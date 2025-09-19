(Información remitida por la empresa firmante)

- Innovación en materiales y con propósito: Xpore se asocia con Patagonia y líderes de la industria en "De la ciencia de los materiales a la misión: Foro de Economía Circular 2025"

TAIPEI, 19 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- BenQ Materials organizó el innovador Foro de Economía Circular Intersectorial 2025 "De la Ciencia de los Materiales a la Misión" en el Instituto de Investigación Textil de Taiwán el 16 de septiembre. Este evento histórico reunió a la marca global Patagonia, la Asociación de Textiles Técnicos de Taiwán, Chung Hwa Pulp Corporation y la Red Circular de Taiwán para explorar cómo la innovación en materiales, la huella de carbono de los productos, las cadenas de suministro responsables y la colaboración intersectorial pueden impulsar la transformación sostenible. El objetivo común: posicionar la "Fabricación Sostenible en Taiwán" como un sello distintivo global de confianza.

BenQ Materials: Visión y liderazgo intersectorial

El doctor ZC Chen, presidente de BenQ Materials, inauguró el foro enfatizando que las empresas no deben ser simplemente proveedores, sino cocreadores de valor sostenible. Con una expansión que abarca desde la electrónica hasta los textiles, BenQ Materials impulsa la circularidad intersectorial a través de su marca textil de alto rendimiento Xpore. El pionero Xpore e2cycle, el primer y único tejido PET reciclado del mundo derivado de residuos de LCD, demuestra cómo los residuos electrónicos pueden transformarse en textiles de alto rendimiento, duraderos y funcionales. Esta innovación conecta los sectores electrónico y textil, haciendo realidad la visión de supraciclaje y revalorización de materiales para prolongar su ciclo de vida y aumentar su valor.

Patagonia: ADN de sostenibilidad y acción colaborativa

Matt Dwyer, vicepresidente de Huella de Producto Global de Patagonia, presentó la conferencia magistral "Huella de Producto: Un Acto de Equilibrio", en la que repasó una década de avances y desafíos en la implementación de materiales preferentes: fibras y materias primas que mejoran los resultados de sostenibilidad ambiental o social, y que ahora se utilizan en más del 95% de los productos de Patagonia. Dwyer destacó el compromiso de Patagonia de eliminar las PFAS para 2025 e impulsar la "Economía del Residuos", como la transformación de redes de pesca desechadas en nailon NetPlus, desviando más de 2,7 millones de kilos de redes que terminaron en el océano desde 2018. Destacó las iniciativas de "Comercio Justo" de la compañía, mostrando con datos cómo estas aumentan la satisfacción de los empleados, mejoran la responsabilidad del producto y fomentan la confianza del consumidor, a la vez que avanzan hacia el objetivo del "salario digno".

Xpore y Patagonia: Oportunidades y desafíos de la colaboración

Dwyer destacó la trayectoria de colaboración con Xpore: desde rigurosas auditorías hasta una colaboración duradera, Patagonia reconoció el potencial de los proveedores taiwaneses en la cadena global. Cuando Xpore debutó en 2020 con su material libre de PFAS y disolventes, Patagonia rápidamente inició conversaciones en busca de soluciones de alto rendimiento y ecológicas.

La verdadera prueba llegó con las exhaustivas auditorías de Patagonia en 2023, que examinaron los salarios, la seguridad, el bienestar de los trabajadores e incluso realizaron entrevistas directas con el personal de primera línea. Las prácticas salariales transparentes de Xpore, sus beneficios superiores al estándar y su cultura de honestidad le permitieron aprobar la prueba en un solo intento, una hazaña a menudo poco común entre las fábricas textiles. Esta transparencia y compromiso aceleraron la colaboración y profundizaron la confianza mutua.

En la actualidad, Xpore y Patagonia han superado el modelo tradicional de cliente-proveedor, convirtiéndose en verdaderos socios que resuelven problemas. La película ultra nanoporosa de máxima calidad de Xpore ahora se incluye en el anorak alpino impermeable Patagonia M10, diseñado para soportar entornos extremos con un rendimiento y una comodidad excepcionales, todo mediante un proceso sin PFAS que ejemplifica lo mejor en innovación tecnológica y sostenible.

La historia de Xpore demuestra que la industria textil de Taiwán no solo puede alcanzar los estándares globales en tecnología, sino también destacar en ESG, responsabilidad en la cadena de suministro, derechos humanos y transparencia, ofreciendo un modelo para que la ciencia de los materiales pueda impulsarse por objetivos y estableciendo un nuevo estándar para la transformación sostenible.

Asociación textil: Innovación a través del diseño

El doctor Cam Huang, secretario general de la Asociación de Textiles Técnicos de Taiwán, compartió historias de los "Oscars del mundo textil", destacando la doble fortaleza de la industria en diseño de alto rendimiento y sostenible, e instando a más empresas a convertir la sostenibilidad en el núcleo del valor de su marca.

Chung Hwa Pulp: Del bosque a los materiales del futuro

Kirk Hwang, presidente de Chung Hwa Pulp Corporation, habló sobre "Del Bosque al Propósito", demostrando su compromiso con la silvicultura responsable y la fabricación circular. Al expandir la pulpa a biofibras y envases bajos en carbono, junto con la transformación energética, Chung Hwa Pulp aspira a alcanzar un 50% de autosuficiencia energética verde para 2030, incorporando innovación sostenible en las materias primas.

Circular Taiwan Network: Buenas Ideas + Buena Gobernanza = Buenos Negocios

Charles Huang, presidente de Circular Taiwan Network, hizo un llamamiento a romper con el pensamiento lineal e impulsar la Colaboración Circular para la Crisis Climática (CC4CC). Solo a través de la cooperación intersectorial e internacional se puede construir un ecosistema sostenible, citando el impacto limitado de los esfuerzos globales de reducción de carbono en los últimos 30 años.

Co-creación de una marca global para la "Fabricación Sostenible en Taiwán"

Con su enfoque orientado a un propósito y su enfoque en la innovación de materiales, BenQ Materials aspira a liderar a Taiwán hacia una nueva era de fabricación sostenible. Desde la marca global Patagonia hasta los líderes taiwaneses en ciencia de materiales, textiles e industrias circulares, todos los participantes se unieron al llamamiento para establecer la alianza "Taiwán Puede Liderar". Mediante la integración de criterios ESG, economía circular y cadenas de suministro responsables, aspiran a convertir la "Fabricación Sostenible en Taiwán" en un estándar global e impulsar la transformación intersectorial hacia un futuro sostenible.

