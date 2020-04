- Islandia proporciona una imagen de la propagación inicial del covid-19 en una población con una respuesta cohesiva de salud pública

Un estudio combina las pruebas destinadas más intensas y el control general de cualquier población hasta la fecha con una secuenciación completa del virus desde todos los casos identificados para seguir su mutación y propagación

Los resultados subrayan la eficacia y necesidad de pruebas agresivas, aislamiento de los casos y distancia física, además de la necesidad urgente de hacer más pruebas para contener el virus y la enfermedad

REIKIAVIK, Iceland, 14 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Científicos de deCODE genetics y colegas del Iceland's Directorate of Health y del National University Hospital han publicado hoy de forma online en el New England Journal of Medicine [http://www.nejm.org/] un estudio basado en la población de la propagación inicial del virus SARS-Cov-2 (causante de la enfermedad Covid-19) en Islandia. El objetivo del estudio es proporcionar una visión lo más completa posible de cómo el virus se propaga en una población, en este caso una de 360.000 personas, e implementar pruebas primarias y agresivas, de seguimiento y aislamiento para llevar a cabo la contención de la epidemia. Los resultados demuestran que apenas el 0,8% de la población está infectada con las variantes diferentes o clados del virus, apoyando la preocupación en relación a que los portadores silenciosos propagan la enfermedad. Esto sugiere que, mientras que los esfuerzos del sistema de salud pública han sido eficaces hasta ahora en lo que respecta a la mitigación de la propagación, hacen falta más datos, incluyendo un control masivo a la población, para informar de los esfuerzos de cara a la contención del virus en Islandia a largo plazo.

El estudio se basa en el control destinado combinado de control y población de más de 60.000 test/millón a fecha de 4 de abril, la fecha de finalización de este estudio; con 4.000 test/millón adicionales habiéndose realizado en Islandia cada día [https://www.covid.is/data] desde ese momento. Las autoridades de la salud de Islandia comenzaron a realizar pruebas a los que volvieron de zonas de elevado riesgo (principalmente resorts de esquí en Los Alpes) y que posiblemente tuvieran síntomas a principios de febrero, un mes antes de identificar la primera infección por SARS-Cov-2, fechada el 28 de febrero. A 4 de abril, esta prueba destinada ha identificado 1.221 casos de entre 9.199 personas sintomáticas y sus contactos. Todos los casos confirmados fueron puestos en aislamiento, realizando un seguimiento a sus contactos y puestos en una cuarentena de 14 días en casa. Para complementar este test y proporcionar una vista de la propagación del virus entre la población general, el 13 de marzo deCODE comenzó a poner a prueba a voluntarios que decidieron someterse a controles gratuitos. Para el 1 de abril, 10.797 personas se habían controlado por medio de estas pruebas, con 87 (el 0,8%) dando positivo. Desde el 1 hasta el 4 de abril, se seleccionó un grupo adicional de 2.283 personas de forma aleatoria para su control, con 13 (0,6%) dando positivo en las pruebas. El análisis de los datos de pruebas combinados indica que los niños y las mujeres son en general algo menos susceptibles a la infección por SARS-Cov-2 que los hombres y adultos.

"En un intento de mapear cuidadosamente la epidemiología molecular del COVID-19 en Islandia, esperamos proporcionar a todo el mundo los datos para su uso en un esfuerzo mundial colectivo de frenar la propagación de la enfermedad", explicó Kari Stefansson, consejero delegado de deCODE genetics y autor senior del documento.

deCODE secuenció el virus desde 643 personas y dibujó una familia de árboles de diferentes haplotipos descubiertos (cadenas de variantes de secuencias). El análisis de los datos de la secuencia revela que los haplotipos de los virus detectados en las pruebas primarias dirigidas fueron casi completamente del clado A2 originado en Austria e Italia y que entró en Islandia con personas que volvían de sus vacaciones de esquí. Por otra parte, los casos identificados en las pruebas destinadas más recientes y en la población de control de deCODE muestra que los haplotipos variados de clado A2 prevalentes en países como Reino Unido se han convertido en más comunes, y ahora existe una variedad amplia y creciente de haplotipos presentes en la población.

Esto sugiere que el virus entró en Islandia desde muchos países, incluyendo los que antes eran considerados como de bajo riesgo. En la actualidad se han encontrado en el país 291 mutaciones que anteriormente no se habían identificado en ningún otro lugar. Uno de los usos de la secuenciación del virus es que hace posible seguir los contactos e infecciones adicionales que llegan de los casos confirmados. Estos datos, y el hecho de que la mayoría de las nuevas infecciones proceden de los que ya están en cuarentena, subraya la eficacia general de los esfuerzos de salud pública para seguir y aislar estos contactos y controlar la propagación del virus.

"Para doblar la curva de esta pandemia lo antes posible, necesitamos información científica precisa sobre cómo se propaga en las comunidades el COVID-19", destacó Robert A. Bradway, presidente y consejero delegado de Amgen. "Creo en la respuesta avanzada de deCODE sobre esta emergencia y en su visión generada, que nos proporcionará al resto del mundo una destacada base científica reforzada para tomar decisiones de cada a la salud pública".

Con sede en Reikiavik, Islandia, deCODE es un líder mundial en el análisis y la comprensión del genoma humano. Utilizando su experiencia única en genómica humana combinada con la experiencia cada vez mayor en transcriptómica y proteómica de población y una amplia cantidad de datos de fenotipo, deCODE ha descubierto factores de riesgo genéticos para docenas de enfermedades comunes, proporcionando visiones clave en su patogénesis. El propósito de entender la genética de la enfermedad es utilizar esa información para crear nuevos medios de diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades. deCODE es una filial de propiedad absoluta de Amgen .

