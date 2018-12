INSIGHTEC recibe la marca CE para Exablate Neuro para los escáneres MRI Siemens Healthineers

Publicado 12/12/2018 8:02:26 CET

ERLANGEN, Alemania y HAIFA, Israel, December 12, 2018 /PRNewswire/ --

La nueva compatibilidad MRI tiene el potencial de expandir el acceso del paciente en todo el mundo a la cirugía cerebral sin incisión

Siemens Healthineers, un líder en tecnología médica e imagen de diagnóstico y terapéutica, y INSIGHTEC(R), un innovador en tecnología médica global de cirugía sin incisión, ha anunciado hoy la aprobación de la CE de Exablate Neuro(TM) compatible con los escáneres Magnetom Skyra, Prisma y Prisma Fit de Siemens Healthineers. Exablate Neuro utiliza ultrasonido centrado para tratamientos que profundizan dentro del cerebro sin incisiones quirúrgicas. La imagen MR ofrece una completa encuesta anatómica del área de tratamiento, planificación específica de paciente y control de resultados en tiempo real a través del tratamiento.

"INSIGHTEC y Siemens Healthineers están trabajando en asociación para transformar la atención al paciente", dijo Maurice R. Ferré, MD, consejero delegado y presidente de la junta de INSIGHTEC. "Este hito es clave para expandir el acceso del paciente a la cirugía cerebral sin incisión utilizando el ultrasonido enfocado".

La marca CE incluye la aprobación para el tratamiento del temblor esencial médicamente refractario, la enfermedad de Parkinson de temblor predominante y el dolor neuropático. La aprobación de la FDA para la compatibilidad Exablate Neuro con escáneres MRI de Siemens Healthineers para tratar el temblor esencial médicamente refractario fue recibida el 1 de octubre de 2018.

"Damos la bienvenida a una nueva era de terapia avanzada guiada por MRI en el espacio neurológico", dijo Arthur Kaindl, Ph.D., director de Resonancia Magnética en Siemens Healthineers. "La cooperación con INSIGHTEC es el último ejemplo de nuestra estrategia de innovación abierta. Mediante la estrecha colaboración con expertos clínicos y compañías socias damos grandes pasos para expandir la medicina de precisión".

La Clínica Universidad de Navarra (CUN) en Pamplona (España) es la primera institución en Europa en tratar con éxito a pacientes con Exablate Neuro compatible con escáneres MRI de Siemens Healthineers. La CUN es una reconocida institución académica con un gran historial de investigación innovadora y tratamiento clínico para los desórdenes de movimientos neurológicos. "El ultrasonido enfocado es un procedimiento altamente preciso pero mínimamente invasivo para tratar el temblor esencial", comentó el doctor Jorge Guridi, director del Departamento de Neurocirugía de la Clínica Universidad de Navarra. "Esto representa una importante oportunidad para la mejora en la calidad de vida para un gran grupo de pacientes que no quieren cirugía abierta tradicional".

Siemens Healthineers permite a los proveedores de cuidados médicos de todo el mundo aumentar el valor empoderándoles en sus trayectos hacia la expansión de la medicina de precisión, transformando el suministro de la atención médica, mejorando la experiencia del paciente y digitalizando el cuidado sanitario. Un líder en tecnología médica, Siemens Healthineers está constantemente innovando su cartera de productos y servicios en sus áreas principales de diagnóstico e imagen terapéutica y en diagnósticos de laboratorio y medicina molecular. Siemens Healthineers está también desarrollando activamente sus servicios de salud digitales y servicios empresariales.

En el año fiscal 2018, que terminó el 30 de septiembre de 2018, Siemens Healthineers generó unos ingresos de 13.400 millones de euros y un beneficio ajustado de 2.300 millones de euros, y cuenta con unos 50.000 empleados en todo el mundo.

Más información disponible en http://www.siemens-healthineers.com.

INSIGHTEC es un innovador mundial de tecnología médica que transforma las vidas de los pacientes por medio de una cirugía cerebral sin incisiones y que utiliza los ultrasonidos centrados guiados MRI. El revolucionario Exablate Neuro(TM) de la compañía lo utilizan los neurocirujanos para llevar a cabo el tratamiento Neuravive(TM) con el fin de proporcionar un alivio inmediato y duradero del temblor para los pacientes que sufren temblor esencial. Está en marcha la investigación para aplicaciones futuras dentro del campo de las neurociencias en asociación con destacadas instituciones académicas y médicas. INSIGHTEC tiene su sede central sita en Haifa, Israel, y en Miami, Florida, y cuenta con oficinas en Dallas, Tokio y Shanghái.

Para más información, visite: http://www.insightec.com.

