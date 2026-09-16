(Información remitida por la empresa firmante)

-Intellian y Network Innovations firman una alianza estratégica para desarrollar y distribuir terminales flyaway WGS multibanda y multiórbita destinados a los mercados militar y gubernamental

El acuerdo sienta las bases para una mayor flexibilidad y resiliencia mediante la provisión simultánea de frecuencias militares Mil-X, Mil-Ka y comerciales Ka y Ku

PARIS, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Intellian Technologies Inc., proveedor mundial de tecnologías avanzadas de comunicación por satélite y soluciones de conectividad de misión crítica, y Network Innovations, un integrador global de sistemas tecnológicos centrado en los sectores gubernamental, militar y empresarial, han anunciado hoy una alianza estratégica para desarrollar y distribuir conjuntamente terminales tácticos terrestres portátiles de próxima generación Wideband Global SATCOM (WGS), destinados a clientes militares y gubernamentales.

Desarrollada a partir de los conocimientos adquiridos por Network Innovations en más de 20 años de experiencia operativa real apoyando a clientes militares y usuarios de WGS en algunas de las misiones más exigentes, esta nueva plataforma de terminales portátiles está diseñada para ser la primera del mundo capaz de ofrecer conectividad simultánea en bandas Mil-X, Mil-Ka y bandas comerciales Ka y Ku, contando con conmutación electrónica en un amplio rango de frecuencias de la banda Ka. Diseñado específicamente para operaciones que utilizan la constelación WGS, el sistema proporciona comunicaciones seguras, resilientes y de alta capacidad para fuerzas expedicionarias y otros despliegues de misión crítica. Estos sistemas desplegables pueden estar operativos en tan solo 30 minutos y han sido concebidos desde su origen para operaciones multibanda y multiórbita, abarcando las constelaciones LEO, MEO, GEO y HEO.

Diseñadas para entornos operativos exigentes, estas terminales portátiles se están desarrollando para obtener la certificación WGS completa y cumplir con los requisitos clave de las normas MIL-SPEC. Intellian también planea introducir variantes comerciales de la plataforma no destinadas a WGS, ampliando así el alcance de esta tecnología a una gama más amplia de aplicaciones gubernamentales, empresariales y de comunicaciones críticas.

"El desarrollo de nuestra primera plataforma táctica terrestre WGS portátil representa una importante expansión de la cartera de soluciones militares y gubernamentales de Intellian", afirmó Eric Sung, consejero delegado de Intellian. "Al combinar la capacidad simultánea en banda X y banda Ka militar, el acceso a frecuencias comerciales de banda Ka más amplias y la conectividad multiórbita en una arquitectura de despliegue rápido, damos respuesta a las necesidades de comunicación cada vez más complejas de las operaciones de defensa modernas. Nuestro objetivo es ofrecer a los operadores mayor flexibilidad, resiliencia y una conectividad garantizada, independientemente de dónde se desarrollen sus misiones".

Derek Dawson, consejero delegado de Network Innovations, añadió: "Al combinar la avanzada tecnología de terminales de Intellian con la amplia experiencia de Network Innovations prestando servicios a clientes militares y gubernamentales en todo el mundo, podemos acelerar la introducción de esta nueva capacidad. Esta solución de última generación es compatible no solo con los satélites WGS, sino también con la combinación de todos los satélites LEO y MEO existentes y futuros, un aspecto cada vez más importante para nuestros clientes y sus misiones".

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