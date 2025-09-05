(Información remitida por la empresa firmante)

ISX Financial EU plc obtiene una patente de tecnología innovadora para la verificación de identidad mediante KYC con vídeo ininterrumpido

NICOSIA, Chipre, 5 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- ISX Financial EU plc se complace en anunciar que su filial de propiedad exclusiva, ISX IP Ltd, ha sido informada de la decisión de la Oficina Europea de Patentes de conceder a ISX IP Ltd una nueva patente europea 3850508: Verificación remota de la identidad de una persona. La patente europea se concedió el 6 de agosto de 2025 con una vigencia de 20 años a partir de la fecha de solicitud, es decir, el 12 de septiembre de 2019.

Aplicación y beneficios

La patente ofrece una alternativa novedosa e innovadora a las soluciones actuales del mercado para el reconocimiento de clientes (KYC) por vídeo. Mediante un método implementado por ordenador para verificar de forma remota la identidad de un usuario, la patente establece una conexión de datos y una transmisión de vídeo en directo para recibir, comparar y verificar diferentes conjuntos de datos biométricos derivados de los datos de identificación capturados por diversos medios.

Los dispositivos de procesamiento de datos pueden utilizar tecnología para identificar datos biométricos, tales como rasgos faciales, voz, iris, retina, forma de andar, latidos cardíacos, frecuencia cardíaca o huellas dactilares, e identificar y comparar esos rasgos biométricos con datos almacenados, imágenes fotográficas y/o fuentes de vídeo.

La amplia naturaleza de la patente permite reconfigurar diversos parámetros. En particular, puede prever el uso de drones (autónomos o pilotados) para identificar y verificar a personas en aplicaciones que van más allá de los servicios financieros.

Esta tecnología innovadora crea un método continuo, seguro y resistente al fraude para la verificación remota de la identidad, abordando uno de los retos más acuciantes del mundo actual, en el que lo digital es lo primero. Mantener una solución/software de verificación de identidad sólida mediante la verificación remota de la identidad del usuario final/cliente ayuda a las empresas a reducir el fraude en la verificación de identidad, garantizar el cumplimiento riguroso de los estrictos requisitos normativos en materia de diligencia debida con los clientes y ofrecer una experiencia de usuario fluida y segura a distancia, sin tener que desplazarse físicamente a las oficinas de las personas cualificadas para certificar las copias de los documentos de identidad, ni pasar por verificaciones adicionales de identidad.

"Este invento representa el futuro de la verificación de identidad: sin complicaciones para el usuario, pero con un alto nivel de seguridad", añadió Nikogiannis Karantzis, director general y consejero delegado de ISX Financial EU plc. "Estamos deseando seguir desarrollando esta tecnología internamente y colaborar con socios para implementarla en sectores en los que la confianza y la seguridad son fundamentales".

"Esta patente también complementa nuestra inversión en BeEmotion.ai, ya que las tecnologías patentadas de ambas empresas pueden combinarse para dar servicio a otros sectores además de los que se abordan actualmente".

¿Qué es lo siguiente?

ISX Financial EU Plc está explorando activamente oportunidades y asociaciones para llevar al mercado a gran escala la tecnología de verificación de identidad por vídeo ininterrumpida.

La patente se puede consultar haciendo clic en el siguiente enlace.

https://register.epo.org/application?num...

Acerca de:

ISX Financial EU plc es una empresa líder en tecnología bancaria que aprovecha su propia tecnología para ofrecer servicios financieros a medida a empresas de todo el Espacio Económico Europeo y el Reino Unido. La infraestructura y la pila de pagos unificadas de la empresa proporcionan a las empresas capacidades completas de banca transaccional de extremo a extremo, pagos A2A, divisas, remesas y procesamiento de pagos.

Página Web: www.isx.financial

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2700025...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/isx-financial-eu-plc-obtiene-una-patente-de-tecnologia-innovadora-para-la-verificacion-de-identidad-302548010.html