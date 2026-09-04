Inspirado en la vida, impulsado por la IA: TCL redefine las experiencias cotidianas en IFA 2026 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 4 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- TCL, líder mundial en electrónica de consumo y la marca número 1 del mundo en televisores Mini LED y de gran tamaño, presentó hoy su visión de una vida inspirada en la IA en IFA 2026 con el TCL Inspiration Habitat.

Aprovechando su liderazgo tecnológico en pantallas de todos los tamaños, electrodomésticos y soluciones para el hogar inteligente, TCL demuestra cómo la IA puede ofrecer experiencias totalmente integradas en diferentes aspectos de la vida cotidiana, en lugar de permanecer aislada en productos individuales. Desde pantallas cinematográficas hasta dispositivos portátiles, desde aire acondicionado y lavandería hasta acceso al hogar y compañía familiar, Inspiration Habitat reúne estas tecnologías para crear experiencias que responden de forma más natural a las personas, sus necesidades y los espacios que las rodean.

Inspira tu visión: ampliando nuestra experiencia del mundo

Como punto de acceso principal a la IA, la pantalla es donde comienza la visión de TCL para una vida inspirada en la IA. En IFA 2026, TCL presenta su amplia gama de tecnologías de visualización, que abarca desde grandes televisores para cine en casa hasta smartphones, tabletas y dispositivos portátiles, cubriendo así más formas en que las personas ven contenido, trabajan y se conectan.

En el centro se encuentra el televisor LED TCL X11L SQD-Mini. Representando la cúspide de la tecnología de pantallas Mini LED de TCL (QD-Mini LED, RGB-Mini LED y SQD-Mini LED), el X11L incorpora retroiluminación Super Mini LED, una capa Super QLED y el panel WHVA 2.0 Ultra, ofreciendo hasta 20.736 zonas de atenuación precisas, 10.000 nits de brillo HDR y una cobertura de la gama de colores BT.2020 de hasta el 100 %. Junto con el audio de Bang & Olufsen, el TCL X11L establece un nuevo referente en imagen y sonido para televisores Mini LED en el hogar.

La experiencia de TCL en pantallas también se manifiesta plenamente con el monitor para juegos TCL X3A OLED+, que ofrece alto contraste y frecuencias de actualización ultra altas de modo dual para videojuegos. La serie TCL Digital Signage TMN lleva las capacidades de visualización de TCL a entornos profesionales. Para un audio igualmente épico, la TCL Q95K Soundbar insignia crea un entorno de cine en casa más inmersivo gracias a una arquitectura acústica de 11.1.4 canales y la optimización de audio con Bang & Olufsen. Junto con importantes innovaciones de hardware, TCL también lanzó recientemente Gemini para Google TV™ en más países e idiomas, incluidos mercados europeos como Reino Unido, Francia, Italia y España. Gemini transforma el descubrimiento de contenido en la pantalla grande a través de una experiencia de IA más inteligente, que lo hace conversacional y sencillo.

En pantallas más pequeñas y personales, TCL, una marca de smartphones reconocida mundialmente, continúa desarrollando diferentes tecnologías de visualización diseñadas para distintas formas de ver. Presentada por primera vez en IFA 2026, la serie de smartphones TCL P80 está liderada por el TCL P80 Ultra, que combina una cámara telefoto periscópica de 50 MP con zoom óptico de 3x, líder en su clase, una brillante pantalla 1.5K capaz de alcanzar los 3.200 nits y un diseño delgado y ligero pensado para el uso diario. El P80 Ultra y el P80 Pro también incorporan la última generación de la tecnología exclusiva NXTPAPER de TCL, que ayuda a mejorar la comodidad visual ya sea leyendo, viendo contenido al aire libre o con poca luz, o usando el dispositivo durante períodos prolongados. Para los usuarios de tabletas, la TCL TAB A1 Plus NXTPAPER traslada esta experiencia de visualización similar al papel a una pantalla de 12,2 pulgadas, mientras que en el otro extremo del espectro de pantallas portátiles, las gafas de realidad aumentada RayNeo GT Max y las gafas inteligentes RayNeo iO exploran nuevas formas de visualización portátil e interacción cotidiana con la IA, y TCL Tbot amplía las funciones de los relojes inteligentes para niños, pasando de ser guardianes de seguridad al aire libre a compañeros interactivos de escritorio.

Más allá de las demostraciones de productos, TCL ha reunido a un grupo de expertos técnicos y del sector para explorar el futuro del entretenimiento en pantalla grande en el hogar. Con perspectivas de la colorista de Hollywood Natasha Leonnet, el jefe de producto de Google TV, Fahad Durrani, y el creador tecnológico Adam Butcher, las conversaciones profundizan en cómo la tendencia hacia televisores domésticos más grandes dificulta disimular las deficiencias en la calidad de imagen, y cómo la IA está transformando el televisor de una pantalla pasiva en un centro de entretenimiento altamente personalizado. El siguiente nivel de inmersión depende de la perfecta integración entre la tecnología de visualización, la intención creativa y la interacción inteligente.

