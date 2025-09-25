iScreen presenta compatibilidad total con iOS 26 con nuevas funciones creativas y alcance global en expansión

(Información remitida por la empresa firmante)

La app ocupa el primer puesto en diseño gráfico en Estados Unidos y a nivel mundial

LOS ÁNGELES, 25 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Xiamen iScreen Information Technology Co., Ltd. anunció hoy que su aplicación insignia de personalización móvil, iScreen, ahora ofrece soporte completo para el último sistema operativo móvil de Apple, iOS 26, lo que refuerza su liderazgo en el mercado global de personalización.

Compatibilidad mejorada y funciones creativas

Con el lanzamiento oficial de iOS 26, Apple presentó una serie de innovadores avances visuales, entre los que destacan el efecto Liquid Glass y los fondos de pantalla con profundidad inmersiva.

En respuesta, iScreen optimizó rápidamente su plataforma para garantizar una compatibilidad total, introduciendo widgets Liquid Glass, compatibilidad mejorada para mantener True Tone en todos los widgets, plantillas de fondos de pantalla 3D personalizables y funciones de personalización adicionales.

Estas funciones, que combinan mayor compatibilidad y creatividad, ofrecen una experiencia de personalización móvil más interactiva y visualmente atractiva para usuarios de todo el mundo.

Funciones populares y opciones de personalización

iScreen cuenta con más de 1.000 widgets personalizables para estilo de vida, salud y productividad, incluyendo álbumes desplegables, calendarios y relojes.

iScreen ofrece herramientas interactivas y gamificadas en la pantalla de inicio, como usar plástico de burbujas, tocar un piano virtual, interactuar con peluches o electrodomésticos simulados, máquinas tragamonedas, minijuegos como Pac-Man y cuidar peces en un acuario virtual.

La app también ofrece herramientas creativas como fondos de pantalla personalizados, funciones de interacción social y animaciones de carga, lo que permite a los usuarios compartir fotos, registrar la distancia recorrida y el estado de ánimo en tiempo real, y disfrutar de temas actualizados a diario, desde diseños minimalistas hasta arte generado por IA.

Dynamic Island admite mascotas, plantas y animaciones interactivas. Integrada con las funciones personalizadas del Centro de Control de iOS 18, la app ofrece total flexibilidad para widgets y diseños, manteniendo la coherencia visual, ofreciendo una experiencia móvil verdaderamente única y expresiva.

Reconocimiento y posicionamiento en el mercado

La aplicación ha superado los 100 millones de usuarios globales, situándose entre las tres principales plataformas de personalización de escritorio del mundo.

A principios de este mes, Apple destacó iScreen en su sección "Hoy" durante cinco días consecutivos, llegando a 128 países y regiones. Este nivel de atención editorial no solo confirma la calidad del diseño de la aplicación, sino que también indica la creciente relevancia de las herramientas de personalización móvil en los mercados internacionales.

Acerca de Xiamen iScreen

Xiamen iScreen Information Technology Co., Ltd. es una empresa de personalización móvil dedicada a la innovación, la I+D y a ofrecer experiencias de usuario excepcionales.

