Johnson & Johnson presenta el Desafío 2.0 Innovación en África (2)

-- Soluciones botánicas: Del sesenta al ochenta por ciento de hogares africanos aún cuenta con la medicina tradicional para cuidarse y cuidar de sus seres amados.(iii) Buscamos soluciones naturales, basadas en plantas que saquen provecho de ese conocimiento tradicional y ofrezcan beneficios a la salud y el bienestar del consumidor a través de una administración tópica. -- Embalaje de productos: La gestión de deshechos de embalaje del creciente consumo en África es un desafío para muchas comunidades. Buscamos innovaciones sostenibles para el embalaje de unidades de dosis única y otros tamaños económicos de productos que reduzcan o eliminen los deshechos mientras protegen al producto. -- Salud mental: Cuidar de personas con enfermedades mentales, en especial gente joven, es todo un desafío para las comunidades rurales. Como consecuencia, el 75 al 85 % de personas con enfermedades mentales en África no tienen acceso a asistencia sanitaria.(iv) Buscamos a innovadores que creen concienciación sobre las enfermedades mentales como un problema de salud pública y ofrezcan soluciones a los pacientes, cuidadores y sus comunidades para abordar dichos problemas. -- Apoyo a los trabajadores de salud: Los trabajadores de salud de primera línea de África sufren un alto grado de estrés y agotamiento debido a la gran carga de las enfermedades y desafíos notables en el sistema sanitario. Buscamos a innovadores que apoyen el bienestar y la capacidad de recuperación de enfermeras, matronas y trabajadores comunitarios de salud en el centro del sistema de asistencia. -- Herramientas de salud digital: El continente africano tiene los peores resultados de salud de todo el mundo ya que VIH, tuberculosis, salud mental, salud maternal y ébola tienen un gran impacto, en especial en las mujeres. Buscamos herramientas digitales (incluyendo aplicaciones y otra tecnología móvil/web/de datos) para estos importantes ámbitos de la salud que puedan informar, educar, comunicarse y conectar a la gente con tratamientos, apoyo y cuidado gracias a su alcance e información, y mejorar los resultados de salud, en especial para las mujeres. -- Cuidados quirúrgicos esenciales: Una parte significativa de la carga de enfermedades en África se puede tratar con cirugía. Sin embargo, muchos centros de salud de ciertas zonas no tienen la capacidad para ofrecer siquiera servicios básicos de cirugía. Buscamos a innovadores que promocionen el acceso a cuidado quirúrgico oportuno, seguro y cualificado.

Los participantes del desafío pueden proceder de cualquier lugar de África, ser una persona o más, equipos o compañías, sujetos a ciertos requisitos de elegibilidad expuestos en las condiciones del desafío. Las soluciones de asistencia sanitaria enviadas se evaluarán basándonos en su capacidad para cumplir con los siguientes criterios:

1) La idea enviada aborda al menos una de las seis categorías del desafío.

2) La idea enviada es innovadora y creativa.

3) La idea enviada es escalable.

4) La idea enviada describe como el premio ayudaría al(los) participante(s) a alcanzar hitos vitales dentro de un periodo de un año e incluye un plan completo de comercialización.

Para participar en el desafío y revisar las condiciones, visite el sitio web de Africa Innovation Challenge [https://www.jnjinnovation.com/africachallenge/]. La fecha límite para enviar solicitudes es el 16 de enero de 2019. Ni Johnson & Johnson ni sus compañías obtiene los derechos de las ideas de los participantes como resultado de su participación en el desafío. Los participantes y los ganadores podrán continuar libremente el desarrollo de su idea por cuenta propia. Los ganadores del premio se anunciarán en primavera de 2019.

Para más información acerca del Africa Innovation Challenge y ver las historias de innovación de ganadores pasados, visite www.jnjinnovation.com/africachallenge/ [http://www.jnjinnovation.com/africachallenge/].

Acera del Africa Innovation Challenge 2.0

El primer Africa Innovation Challenge de Johnson & Johnson, que se presentó en noviembre de 2016, buscó ideas novedosas centradas en tres ámbitos críticos de salud: promoción de desarrollo de la primera infancia y salud maternal; capacitar a mujeres jóvenes y mejorar el bienestar de la familia.

Los tres conceptos ganadores adoptaron estos temas y el objetivo de crear empresas en funcionamiento y sostenibles.

-- La gran idea: Productos de higiene femenina reusablesFrancoise Nibizi, fundador y director ejecutivo de SaCoDé, BurundiLa orientación y financiación de Johnson & Johnson ayudaron a Francoise a ampliar cuatro veces la producción de las compresas Agateka, abrir dos nuevas fábricas y crear formación y trabajos fijos para 20 mujeres jóvenes. -- La gran idea: Grifos manos libres para luchar contra el contagio de enfermedadesGrace Nakibaala, directora ejecutiva y fundadora de InnovAsepsis, UgandaUn año después del apoyo, aplicaciones a patentes y marca comercial registrada para el dispositivo PedalTap(TM), el dispositivo se ha instalado en varios baños públicos, reduciendo el riesgo de infecciones y ahorrando agua. -- La gran idea: Productos naturales para la piel que ayudan a los pequeños agricultoresMahmud Johnson, fundador y director ejecutivo de J-Palm, LiberiaCon la ayuda de Johnson & Johnson, Mahmud puedo crear 330 puestos de trabajo nuevos en Liberia, ampliar su cartera de cosméticos de aceite de palmiste y aumentar sus ventas en un 1100 %.

Acerca de Johnson & Johnson En Johnson & Johnson creemos que la buena salud es la fundación para una buena vida, comunidades florecientes y avances. Es por eso que durante más de 130 años hemos tenido como objetivo ayudar a la gente a mantenerse sana a cualquier edad y en cualquier momento de su vida. Hoy, como la mayor compañía y más internacional de asistencia sanitaria, nos hemos comprometido a usar nuestro alcance y tamaño para hacer el bien. Nos esforzamos por mejorar el acceso y la asequibilidad, crear comunidades más sanas y poner mente, cuerpo y medio ambiente sanos al alcance de todo el mundo y en todas partes. Mezclamos nuestra pasión, ciencia e ingenio para cambiar profundamente la trayectoria de salud de la humanidad.

