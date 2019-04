Jolywood gana el premio All Quality Matters de TUV Rheinland

Publicado 01/04/2019 10:29:39 CET

SUZHOU, China, 1 de abril de 2019 /PRNewswire/ - Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood) ha ganado el premio "All Quality Matters" de TUV Rheinland en la categoría de módulos fotovoltaicos bifaciales de rendimiento energético en exterior con sus pioneras técnicas fotovoltaicas de alta eficiencia de tipo N.

El premio All Quality Matters, patrocinado por el líder mundial de la industria TUV Rheinland, es una celebración anual de las contribuciones más destacadas de los fabricantes de módulos fotovoltaicos, inversores, sistemas de almacenamiento de energía y componentes en la Gran China, y se ha convertido en un barómetro reconocido de las tendencias en la industria fotovoltaica. Como parte del Congreso solar All Quality Matters, la ceremonia de premios de este año se celebró en Suzhou, en la provincia de Jiangsu, al este de China. Durante el evento de dos días, el Dr. Liu Zhifeng, Director General de Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd, pronunció un discurso sobre las técnicas de módulos bifaciales de contacto pasivado de tipo N de Jolywood.

Después de años de investigación y desarrollo de sus módulos y células solares bifaciales de tipo N de alta eficiencia, Jolywood ha alcanzado logros innovadores en la mejora de la eficiencia de conversión y la reducción del coste normalizado de la energía (LCOE). Uno de sus últimos productos, las células bifaciales de contacto pasivado de tipo N, ha elevado la eficiencia de conversión media por encima del 22,5 %, con una potencia frontal de más de 330 vatios.

Debido a las ventajas de las materias primas y la estructura, la célula solar de contacto pasivado tiene un espacio de mejora de alta eficiencia en comparación con la célula solar PERC, y tiene ventajas como ausencia de PID, LID cero, mejor respuesta a la luz débil, menor riesgo de agrietamiento, etc. El alto rendimiento y la alta fiabilidad posibilitan mayores beneficios a largo plazo y un menor LCOE.

Para garantizar una alta calidad, todos los productos de Jolywood deben pasar diversas pruebas en exteriores antes de su aprobación. El Comité del premio All Quality Matters decidió otorgar este reconocimiento a Jolywood después de una serie de inspecciones sobre el terreno durante todo un año del rendimiento energético en el exterior del módulo, lo que demuestra una vez más la persistencia de Jolywood en presentar una calidad excelente.

Con una firme posición en el panorama internacional, Jolywood también se ha asociado con la empresa de reconocimiento mundial Datong Panda PV y en Holanda ha participado en el proyecto Zonnepark Rilland de 11,75 MW, que es la planta de energía solar de servicio público construida con módulos solares bifaciales de tipo N más grande de Europa.

"Como pionero dedicado a la industria de la energía ecológica, Jolywood siempre se ha mantenido fiel a sus estándares de alta calidad y a sus estrictos principios de investigación y desarrollo", afirmó Lin Jianwei, Presidente de Jolywood. "Durante más de una década, hemos priorizado la calidad por encima de todo, dedicándonos incondicionalmente al desarrollo de células solares de alta eficiencia, láminas posteriores fotovoltaicas de alta calidad y técnicas de encapsulación de alta fiabilidad. Esperamos convertirnos en una fuerza principal en la búsqueda de la obtención futura de la paridad de la red".

Acerca de Jolywood

Jolywood (SZ: 300393) es líder mundial en desarrollo, producción y comercialización de láminas posteriores fotovoltaicas, células solares monocristalinas bifaciales de alta eficiencia y módulos bifaciales. Fundada en 2008, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) es el fabricante más grande del mundo de láminas posteriores fotovoltaicas, con una capacidad de producción anual de más de 100 millones de metros cuadrados. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), una filial 100 % propiedad de Jolywood Suzhou, se fundó en 2016 y lidera desde 2017 la industria solar global con 2,4GW en capacidad de fabricación de células solares biofaciales de tipo N.

