(Información remitida por la empresa firmante)

-Los ingresos de SANY Heavy Industry en el primer semestre de 2026 aumentaron un 19,49 % interanual hasta alcanzar los 7.890 millones de dólares, de los cuales el 61,33 % son ingresos procedentes del extranjero

HONG KONG, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry (600031.SH) registró unos ingresos en el primer semestre de 2026 de aproximadamente 7.890 millones de dólares, un 19,49 % más que el año anterior, y un beneficio neto atribuible de 838,887 millones de dólares, un 9,13 % más.

Los ingresos del segundo trimestre aumentaron un 24,39 % hasta alcanzar los 4.328 millones de dólares, superando la tasa de crecimiento del primer semestre, mientras que el beneficio neto atribuible se incrementó un 16,93 % hasta los 473,108 millones de dólares. El flujo de caja operativo ascendió a 1.440 millones de dólares. A 30 de junio, los activos totales eran de 26.708 millones de dólares y el patrimonio neto de 13.576 millones de dólares.

SANY optimizó su presencia global, amplió sus canales y redes de servicio en el extranjero, desarrolló soluciones de equipos integradas basadas en escenarios, aumentó su cuota de mercado global y avanzó en sus operaciones de forma eficiente para respaldar un crecimiento de alta calidad y una mayor productividad.

Aspectos destacados:

Los ingresos en el extranjero alcanzaron los 4.724 millones de dólares, un 21,82 % más, lo que representa el 61,33 % de los ingresos del negocio principal. África creció un 47,66 % hasta los 790,234 millones de dólares; América, un 24,70 % hasta los 930,294 millones de dólares; Asia y Australia, un 17,38 % hasta los 1.981 millones de dólares; y Europa, un 12,68 % hasta los 1.022 millones de dólares.

Las principales líneas de productos experimentaron crecimiento: la maquinaria para pilotaje aumentó un 63,11 % hasta alcanzar los 322,433 millones de dólares; la maquinaria para excavación subió un 21,77 % hasta los 3.141 millones de dólares; la maquinaria para hormigón aumentó un 21,25 % hasta los 1.330 millones de dólares; la maquinaria de elevación creció un 8,22 % hasta los 1.245 millones de dólares; y la maquinaria vial aumentó un 5,52 % hasta los 335,850 millones de dólares.

La globalización sigue siendo la estrategia principal de SANY Heavy Industry. La compañía está pasando de la exportación de productos a la localización de operaciones industriales en el extranjero, acercando las ventas, los servicios, el desarrollo de productos y las operaciones a los mercados locales.

SANY impulsará la globalización, la digitalización y la descarbonización, reformará su organización internacional y la gestión de I+D, fortalecerá la innovación de productos y mejorará la fabricación, la calidad, la rentabilidad y la competitividad. Su objetivo es ofrecer soluciones más inteligentes, eficientes y sostenibles en todo el mundo: Construyendo juntos el futuro.

Apéndice: Cifras originales en RMB

Financiero: Ingresos del primer semestre: 53.506 millones de RMB; Beneficio neto atribuible del primer semestre: 5.690 millones de RMB; Ingresos del segundo trimestre: 29.359 millones de RMB; Beneficio neto atribuible del segundo trimestre: 3.209 millones de RMB; Flujo de caja operativo: 9.768 millones de RMB; Activos totales: 181.153 millones de RMB; Patrimonio neto: 92.084 millones de RMB.

En el extranjero: Total, 32.040 millones de RMB; Asia y Australia, 13.440 millones de RMB; Europa, 6.930 millones de RMB; América, 6.310 millones de RMB; África, 5.360 millones de RMB.

Productos: Excavación, 21.306 millones de RMB; hormigón, 9.022 millones de RMB; elevación, 8.446 millones de RMB; pilotaje, 2.187 millones de RMB; maquinaria vial, 2.278 millones de RMB.

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