JetSynthesys anuncia que Jetapult sale de la clandestinidad con su primera adquisición

PUNE, India, 13 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- La empresa emergente de juegos Jetapult, el primer modelo de invertir y operar (I&O) para estudios de juegos en mercados emergentes, sale de la clandestinidad con la adquisición de un estudio de juegos de la India. Jetapult se centrará en la adquisición y ampliación de estudios de desarrollo de juegos indie que generen ingresos en mercados emergentes como la India, el Sudeste Asiático, Oriente Medio, Sudamérica, Australia y Nueva Zelanda, con el fin de paliar la escasez de capital inteligente a largo plazo en el sector. Además, la empresa emergente creará y hará crecer una emocionante lista de empresas de juegos comercialmente desde un entorno de mercado local hasta una perspectiva internacional para una escala científica y sostenible.

Jetapult estará dirigido por Sharan Tulsiani, cuya experiencia previa incluye la dirección de Gaming en Google Play Asia - India y los mercados ANZ, junto con su renombrado Indie Games Accelerator (IGA). Además de Tulsiani, el equipo de Jetapult cuenta con Yash Baid y Mangesh Anaokar. Mientras que Yash fue anteriormente director y jefe de investigación en 3one4 Capital y socio de 256 Network, Mangesh tiene una amplia experiencia en fusiones y adquisiciones e inversiones, habiendo dirigido inversiones y gestión de carteras en Bennett, Coleman and Co. El equipo se ve reforzado por veteranos expertos de la industria y asesores como Ryo Shima (ex-COO GREE), James Cho (ex- Blizzard, Bethesda, Zynga) junto con Angelo Lobo, (Ex-Director, Zynga), Dennis Sullivan (Ex-Wargaming) y Hyunsu Bang (Ex-GREE).

En relación con el lanzamiento de Jetapult, Rajan Navani, VC y MD de JetSynthesys, dijo: "A lo largo de los años, hemos visto que la industria de los juegos se ha acelerado, y el camino por delante parece más brillante que nunca. Hay varios estudios de juegos con talento y con grandes ideas que pueden crecer de verdad con el asesoramiento y la financiación adecuados. Reconociendo esta necesidad del mercado, decidimos lanzar Jetapult sobre la base del exitoso modelo de JetSynthesys de adquirir y ampliar rápidamente estudios de juegos utilizando la experiencia global y las asociaciones de clase mundial. Con el triple enfoque de Adquirir, Invertir y Acelerar, Jetapult está preparada para salir del anonimato, habiendo realizado ya una adquisición crucial. Basada en el modelo "Invertir y Operar" (I&O), creemos que Jetapult cambiará las reglas del juego en el sector. Con un equipo de expertos que cuenta con una experiencia colectiva de décadas, la empresa emergente reforzará aún más la posición del juego indio en el mapa mundial".

Sharan Tulsiani, consejero delegado y cofundador de Jetapult, ha declarado: "La construcción de éxitos de gran recaudación en el sector de los juegos se suele considerar erróneamente como un esfuerzo basado en la suerte y en el lanzamiento de monedas. Esto no puede estar más lejos de la realidad. Crear juegos es una tarea apasionadamente creativa, pero su escalado es intrínsecamente científico.

"Esta fue una hipótesis asumida y resuelta con tremendo éxito en la mayor plataforma de distribución de juegos, Google Play Store. Los programas de aceleración sistemática, como el Google Global Indie Games Accelerator, y otros que creé, fueron un producto de este desafío de escala sostenible. Nuestro principal aprendizaje fue que el apoyo a los diseñadores geniales en los estudios pequeños requiere una aldea de experiencia complementaria en dominios como el diseño de juegos y la economía, el producto y la ingeniería, la adquisición de usuarios, etc. Al ser testigo de los múltiples éxitos de estos programas, me sentí muy motivado para ampliar estos marcos de asesoramiento que no llegaban lo suficiente a la amplia pero talentosa industria del juego. El modelo I&O de Jetapult democratizará la experiencia en juegos y abrirá oportunidades a escala asociándose con estudios de talento en mercados emergentes. Ayudarles a implantar marcos fundacionales y a tomar decisiones científicas catalizará el crecimiento a largo plazo de los estudios, sus equipos y sus ingresos".

Yash Baid, director de operaciones y cofundador de Jetapult, ha declarado: "Los responsables de las inversiones son muy conscientes de la rentabilidad estelar de las inversiones que ofrecen los estudios de juegos, que de hecho se benefician incluso de las recesiones económicas, como se vio durante la Covid. Sin embargo, hoy en día hay una gran escasez de capital inteligente y de apoyo significativo para estos estudios en la industria. Jetapult es el resultado de años de trabajo en estrecha colaboración con los desarrolladores de estudios de juegos para identificar sus necesidades y crear el acceso a un capital inteligente y paciente, ampliado mediante la asociación con inversores de capital de riesgo y de deuda de marca. Estamos construidos para mantener los pequeños estudios de juegos en el centro de nuestra ética operativa y aspiramos a convertirlos en empresas generacionales de mercados emergentes como la India".

Los principales criterios de selección de Jetapult para adquirir un estudio de juegos serían su potencial de crecimiento, la presencia de un equipo fuerte y la generación de ingresos, junto con un examen de los juegos que hacen, el género que siguen y la capacidad de crecimiento del equipo. La empresa emergente está en proceso de incorporar a su cartera de estudios de juegos capital y los mejores líderes de la industria del juego en el diseño de juegos gratuitos, la gestión de productos, la adquisición de usuarios y la analítica.

Acerca de JetSynthesys:

JetSynthesys es una empresa de tecnología y entretenimiento digital de la nueva era con una incursión global en tres ecosistemas clave: juegos y deportes electrónicos, entretenimiento digital, bienestar y medios de vida. Con millones de consumidores en 180 países, JetSynthesys crea productos, plataformas y servicios de primera clase en estos tres sectores, con el objetivo de llegar a la vida de miles de millones de consumidores. Desde su lanzamiento en 2014, bajo el liderazgo de Rajan Navani (Vicepresidente y Director General), JetSynthesys ha construido un poderoso ecosistema de tecnología, talento, contenido y pilas de distribución, y se ha comprometido a ofrecer momentos deliciosos a todas las partes interesadas a través de múltiples mundos digitales, acertadamente titulado el #Jetverse.

La empresa, con sede en Pune, está respaldada por grandes del sector como Kris Gopalakrishnan, Adar Poonawalla, Sachin Tendulkar y las multimillonarias oficinas familiares de los promotores de Thermax, Triveni Group, Yohan.

Poonawalla Group y DSP Group. Con oficinas en Europa, Reino Unido y Estados Unidos, JetSynthesys es un actor clave en el panorama digital de la India. Basada en la innovación y en la cultura de la nueva era, JetSynthesys trabaja para construir un ecosistema digital para los consumidores, con el fin de ser la solución única para todas sus necesidades digitales. Está perfectamente preparada para crear historias de éxito a escala a través de aplicaciones hechas en la India con los mejores talentos disponibles a nivel mundial, financiados a través de capital indio.

JetSynthesys forma parte del diversificado grupo empresarial JetLine, cuyas raíces se remontan a los años 30 en Bangkok (Tailandia) y que está presente en la India desde 1974. Fundada por el difunto Kishinchand Navani en 1937, el crecimiento en Tailandia y el sudeste asiático durante varias décadas ha dado lugar a industrias de fabricación a gran escala en los sectores textil, de embalaje, electrónico y de desarrollo inmobiliario, entre otros.

