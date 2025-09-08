Jalil López anuncia "Metamorfosis", un nuevo capítulo audaz y conmovedor que llegará en septiembre de 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

MIAMI, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con una voz moldeada por la pérdida y elevada por la fe, Jalil López anuncia hoy el lanzamiento de Metamorfosis, un EP íntimo y que mezcla géneros, con siete temas y una canción extra, que recorre su camino desde el desamor hasta la curación. Con fecha de lanzamiento prevista para el viernes 5 de septiembre a través de RMG, Metamorfosis marca un nuevo hito creativo para el artista nacido en Newark, cuya música tiende puentes entre generaciones y géneros, desde la bachata clásica hasta el soul urbano contemporáneo y el hip hop.

"Este proyecto es un reflejo de todo lo que he vivido, lo que casi me destruyó, qué y quiénes me ayudaron a recuperarme, y cómo he crecido a través de todo ello", afirmó López. "Es mi verdad, y espero que me permita conectar con mis fans de todo el mundo de una forma única".

Metamorfosis es un EP transformador de siete temas (con un tema extra que hará temblar la pista de baile) que cuenta con la colaboración de artistas como Andrés Ríos, tres veces nominado al Grammy Latino y ganador del Grammy Latino 2024 a la Canción del Año, Jorge Milano y Lil' Genuiz, nominados al Grammy Latino, y Alejandro "Mosty" Patiño, cuatro veces ganador del Grammy Latino.

El EP combina la rica emoción de la bachata tradicional con la crudeza y la honestidad de la educación urbana de López. Sus letras profundizan en temas como el dolor, la redención, el autodescubrimiento, la angustia y la alegría, siempre subrayados por una vulnerabilidad que resuena en los oyentes de todo el mundo.

Tras el éxito viral mundial de sus recientes sencillos "No Vas a Encontrar", con RKM, "La Culpable" y "Borracho y Loco", López está iniciando una nueva y audaz etapa. Conocido por éxitos tempranos como "Princesa Mía" y "Tu Primer Amor", así como por colaboraciones que desafían los géneros con artistas como Rick Ross y DJ Khaled, siempre ha abrazado la evolución. Pero Metamorfosis marca un punto de inflexión. Más que un simple proyecto, representa un punto de inflexión y la transformación en el hombre en el que se ha convertido.

Metamorfosis refleja el profundo viaje de transformación de López, marcado por la resiliencia y un propósito renovado. El EP captura el crecimiento del artista a través de la lucha y el triunfo, con cada letra y melodía revelando una capa más profunda de su historia. Arraigado en la honestidad e impulsado por la pasión, López emerge más fuerte y auténtico que nunca, aportando una nueva y audaz voz al sonido en constante evolución de la música latina.

Metamorfosis estará disponible en todas las principales plataformas de streaming el viernes 5 de septiembre de 2025.

