Johnson Controls amplía su presencia europea en Dinamarca

(Información remitida por la empresa firmante)

- Johnson Controls amplía su presencia europea con la apertura de nuevos centros de ingeniería, producción y atención al cliente en Dinamarca

La ampliación duplica la capacidad de producción y mejora las pruebas de bombas de calor industriales de alta capacidad.

Uno de los mejores centros de pruebas de Europa permite a los clientes realizar pruebas de precisión en condiciones extremas.

La inversión impulsa la creación de empleo y acelera la electrificación de la calefacción urbana y de sectores clave en Europa.

AARHUS, Dinamarca, 12 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- Johnson Controls (NYSE: JCI), líder mundial en gestión térmica, sistemas críticos para edificios, eficiencia energética y descarbonización, anunció hoy la ampliación de su planta de bombas de calor y enfriadoras en Holme, Dinamarca. Esta ampliación aumentará la capacidad de producción y pruebas para satisfacer la creciente demanda de bombas de calor de alta capacidad en toda Europa. Al operar con energía 100% renovable, la planta fortalece la capacidad de fabricación europea y contribuye a reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados.

La ampliación incluye 2.300 metros cuadrados adicionales de espacio de producción y un centro de pruebas y experiencia del cliente de 1.800 metros cuadrados, que cumple con la última norma de pruebas de la Asociación Europea de Bombas de Calor (EN 14511). En conjunto, estas incorporaciones refuerzan la capacidad de Johnson Controls para diseñar, fabricar y validar bombas de calor de alta capacidad para calefacción urbana, infraestructura pública y aplicaciones industriales, incluyendo entornos críticos como campus de investigación, laboratorios de ciencias biológicas, universidades y plantas de procesamiento de alimentos y bebidas. Se prevé que el proyecto genere más de 100 nuevos puestos de trabajo locales e incluye la modernización de los edificios existentes en el complejo.

El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jrgensen, junto con el alcalde de la ciudad de Aarhus, Anders Winnerskjold, y el asesor político de la UE, Rasmus Beim Hvide, se unieron a los empleados y socios de Johnson Controls para celebrar la inauguración de las instalaciones ampliadas.

Con generaciones de experiencia en fabricación en Europa y una posición de liderazgo en el mercado de bombas de calor comerciales y de gran escala, esta expansión en Holme refuerza nuestro compromiso a largo plazo de desarrollar tecnologías críticas aquí, para Europa, comentó Richard Lek, presidente de EMEA en Johnson Controls. Al aumentar la producción y realizar pruebas en condiciones reales de bombas de calor de gran tamaño, permitimos que los municipios y las industrias con alto consumo energético electrifiquen la calefacción, reduzcan costes y disminuyan las emisiones, con soluciones diseñadas, desarrolladas, fabricadas y probadas cerca de donde se implementan.

Según la Asociación Europea de Bombas de Calor, la calefacción representa más del 60% del consumo energético en las industrias europeas, lo que dispara los costes y consume recursos que podrían destinarse a la innovación y al fortalecimiento de la competitividad. Los avances en la tecnología de bombas de calor pueden revertir esta situación. La electrificación del calor mediante bombas de calor a gran escala permite a las ciudades e industrias aprovechar el calor natural y residual procedente de fuentes como aguas residuales, agua de mar, energía geotérmica y procesos industriales. Esto transforma la energía que de otro modo se perdería en calefacción asequible y con bajas emisiones de carbono. En 2025, las soluciones de bombas de calor de Johnson Controls ayudaron a sus clientes a reducir los costes de calefacción hasta en un 32% y las emisiones hasta en un 55%, lo que subraya la urgencia de ampliar la escala de tecnologías probadas.

La planta de Holme fabrica bombas de calor y enfriadoras personalizadas de la marca Sabroe, además de repuestos reacondicionados, de posventa y para aplicaciones marinas. Utilizando refrigerantes con bajo o nulo potencial de calentamiento global (PCG), estas tecnologías están diseñadas para cumplir con las próximas normativas de la UE que entrarán en vigor en 2027 y 2030.

Estas instalaciones han sido un referente en innovación en calefacción y refrigeración desde que Thomas Sabroe fundó la empresa aquí en 1897, declaró Benthe Klokkerholm, vicepresidente de Operaciones de Fabricación de HVAC/R para EMEA. Con esta expansión, Aarhus consolida aún más su posición como centro de excelencia en tecnología de calefacción urbana, aportando valor a clientes de toda Europa y la región en general.

Johnson Controls ha suministrado bombas de calor a gran escala a cientos de clientes en toda Europa y otros lugares, como por ejemplo Vattenfall Berlín, Energie Baden-Württemberg en Alemania, el Nuevo Hospital Universitario de Aalborg en Dinamarca, y próximos proyectos que comenzarán a operar a finales de este año, como Hamburgo, Neustadt en Holstein y en 2027 en Zúrich.

La planta de Holme complementa la presencia manufacturera más amplia de Johnson Controls en Europa y la región, junto con las instalaciones de Nantes (Francia), Milán (Italia), Cork (Irlanda) y Budapest (Hungría), que dan servicio a clientes de toda la región.

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Acerca de Johnson Controls

Johnson Controls, líder mundial en gestión térmica, sistemas de edificios de misión crítica, eficiencia energética y descarbonización, ayuda a sus clientes a utilizar la energía de forma más productiva, reducir las emisiones de carbono y operar con la precisión y la resiliencia necesarias en sectores en rápida expansión como los centros de datos, la atención médica, la industria farmacéutica, la fabricación avanzada y la educación superior.

Durante más de 140 años, Johnson Controls ha brindado un rendimiento excepcional donde realmente importa. Respaldados por tecnología avanzada, servicios integrales y una organización de campo líder en la industria, optimizamos el desempeño de nuestros clientes, transformamos sus objetivos en resultados concretos y contribuimos al progreso de la sociedad.

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