Inspira tu comodidad: inteligencia cotidiana sin esfuerzo

En el hogar, algunas de las aplicaciones más útiles de la IA son las que funcionan en segundo plano. En el caso del aire acondicionado TCL FreshIN 3.0 Ultra, la tecnología de aire fresco se combina con un modelo de macrodatos T-AI mejorado que ajusta la frecuencia del compresor para una mayor eficiencia, ofreciendo hasta un 37 % de ahorro energético adicional, además del rendimiento de su inversor. El control por voz inteligente permite un funcionamiento rápido y manos libres sin necesidad de conexión a internet, mientras que la monitorización de la calidad del aire en tiempo real facilita la comprensión de las condiciones interiores por parte de los usuarios.

Para la colada, la lavadora-secadora TCL AI SuperDrum P9 Ultra utiliza el lavado con IA generativa para detectar el tamaño de la carga, el tipo de tejido y el nivel de suciedad, ajustando automáticamente el agua, la temperatura, la dosis de detergente y el tiempo del ciclo para un lavado óptimo. Al finalizar el ciclo, la bomba de calor de triple inversor de la lavadora-secadora permite un secado eficiente a baja temperatura para un lavado más ecológico. El frigorífico empotrable TCL Free ofrece una comodidad diferente, combinando un almacenamiento flexible de alimentos y control de la humedad con un diseño empotrado a ras de la pared, ideal para cocinas modernas.

Más allá de los electrodomésticos, TCL también utiliza la IA para ayudar a los propietarios a gestionar y proteger mejor sus hogares. La cerradura inteligente TCL K11D Pro Dual-Screen AI Smart Lock incorpora interacción y monitorización de visitantes mediante IA, permitiendo a los propietarios abrir la puerta de forma segura a distancia. La cerradura inteligente D2 Pro Matter Palm Vein Smart Lock ofrece acceso sin contacto para una máxima comodidad sin sacrificar la seguridad.

Inspira tu hogar: un hogar que se adapta a ti

A medida que los hogares se vuelven más conectados, el siguiente paso en la vida inteligente no consistirá simplemente en añadir más dispositivos inteligentes, sino en lograr que estas tecnologías funcionen juntas de forma más intuitiva, integrándose a la perfección en el entorno doméstico.

El renovado TCL NXTHOME™ incorpora pantallas inteligentes, electrodomésticos y un diseño inteligente para crear un entorno de vida más completo. Inspirada en el ritmo de las estaciones, esta experiencia combina la tecnología de TCL con las perspectivas de Bang & Olufsen, Roche Bobois, Castelli Milano 1938, Chris Lefteri Design y WGSN, explorando cómo los hogares del futuro pueden ser más receptivos sin sentirse dominados por la tecnología.

El robot de compañía AiMe Family de TCL aporta interacción multimodal natural, movimientos realistas y contenido evolutivo a la vida familiar, fomentando la exploración, la autoexpresión y los hábitos positivos de los niños, a la vez que ayuda a los padres en sus rutinas diarias. Para la gestión inteligente de la energía en el hogar, el panel solar SunPower Origin Back Contact combina las tecnologías de contacto posterior y de células superpuestas en un solo panel para mejorar la eficiencia y el rendimiento a largo plazo en uso residencial.

Inspira tu pasión: tecnología para los momentos que compartimos

Además de su amplia gama de productos y tecnologías, TCL demuestra el poder inspirador de la tecnología al conectar a las personas con aquello que más les importa. Con la Copa Mundial Femenina de Baloncesto FIBA 2026 celebrándose en Berlín durante IFA, TCL aprovecha su papel como socio global de FIBA para llevar la energía y la emoción del torneo al Inspiration Habitat mediante una serie de experiencias de baloncesto e interacciones con los aficionados. Gracias a su colaboración con FIBA y otras organizaciones deportivas internacionales, TCL lleva la vida inspirada en la IA más allá del hogar, a los momentos que las personas comparten.

En esta IFA, descubra la visión de TCL para una vida inspirada en la IA en el Inspiration Habitat, donde la inteligencia va más allá de los productos conectados para abarcar una verdadera vida inteligente como parte natural de cómo las personas disfrutan de la vida en el hogar y fuera de él.

TCL en IFA 2026

Stand TCL IFA 2026

Fecha: 4-8 de septiembre de 2026

Localización: Hall 21A, Messe Berlin, Alemania

Acerca de TCL

TCL es una marca líder en electrónica de consumo y líder mundial en la industria de la televisión. Con presencia en más de 160 mercados en todo el mundo, TCL se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos electrónicos de consumo, incluyendo televisores, sistemas de audio, electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes, pantallas comerciales y más.

El término "ultragrande" se refiere a televisores de 85 pulgadas o más.

Google TV y Gemini son marcas comerciales de Google LLC. Gemini para Google TV está optimizado para pantallas grandes. Los resultados pueden variar. Verifique la precisión de las respuestas. Disponible en determinados países, idiomas y para usuarios mayores de 18 años. Más información en g.co/tv/gemini.

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