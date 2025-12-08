iScreen Widget añade un widget de bola de nieve personalizable para iOS 26 y Android

Iscreen - ISCREEN/PR NEWSWIRE

iScreen Widget añade un widget de bola de nieve personalizable en la actualización navideña para iOS 26 y Android

Esta actualización navideña añade widgets interactivos, diseños temáticos y fondos de pantalla de temporada para personalizar el dispositivo

LOS ÁNGELES, 8 de diciembre de 2025/PRNewswire/ -- iScreen, una aplicación de personalización móvil para dispositivos iOS y Android, anunció el lanzamiento de una actualización con temática navideña que incluye nuevos widgets interactivos, elementos de pantalla de bloqueo mejorados y diseños festivos coordinados.

La principal novedad de la actualización es un widget personalizable de Bola de Nieve, diseñado para que los usuarios creen una escena navideña con elementos visuales y efectos seleccionables. Pueden elegir entre una biblioteca de elementos invernales y navideños, como muñecos de nieve, renos, árboles de Navidad, gorros de Papá Noel y copos de nieve, y colocarlos en capas dentro de la bola. El widget también incluye opciones para diferentes estilos de cúpula y base, además de efectos animados como la nieve cayendo. iScreen indicó que el widget de Bola de Nieve está diseñado para colocarse en la pantalla de inicio y se puede ajustar para que combine con otros elementos visuales temáticos.

iScreen indicó que los usuarios pueden agregar pegatinas navideñas estáticas o animadas a las áreas compatibles de la pantalla de bloqueo para realzar la temática navideña. Para la pantalla de inicio, pueden configurar widgets interactivos que responden a los toques, como una animación de chimenea activada por toque o un efecto de campana de viento. La actualización también introduce un estilo de iconos y widgets con temática navideña, diseñado para crear diseños coordinados en todas las pantallas de los dispositivos.

Para los usuarios que prefieren diseños predefinidos, iScreen anunció que la actualización incluye colecciones temáticas como "Navidad Clásica", "Invierno Acogedor" y el nuevo tema Invierno estilo iOS 26, que ofrece diseños coordinados que se pueden aplicar rápidamente. Estas colecciones incluyen fondos de pantalla, widgets y elementos decorativos a juego, diseñados para funcionar en conjunto con las herramientas de diseño de la aplicación.

Según la compañía, la actualización navideña se desarrolló para ofrecer un conjunto más amplio de opciones de personalización estacional y para que los widgets interactivos sean más configurables dentro de un único flujo de diseño. Un portavoz de iScreen afirmó que la versión se centra en ampliar la biblioteca de widgets de la aplicación y mejorar la cantidad de componentes visuales disponibles para crear escenas personalizadas.

Acerca de iScreen

iScreen es una aplicación de personalización móvil que proporciona widgets, fondos de pantalla y diseños temáticos para dispositivos iOS y Android. La aplicación ofrece herramientas diseñadas para facilitar la personalización de la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo, incluyendo opciones de widgets interactivos y decorativos.

