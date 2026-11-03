Jiangsu Muyang Group presenta una demanda contra ex ejecutivos por daños a los intereses de la empresa

(Información remitida por la empresa firmante)

-Jiangsu Muyang Group presenta una demanda por decenas de miles de millones de yuanes contra ex ejecutivos por daños a los intereses de la empresa

YANGZHOU, China, 3 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Jiangsu Muyang Group Co., Ltd. ("Muyang Group") ha logrado recientemente nuevos avances en los procedimientos legales en curso. El Tribunal Superior Popular de Jiangsu ha admitido a trámite la demanda interpuesta por Muyang Group y Muyang Co., Ltd. contra Fan Tianming y otras personas, así como contra sus entidades vinculadas, incluidos el grupo FAMSUN y la empresa FAMSCEND, por su presunta responsabilidad en los daños causados a los intereses de dichas compañías.

Esto marca una nueva etapa en los esfuerzos de Muyang Group por exigir responsabilidades a las partes implicadas en nombre de la empresa. Tras más de una década de disputas sobre la titularidad, Muyang Group ha recuperado el control de la compañía, con Xu Youhui como representante legal, y está emprendiendo acciones judiciales contra los responsables.

Como uno de los primeros fabricantes de maquinaria para la industria de piensos en China, Muyang Group vivió en su momento un periodo de crecimiento notable. Tras su reestructuración en enero de 1986, la empresa se expandió rápidamente hasta convertirse en el segundo mayor fabricante mundial —y el primero de Asia— de maquinaria especializada para la producción de piensos.

En aquel entonces, Muyang Group contaba con una estructura de propiedad claramente definida: Xu Youhui poseía una participación del 24,05 %; Xu Bin y Li Minyue, un 15,74 % cada uno; Fan Tianming, un 15,61 %; Xu Ronghua, un 15,51 %; los empleados, en conjunto, un 9,48 %; y los accionistas estatales, un 3,87 %.

A finales de 2005, Muyang Group comenzó a planificar su salida a bolsa. Para 2013, sus ingresos anuales habían alcanzado los 7.000 millones de yuanes.

Sin embargo, este periodo de éxito llegó a un abrupto final durante la reestructuración de la junta directiva en 2008. El 16 de octubre de 2008, el accionista Xu Ronghua fue coaccionado para transferir su participación del 15,51 % a un precio inferior al de mercado mientras se encontraba en un centro de detención. Este hecho desencadenó una sonada disputa sobre la transferencia de acciones, conocida ampliamente como el 'caso Muyang'.

En diciembre de 2017, el Tribunal Popular Supremo de China incluyó este caso como uno de los tres expedientes más relevantes relacionados con decisiones injustas o erróneas en materia de derechos de propiedad.

Tras más de una década de procedimientos judiciales, el 14 de mayo de 2020, el Tribunal Popular Superior de Jiangsu ratificó la sentencia de primera instancia mediante su fallo civil nº (2018) Su Min Zhong 1388. El tribunal determinó que el acuerdo de transferencia de acciones, firmado por Xu Ronghua en octubre de 2008 en el centro de detención del distrito de Hanjiang (Yangzhou), se había suscrito bajo coacción, por lo que procedió a anularlo. Asimismo, el tribunal ordenó a Chen Jiarong y a Fan Tianming que restituyeran a Xu Ronghua la participación del 15,51 % en Muyang Group.

El 9 de enero de 2024, el Centro de Servicios de Aprobación Administrativa del distrito de Hanjiang, en Yangzhou, restableció el registro de una participación accionaria del 15,51 % en Muyang Group a nombre de Xu Ronghua.

El caso sobre 'disputa por responsabilidad derivada de daños a los intereses de la sociedad', admitido recientemente a trámite por el Tribunal Popular Superior de la provincia de Jiangsu, constituye una continuación de las acciones legales surgidas a raíz de la mencionada controversia accionaria.

En su sentencia civil nº (2021) Su Min Zhong 259, el Tribunal Popular Superior de Jiangsu determinó explícitamente lo siguiente:

"Fan Tianming, Li Minyue y otros transfirieron el negocio de Muyang Group a otras plataformas corporativas, representadas por entidades cuyos representantes legales incluían a Fan Tianming y Liu Chunbin. Para ello, modificaron las partes contratantes en los contratos de venta y las cuentas bancarias de destino, al tiempo que se aprovecharon de la trayectoria, los reconocimientos y la reputación de Muyang. El objetivo era diluir los activos de Muyang Group, reducir la participación accionaria de socios como Xu Youhui y Xu Bin, y perjudicar los intereses de Muyang Group".

Después de que Xu Ronghua fuera coaccionado para transferir su participación accionaria mientras se encontraba en un centro de detención y comenzó a buscar activamente recursos legales, Fan Tianming y otros individuos continuaron llevando a cabo una serie de acciones que perjudicaron los intereses comerciales del Muyang Group. El importe total involucrado en los procedimientos de ejecución contra la empresa alcanzó decenas de millones de yuanes.

Mediante la presentación de esta demanda en nombre de la compañía, Muyang Group y Muyang Co., Ltd. buscan que Fan Tianming y otros implicados, junto con sus empresas afiliadas, respondan legalmente por la presunta apropiación indebida de los intereses comerciales de la sociedad, ocurrida tras la resolución de la disputa sobre la titularidad accionaria. Asimismo, pretenden recuperar los activos y las operaciones comerciales que fueron sustraídos de la empresa.

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