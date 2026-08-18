Inversiones extranjeras: Lombardía, centro neurálgico europeo e internacional

Lombardia Assessorato Sviluppo Economico - LOMBARDIA ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO

(Información remitida por la empresa firmante)

Con el proyecto Invest in Lombardy, 81 proyectos con un impacto económico de 2800 millones

Milán, 18 de agosto de 2026 (News Aktuell).- Son 81 los nuevos proyectos potenciales de inversión gestionados en 2026 en el marco de la iniciativa de la Región de Lombardía Invest in Lombardy, promovida por el consejero de Desarrollo Económico, Guido Guidesi, dirigida a empresas extranjeras interesadas en invertir en el territorio lombardo. Estos proyectos podrían generar, en los próximos tres años, podrían generar unos 4788 nuevos puestos de trabajo y 2799 millones de euros de inversión.

Los principales países de procedencia de los inversores son Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Suiza y Turquía. Por sectores, el ámbito FinTech encabeza la clasificación con 23 casos, seguido de las TIC, la industria y las ciencias de la vida.

Entre las inversiones anunciadas se encuentra la de Nestlé, que invertirá aproximadamente 560 millones de euros en Italia para construir en Mantua un nuevo centro integrado que combinará una planta de producción de Nestlé Purina, dedicada a la fabricación de alimentos húmedos para animales de compañía, y un centro logístico al servicio de varias marcas del grupo. Por su parte, Rockwool, empresa especializada en la producción de soluciones de lana de roca para el aislamiento de edificios, ha completado la adquisición de un área industrial de aproximadamente 40 hectáreas en Bertonico (Lodi), donde construirá una planta de producción de última generación, diseñada conforme a elevados estándares de eficiencia tecnológica y sostenibilidad medioambiental.

Con un producto interior bruto (PIB) superior al 23 % del PIB nacional y un peso de las exportaciones superior a una cuarta parte del total italiano, la Región se consolida como uno de los territorios más competitivos de Europa. Lombardía es asimismo el principal polo italiano de atracción de inversiones extranjeras. Entre 2021 y 2025, atrajo 448 proyectos de los 1158 realizados en el conjunto de Italia, manteniendo durante los últimos cinco años una cuota de entre el 35 % y el 45 % del total nacional.

En el período 2020-2025, a través del proyecto Invest in Lombardy, se prestó apoyo a más de 1400 empresas extranjeras interesadas en invertir en el territorio.

Las cifras confirman el liderazgo de Lombardía en la atracción de inversiones extranjeras, pero no podemos conformarnos con el liderazgo nacional: podemos y debemos seguir mejorando —declaró Guidesi—. Por ello, hemos definido una nueva estrategia de atracción de inversiones que prevé que la Región de Lombardía adopte un papel cada vez más proactivo a la hora de identificar nuevas oportunidades. Paralelamente, hemos desarrollado una nueva política industrial basada en las Zonas de Innovación y Desarrollo —añadió Guidesi—, un instrumento que reforzará la competitividad de nuestros territorios y hará que Lombardía resulte aún más atractiva para las inversiones de alto valor añadido.

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