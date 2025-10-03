ISX Financial EU Plc reporta crecimiento rentable y sólida posición de capital en el primer semestre de 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

NICOSIA, Chipre, 3 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- ISX Financial EU Plc (ISXX), proveedor líder de banca transaccional regulada y soluciones de pago en tiempo real, anunció hoy sus resultados financieros no auditados del primer semestre de 2025 para el semestre finalizado el 30 de junio de 2025. ISXX logró un crecimiento rentable, una mayor solidez del capital y un impulso comercial continuo en todas sus ofertas principales.

Resultados financieros destacados – primer semestre de 2025 (frente al primer semestre de 2024):

El beneficio después de impuestos aumentó un 6% hasta los 12,3 millones de euros.

hasta los 12,3 millones de euros. Los ingresos aumentaron un 5% hasta los 27,7 millones de euros, gracias a los servicios de banca abierta y al crecimiento de la clientela.

hasta los 27,7 millones de euros, gracias a los servicios de banca abierta y al crecimiento de la clientela. Los gastos operativos aumentaron tan solo un 3% hasta los 15,6 millones de euros, lo que refleja la inversión en personal y tecnología.

hasta los 15,6 millones de euros, lo que refleja la inversión en personal y tecnología. El patrimonio neto creció un 29% hasta los 54,1 millones de euros; los fondos propios ascendieron a 44,7 millones de euros.

hasta los 54,1 millones de euros; El capital circulante se fortaleció hasta los 39,4 millones de euros; el pasivo disminuyó un 8% hasta los 181,4 millones de euros.

"El primer semestre de 2025 demostró la solidez y la escalabilidad de nuestro modelo de negocio. A pesar del dinamismo del mercado, crecimos de forma rentable invirtiendo en nuestra plataforma y en nuestro equipo humano" afirmó Ajay Treon, director financiero de ISXX.

"Nuestro enfoque estratégico en pagos interbancarios instantáneos y de bajo coste sigue teniendo eco entre los clientes, y nuestra disciplina financiera nos asegura una buena posición para el crecimiento a largo plazo. Entramos en el segundo semestre con un fuerte impulso, una sólida liquidez y una estrategia clara de innovación continua y escala operativa."

El crecimiento de los ingresos de ISXX se vio impulsado por la creciente demanda de clientes nuevos y existentes, especialmente en soluciones de pago de banca abierta. ISXX continúa evolucionando desde la adquisición tradicional de tarjetas hacia pagos de cuenta a cuenta (A2A) más eficientes y en tiempo real a través de su producto patentado PaidBy.

El modesto aumento de los gastos operativos se debió principalmente a la inversión en personal e infraestructura de TI. ISXX también registró una ganancia de 0,9 millones de euros por el valor razonable de su inversión en NSX, manteniendo al mismo tiempo niveles de deterioro más bajos.

El balance general de ISXX se mantiene sólido. ISXX registró mayores saldos de efectivo e inversiones y redujo los pasivos de los fondos de clientes. Estas mejoras contribuyeron a una base de capital más sólida y a una mayor flexibilidad operativa.

ISXX continúa invirtiendo en tecnología esencial e infraestructura de cumplimiento para impulsar un crecimiento escalable en Europa y los mercados globales. En el segundo semestre de 2025, ISXX planea ampliar su conectividad con bancos centrales, mejorar sus capacidades de pago instantáneo y fortalecer aún más su postura regulatoria de cara a los marcos PSD3, FIDA y DORA.

Nikogiannis Karantzis, consejero delegado de ISXX, declaró: "Nos complace anunciar que hoy hemos presentado nuestro prospecto ante la SEC de Chipre (CySEC) para su admisión a la Bolsa de Valores de Chipre".

"Dado que ISXX ha presentado un prospecto para su admisión a cotización, ahora está sujeto a la normativa de cotización. ISXX ya no publicará informes trimestrales, ya que está sujeto a la obligación de presentar información oportuna, informes financieros semestrales e informes anuales".

Acerca de ISX Financial EU Plc

Con sede en Nicosia, ISX Financial EU Plc (ISXX, LEI: 213800NGHVYL5PFZI692) es una empresa líder en tecnología bancaria en el EEE, autorizada como Institución de Dinero Electrónico por el Banco Central de Chipre y regulada en Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera. La empresa desarrolla y opera un ecosistema de pagos propio que ofrece cuentas multidivisa, soluciones de banca abierta, divisas, remesas y procesamiento de pagos. ISXX combina solidez financiera, resiliencia regulatoria e innovación para generar valor para empresas y comunidades en toda Europa y más allá.

Nikogiannis (Nickolas John) Karantzis cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector, 20 de ellos en empresas digitales seguras, como telecomunicaciones, IPTV, pagos y dinero electrónico. Karantzis es licenciado en Ingeniería, Derecho y Empresa Comercial, y es abogado de propiedad intelectual registrado en Trans Tasman, miembro de Engineers Australia y árbitro de disputas registrado en varios estados.

