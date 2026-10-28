isinwheel lanza la campaña de Black Friday en toda la gama de movilidad eléctrica

(Información remitida por la empresa firmante)

- isinwheel lanza la campaña de Black Friday con beneficios ampliados para el cliente en toda la gama de movilidad eléctrica

BERLIN, 28 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- isinwheel, una marca global especializada en soluciones de movilidad inteligente para distancias cortas, ha anunciado sus ofertas Black Friday isinwheel 2026, vigentes del 20 de octubre al 30 de noviembre, con atractivas promociones en patinetes eléctricos y descuentos en bicicletas eléctricas.

Durante la campaña, los clientes podrán utilizar el código BF26PR para obtener un 5 % de descuento en productos seleccionados. Los miembros acumularán el doble de puntos, canjeables por cupones, mientras que quienes compren dos vehículos completos, incluidos los patinetes infantiles, recibirán un 8 % de descuento. Estas ofertas ofrecen un mayor valor a familias, usuarios que se desplazan a diario y amantes de las actividades al aire libre que buscan ampliar sus opciones de movilidad personal.

El patinete eléctrico todoterreno GT2 está diseñado para quienes buscan potencia y versatilidad en distintos terrenos. Con una potencia máxima del motor de 1.200 W, una autonomía de hasta 80 km, capacidad para superar pendientes de hasta el 35 % y neumáticos de 11 pulgadas, ofrece un rendimiento fiable para los desplazamientos diarios, los paseos recreativos y las aventuras todoterreno. Gracias a su homologación por la DGT, el GT2 está diseñado para cumplir los requisitos normativos aplicables en España.

El patinete eléctrico infantil S4 está diseñado para ofrecer a los más pequeños una experiencia de conducción divertida y entretenida. Equipado con un motor de 200 W, alcanza una velocidad de hasta 19 km/h y admite una carga máxima de 70 kg (154 lb). Su diseño plegable facilita el almacenamiento y el transporte, mientras que los efectos de iluminación multicolor y la función de música por Bluetooth hacen que cada trayecto sea aún más divertido.

Otro de los productos destacados es el patinete eléctrico infantil S7 con manillar ajustable, una excelente opción de patinete eléctrico infantil regalo de Navidad, diseñado para niños de entre 8 y 14 años. Equipado con un motor de 250 W, ofrece tres modos de velocidad de 5, 8 y 12 mph, además de un manillar telescópico con tres niveles de ajuste, de 87,6 a 99,6 cm. Con una capacidad de carga máxima de 80 kg, sus ajustes de altura y velocidad permiten adaptar la experiencia de conducción a medida que los niños crecen.

Del 3 al 26 de noviembre, isinwheel ofrecerá descuentos exclusivos en bicicletas eléctricas y accesorios gratuitos, además de descuentos escalonados: 40 € de descuento en compras de 900 €, 60 € en compras de 1.200 € y 100 € en compras de 1.300 €. Los nuevos clientes también podrán disfrutar de un descuento de bienvenida de 20 €. Del 27 al 30 de noviembre, los clientes podrán aprovechar ofertas por la compra conjunta de determinados modelos: un 8 % de descuento al comprar dos productos y un 12 % al comprar tres, además de cupones exclusivos. Estas ofertas Black Friday isinwheel incluyen promociones especiales en patinetes eléctricos Black Friday y bicicletas eléctricas Black Friday.

Con una amplia variedad de ofertas de temporada en patinetes y bicicletas eléctricas, isinwheel invita a los clientes a descubrir isinwheel Black Friday 2026 y encontrar el vehículo ideal para sus desplazamientos diarios, actividades recreativas y aventuras al aire libre.

Sitio web: www.isinwheel.es

YouTube: https://www.youtube.com/isinwheel

Facebook: https://www.facebook.com/isinwheel.Europ...

Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/isinwhee...

Instagram: https://www.instagram.com/isinwheel_eu/

X: https://twitter.com/isinwheelglobal

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/isinwheel-lanza-la-campana-de-black-friday-en-toda-la-gama-de-movilidad-electrica-302918931.html