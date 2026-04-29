INVT presentará soluciones de energía y refrigeración preparadas para IA en DCW Frankfurt 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que el mercado europeo de centros de datos continúa evolucionando bajo la presión de las cargas de trabajo impulsadas por la IA, el aumento de la densidad de racks y los objetivos de sostenibilidad, el diseño de infraestructuras entra en una nueva fase donde la eficiencia, la escalabilidad y la gestión térmica son fundamentales.

En este contexto, INVT presentará sus últimas soluciones de infraestructura para centros de datos preparadas para IA en Data Centre World Frankfurt 2026, que tendrá lugar del 6 al 7 de mayo en Messe Frankfurt (Stand 8K131).

Infraestructura de energía para entornos de alta densidad

El elemento central de la presentación es la gama modular UPS de INVT. Un nuevo módulo de potencia de alta densidad de 150 kW permite una implementación escalable para sistemas de respaldo de megavatios, lo que facilita la expansión flexible de la capacidad sin comprometer la eficiencia ni la fiabilidad. La arquitectura modular permite a los operadores optimizar el espacio físico y adaptarse a las cambiantes demandas de carga.

INVT también presentará soluciones UPS para montaje en rack en el rango de 1 a 3 kVA, con un factor de potencia de 1.0 y compatibilidad con baterías de iones de litio y plomo-ácido.

Avances en refrigeración líquida para cargas de trabajo de HPC e IA

A medida que la refrigeración líquida cobra mayor relevancia en el panorama de los centros de datos de alta densidad en Europa, INVT presentará su SC Series Coolant Distribution Unit (CDU).

Diseñada para arquitecturas de refrigeración líquido-líquido, la CDU admite entornos de computación de alto rendimiento y racks de alta densidad, lo que permite una disipación de calor más eficiente en comparación con los métodos tradicionales de refrigeración por aire. Esto se alinea con la transición de la industria hacia estrategias de refrigeración híbrida y líquida para dar soporte a la infraestructura de IA.

Centros de datos modulares para una implementación escalable

Además de los componentes individuales, INVT también destacará sus soluciones modulares para centros de datos, diseñadas para una rápida implementación y una expansión flexible.

Estas soluciones son adecuadas para una amplia gama de sectores, incluyendo telecomunicaciones, servicios financieros, salud y educación.

Al integrar la energía, la refrigeración y la infraestructura de TI en módulos estandarizados, INVT facilita una comercialización más rápida, garantizando un rendimiento y una fiabilidad constantes.

Conozca a INVT en DCW Frankfurt

Los visitantes de Data Centre World Frankfurt 2026 están invitados a explorar las últimas innovaciones de INVT y analizar cómo estas soluciones pueden respaldar las estrategias de centros de datos de próxima generación. Para solicitar una entrada o concertar una reunión, póngase en contacto en upssales@invt.com.cn.

Acerca de INVTINVT es un experto líder en infraestructura de centros de datos en China y a nivel mundial, especializado en soluciones integradas de energía, refrigeración, centros de datos modulares y monitorización inteligente para entornos de misión crítica. Clasificada entre las dos principales marcas en el mercado de sistemas UPS modulares y entre las cinco principales marcas nacionales en refrigeración en fila, INVT cuenta con una amplia experiencia en implementaciones en diversas industrias y aplicaciones de centros de datos.

Para más información, visite www.invt-power.com

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