ISABS:Conferencia sobre medicina personalizada con Premios Nobel en Split, Croacia

International Society for Applied Biological Sciencs (ISABS), la Clínica Mayo y St. Catherine Hospital están organizando la "11th ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine" (http://www.isabs.net) en Split, Croacia, del 17 al 22 de junio de 2019. La Conferencia está respaldada por The American Academy for Forensic Sciences y entre los temas de la conferencia se incluyen: medicina personalizada y regenerativa, farmacogenoma, diagnóstico molecular, terapia de células madre, epigenética, biobanca, genética del cáncer, inmunoterapia, genética forense y antropológica, análisis de ADN antiguo, etc.

Para ver el comunicado multimedia, haga clic aquí: https://www.multivu.com/players/uk/8494251-isabs-medicine-conference-in-split-croatia

Más de 50 ponentes invitados de la Clínica Mayo, Harvard Medical School, Columbia University, Princeton University, University of Pennsylvania, MIT, Duke University, Max-Planck-Institute, Case Western Reserve University, Penn State University, Wistar Institute, George Washington University, Erasmus MC University, etc., así como 500 participantes asistirán a la Conferencia. Habrá ponencias de tres Premios Nobel, los profesores Robert Huber (Max Planck Institute of Biochemistry), Avram Hershko (Technion) y Paul Modrich (Duke University)

El profesor Dragan Primorac, director general de ISABS, dijo: "El futuro de la medicina se basará en tratamientos personalizados. Durante la conferencia ISABS 2019 imaginaremos el poder y avances de la medicina personalizada que creará un importante valor para el sistema sanitario. Reunir a científicos reconocidos internacionalmente para facilitar la investigación y formación de científicos jóvenes en medicina personalizada dice mucho sobre nuestra dedicación. También analizaremos el importante progreso en genética forense y antropológica en los últimos años".

International Society for Applied Biological Sciences (ISABS) es la Association of the American Academy of Forensic Sciences y una sociedad líder en genética forense, antropológica y medicina personalizada. El Comité Científico de ISABS está formado por cuatro Premios Nobel e importantes médicos y científicos del mundo.

Según el U.S. News & World Report, la Clínica Mayo es el primer hospital general y con más especialidades que ningún otro hospital estadounidense.

St. Catherine Hospital es el centro europeo por excelencia y el primer hospital europeo en recibir la "Global Healthcare Accreditation".

Royal Philips, compañía de tecnología sanitaria líder, permite la atención específica del paciente con toma de decisiones correcta desde el primer momento y terapia objetiva.

Más información sobre "11th ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine" disponible en http://www.isabs.net

