Los ingresos de LTI en el año fiscal 22 ascienden a 2.100 millones de dólares (1)

-Los ingresos de LTI en el año fiscal 22 ascienden a 2.100 millones de dólares, con un crecimiento del 25,9% en el cuarto trimestre del año fiscal 22. Los ingresos en dólares aumentan un 27,5% interanual.

MUMBAI, India, 19 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE code: 540005) (NSE: LTI), una compañía global de consultoría tecnológica y soluciones digitales, ha anunciado hoy sus resultados del cuarto trimestre del año fiscal 22 y del año fiscal completo 22.

Cuarto trimestre de 2022

En dólares estadounidenses:

Ingresos de 570,4 millones de dólares estadounidenses ; crecimiento del 3,1% trimestral y del 27,5% interanual

; crecimiento del Crecimiento de los ingresos en moneda constante del 3,6% trimestral y del 29,0% interanual

En rupias indias:

Ingresos de 43.016 millones de INR ; crecimiento del 4,0% trimestral y del 31,6% interanual

; crecimiento del Ingresos netos de 6.375 millones de INR; crecimiento del 4,1% trimestral y del 16,8% interanual

Año completo 2022

En dólares estadounidenses:

Ingresos de 2.102,5 millones de dólares estadounidenses ; crecimiento del 25,9% interanual

; crecimiento del Crecimiento de los ingresos en moneda constante del 25,8% interanual

En rupias indias:

Ingresos de 156.687 millones de INR ; crecimiento del 26,7% interanual

; crecimiento del Ingresos netos de 22.985 millones de INR; crecimiento de los ingresos netos del 18,6% interanual

Retorno de Capital

Dividendo final de 30 INR por acción ; ratio de reparto de dividendos del 41,9% para el año

; ratio de reparto de dividendos del para el año ROE del 28,5% para el año

"Estamos encantados de haber superado el hito de los 2.000 millones de dólares estadounidenses de ingresos con un crecimiento récord del 26% en el ejercicio 22, el más fuerte desde que salimos a bolsa. Nuestro crecimiento ha sido amplio en todos los sectores, líneas de servicio, categorías de clientes y zonas geográficas. Este año ha sido el de mayor apertura de nuevos clientes e incorporación de personal neto.

En el cuarto trimestre del año fiscal 22, conseguimos cuatro grandes contratos con un nuevo valor neto de más de 80 millones de dólares estadounidenses. Nuestra cartera de contratos sigue siendo sólida, y seguimos confiando en mantener un crecimiento líder en la industria también en el próximo año."

- Sanjay Jalona, consejero delegado y director general

Recientes acuerdos conseguidos

- Seleccionada por una empresa de servicios financieros de la lista Global Fortune 500 para un compromiso de servicios gestionados de extremo a extremo que implica la transformación, la gobernanza y el apoyo al middleware y los datos como parte de su función tecnológica global

- Una corporación de Global Fortune 500, un proveedor líder de calificaciones, puntos de referencia, análisis y datos financieros, ha seleccionado a LTI como su socio principal para un compromiso que involucra datos y servicios digitales para integrar sus plataformas de datos con su reciente adquisición

- Una empresa de bienes de consumo de la lista Global Fortune 500 la ha seleccionado como socio estratégico para el trabajo de datos y análisis con el fin de transformar y obtener información en sus funciones empresariales más importantes de fabricación, cadena de suministro, marketing y creación de un centro de metadatos

- Contratado por un organismo gubernamental clave en el ámbito de la sanidad pública para desarrollar un ecosistema y una infraestructura tecnológica que proporcione, almacene y mejore el acceso a los datos públicos pertinentes y apoye los programas de seguro de salud pública.

