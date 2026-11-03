JDEnergy, nombrada fabricante de almacenamiento de energía de nivel 1 por BNEF por séptimo trimestre consecutivo

(Información remitida por la empresa firmante)

XI'AN, China, 3 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- JDEnergy ha mantenido su lugar en la lista de fabricantes de almacenamiento de energía de nivel 1 de BloombergNEF (BNEF) para el cuarto trimestre de 2026, lo que supone su séptima aparición consecutiva. Como BNEF está elevando sus estándares de evaluación y haciendo mayor hincapié en la viabilidad financiera de los proyectos y en un historial de entregas comprobado, la continua inclusión de JDEnergy supone un reflejo dentro de su sólida trayectoria en el mercado internacional del almacenamiento de energía.

JDEnergy está especializada dentro del sector de la tecnología String PCS, y cuenta con una cartera de productos que abarca sistemas modulares de almacenamiento de energía eBlock y soluciones BESS prefabricadas con arquitectura String PCS. Esta arquitectura permite el control independiente de cada cadena de baterías, lo que ayuda a mejorar el aprovechamiento de la energía, la eficiencia y la disponibilidad del sistema, a la vez que simplifica el mantenimiento. Las soluciones se pueden adaptar a las diversas aplicaciones, incluyendo el almacenamiento de energía a gran escala, instalaciones comerciales e industriales (C&I) y proyectos solares con almacenamiento.

JDEnergy ha obtenido múltiples certificaciones internacionales que integran la seguridad de sus productos, el cumplimiento de los códigos de red y el rendimiento técnico. Sus sistemas están diseñados para cumplir con los códigos de red locales y los requisitos reglamentarios, y funcionar dentro de diferentes condiciones ambientales en Europa, América y Asia-Pacífico. JDEnergy ha suministrado productos de almacenamiento de energía a más de 15 países y regiones, y ha proporcionado soporte para aplicaciones como la flexibilidad de la red, la integración de energías renovables y la gestión energética industrial. Su creciente cartera de proyectos internacionales es un reflejo de la experiencia de la empresa en el cumplimiento de diversos requisitos técnicos y necesidades de los clientes.

El soporte técnico local es una parte fundamental dentro de las operaciones internacionales de JDEnergy. En colaboración con socios regionales, JDEnergy proporciona una coordinación técnica, asistencia en la puesta en marcha y servicios posventa para ayudar a los clientes a cumplir con los requisitos de la red local y mantener un funcionamiento fiable del sistema. Esta combinación de productos estandarizados y experiencia local sirve como respaldo de cara a la ejecución de proyectos y la operación a largo plazo.

Al tiempo que los mercados de almacenamiento de energía maduran, los desarrolladores e inversores dan mayor importancia a la fiabilidad del sistema, el rendimiento operativo, los costes del ciclo de vida y la rentabilidad a largo plazo. JDEnergy tiene previsto hacer crecer más su presencia dentro de los mercados internacionales clave, trabajando con socios locales para desarrollar proyectos de almacenamiento de energía comercialmente viables y apoyar la integración de energías renovables en los sistemas eléctricos.

Acerca de JDEnergy

JDEnergy es líder en almacenamiento inteligente de energía a lo largo de toda la cadena de valor, ofreciendo productos y servicios integrados para aplicaciones a gran escala, tanto comerciales como industriales. Contando con capacidades que abarcan I+D, fabricación, integración de sistemas, ejecución de proyectos y operación inteligente, JDEnergy está comprometida con acelerar el despliegue del almacenamiento de energía y apoyar la transición global hacia un sistema eléctrico más limpio, fiable y sostenible.

Aprenda más acerca de JDEnergy: www.jdenergy.com

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