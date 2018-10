COMUNICADO: Johnson & Johnson Vision muestra datos clínicos y soluciones de tratamiento oftalmológico en la reunión ESCRS 2018 (2)

Publicado 22/09/2018 17:22:02 CET

Durante toda la reunión, la empresa llevará a cabo una serie de sesiones educativas e interactivas para ofrecer a los asistentes la oportunidad de compartir, debatir y aprender entre los principales expertos del campo oftalmológico.

Las principales sesiones incluyen:

-- Simposios sobre la superficie ocular: Evento informativo y revelador para debatir sobre recientes tendencias y datos clínicos en la enfermedad de la superficie ocular (ESO), incluidos la prevalencia, el impacto y los resultados de los procedimientos quirúrgicos. Los ponentes debatirán sobre las actuales herramientas de diagnóstico y presentarán nuevas perspectivas sobre la comprensión de la ESO con nuevas herramientas de diagnóstico. -- Sábado 22 de septiembre de 2018, de 13:00 a 14:00 h CEST -- Centro de congresos Reed Messe Wien, sala A6 -- Simposios sobre LIO de la cámara posterior del ojo: Debates sobre diagnósticos preoperatorios y herramientas para mejorar la planificación de lentes intraoculares refractarias (LIO), incluidas las opciones de corrección de la presbicia con lentes, como las trifocales, LIO EDOF y monovisión. -- Domingo 23 de septiembre de 2018, de 12:45 a 14:15 h CEST -- Centro de congresos Reed Messe Wien -- Simposios satelitales: Ojo seco: Todo lo que siempre ha querido saber sobre la principal causa del ojo seco y nunca se atrevió a preguntar -- Domingo 23 de septiembre de 2018, de 13:00 a 14:00 h CEST -- Centro de congresos Reed Messe Wien, sala A4 -- Clase magistral sobre Biometría: Debate sobre las mejores prácticas para medir con éxito e identificar las mejores lentes para cada paciente, incluidos trucos e inconvenientes a la hora de calcular las lentes tóricas y claves para obtener resultados fiables. -- Sábado 22 de septiembre de 2018, de 10:00 a 11:30 h CEST -- Johnson & Johnson Vision Lighthouse

Además, Johnson & Johnson Vision se enorgullece de celebrar la carrera inaugural Vision de 5 km el domingo 23 de septiembre a las 06:30 h en el Johnson & Johnson Lighthouse. El evento reunirá a delegados de la ESCRS y ciudadanos de Viena para respaldar a la Eye Care Foundation a la hora de proporcionar tratamiento oftalmológico asequible en países en vías de desarrollo. Las personas interesadas deberán registrarse en línea en: http://tracs.net/escrs5k/ [http://tracs.net/escrs5k/].

Johnson & Johnson Vision

En Johnson & Johnson Vision, tenemos una gran ambición: cambiar la trayectoria de la salud visual en todo el mundo. Por medio de nuestras empresas, ofrecemos innovación que permite a los profesionales de la salud ocular crear mejores resultados para los pacientes a lo largo de sus vidas con productos y tecnologías que abordan necesidades no cubiertas, incluidos los errores refractarios, las cataratas y el ojo seco. En las comunidades con mayor necesidad, colaboramos para ampliar el acceso a un tratamiento oftalmológico de calidad y nos comprometemos a ayudar a las personas a ver mejor, conectarse mejor y vivir mejor. Visítenos en www.jjvision.com. Síganos en @JNJVision [http://www.twitter.com/jnjvision] en Twitter y en Johnson & Johnson Vision en LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/johnson-&-johnson-vision/].