- Seleccionada por una gran empresa metalúrgica y minera para un contrato de servicios gestionados de ERP que incluye módulos empresariales clave como la gestión del transporte, la tecnología y la participación de clientes y proveedores en sus entidades legales y más de 40 unidades operativas

- Seleccionado por un proveedor de seguros de propiedad y accidentes con sede en Norteamérica para integrar los sistemas centrales y los datos financieros de múltiples líneas de negocio a través de numerosas filiales en un almacén de datos empresarial centralizado

- Un importante proveedor de servicios sanitarios de Oriente Medio ha seleccionado a LTI, a través de su asociación estratégica con un líder regional, para que le dé soporte en su centro de seguridad y operaciones de red

- Un gran banco ha seleccionado a LTI para renovar su sitio web y cubrir todos los aspectos de una experiencia digital, el alojamiento en la nube y el mantenimiento

- Una empresa global de servicios financieros en Europa ha seleccionado a LTI para externalizar su servicio de atención al cliente y construir un espacio de trabajo digital para sus empleados

- Seleccionado por una corporación Global Fortune 500 dedicada al suministro de productos y servicios de infraestructura de TI para actualizar su plataforma SAP S/4HANA ERP

- Seleccionado por una empresa global de servicios de seguridad para establecer un centro de mando digital para supervisar la infraestructura y la red, y garantizar una interrupción mínima

- Seleccionada por una empresa norteamericana de servicios públicos para gestionar las aplicaciones principales y los sistemas de operaciones con el fin de garantizar la racionalización de los acuerdos de nivel de servicio y el cumplimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) del negocio, la reducción de los costes y la eficiencia de las operaciones

Premios y reconocimientos

- LTI es reconocida como líder en los seis cuadrantes en el informe ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem Partners Report USA 2021

- LTI se posiciona como líder y estrella en la evaluación PEAK Matrix® de servicios de TI 2022 de Everest Group

- LTI en la lista de los 10 mejores de PEAK Matrix® IT Service Provider of the Year 2022 de Everest Group

- LTI el número 1 en la lista de los mejores Challengers de ITS en la evaluación PEAK Matrix® IT Service Provider of the Year 2022 de Everest Group

- Fosfor Optic de LTI reconocido en el informe del primer trimestre de 2022 The Forrester Now Tech: Enterprise Data Fabric

- Fosfor Refract de LTI reconocido en el informe del primer trimestre de 2022 The Forrester Now Tech: AI/ML Platforms

Otras actividades destacadas

- El Consejo de Administración, en su reunión del 19 de abril de 2022, ha recomendado un dividendo final de 30 INR por acción (valor nominal de 1 INR) para el ejercicio 2021-22. El dividendo total para el año fiscal 22 es de 55 INR por acción, incluyendo el dividendo a cuenta de 15 INR y el dividendo especial de 10 INR por acción declarado en octubre de 2021 y julio de 2021 respectivamente

- LTI ha sido clasificada en el puesto 22 entre las 25 marcas de servicios de TI más valiosas en el ranking Brand Finance IT Services 25 2022

- El consejero delegado de LTI, Sanjay Jalona, ha sido galardonado con el premio al mejor consejero delegado de 2022 en la categoría de TI/ITES, por Business Today

- LTI recibió el reconocimiento de oro de EcoVadis por sus prácticas ESG, incluyendo el medio ambiente, el trabajo y los derechos humanos, la ética y la contratación sostenible

- Optic by Fosfor es nombrada "Solución de Catálogo de Datos del Año" en los Premios Data Breakthrough 2022

- LTI amplía su presencia en Estados Unidos con un nuevo centro de compromiso en Hartford, CT

Acerca de LTI

LTI (NSE: LTI) es una compañía global de consultoría en tecnología y soluciones digitales que ayuda a más de 485 clientes a tener éxito en un mundo convergente. Con operaciones en 33 países, hacemos un esfuerzo adicional para nuestros clientes y aceleramos su transformación digital con la plataforma Mosaic de LTI que permite sus viajes móviles, sociales, analíticos, IoT y en la nube. Fundada en 1997 como filial de Larsen &Toubro Limited, nuestra herencia única nos da una experiencia real sin precedentes para resolver los retos más complejos de las empresas en todas las industrias. Cada día, nuestro equipo de más de 45.000 LTItes permite a nuestros clientes mejorar la efectividad de sus operaciones empresariales y tecnológicas y ofrecen valor a sus clientes, empleados y accionistas. Para más información consulte http://www.Lntinfotech.com o síganos en @LTI_Global.

Conferencia telefónica sobre los resultados y transmisión de audio por Internet

19 de abril de 2022 (08:00 PM IST)

Por favor, marque el siguiente número al menos 5-10 minutos antes del horario de la conferencia para asegurarse de que está conectado a su llamada a tiempo.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg