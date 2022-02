Josh Rayner se une a Hut 8 Mining como vicepresidente de ventas (1)

Este nombramiento sigue a la adquisición de TeraGo por parte de la Compañía y es la última de una serie de contrataciones estratégicas que respaldan los avances de Hut 8 en diversificación y escalada.

TORONTO, 17 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) ("Hut 8" o "la Compañía"), uno de los pioneros de minería de activos digitales centrados en la innovación más grandes de Norteamérica, que admite sistemas abiertos y descentralizados desde 2018, se complace en anunciar el nombramiento de Josh Rayner para el nuevo cargo de vicepresidente de ventas, a partir del 21 de febrero de 2022. Rayner se une a Hut 8 para liderar las ventas con un enfoque en el centro de datos y el negocio de servicios administrados recientemente adquiridos por la Compañía bajo la dirección del consejero delegado Jaime Leverton.

Rayner es un líder de ventas experimentado que aporta al equipo de Hut 8 conocimientos técnicos y experiencia en el mercado de centros de datos. Antes de unirse a Hut 8, Rayner sirvió como director de ventas en Beanfield Metroconnect, donde dirigió un equipo de ventas de alto rendimiento.

"Estamos emocionados de dar la bienvenida a Josh a nuestro equipo para ayudarnos a fortalecer nuestra posición actual y expandir nuestra nueva base de clientes", dijo Jaime Leverton, consejero delegado de Hut 8. "Como líder con experiencia diversa en el ámbito del centro de datos, Josh, un campeón apasionado de los activos digitales, está bien posicionado para respaldar nuestro impulso continuo y será un activo para nuestro equipo".

Durante la última década, Rayner ha trabajado en varios puestos, incluidas las operaciones de ventas, administración y centros de datos dentro del sector de la tecnología.

"Estoy encantado de unirme al apasionado equipo de Hut 8. El rápido crecimiento de Hut 8 y el espacio de activos digitales es algo a lo que estoy emocionado de contribuir", dijo Rayner. "Espero continuar con esa tendencia y ayudar a Hut 8 a expandir su posición como facilitador líder de activos digitales y web 3.0".

Acerca de la Compañía:

Hut 8 es uno de los mineros de activos digitales centrados en la innovación más grandes de Norteamérica, dirigido por un equipo de tecnólogos de desarrollo empresarial, optimista sobre bitcoin, blockchain, web 3.0 y uniendo los mundos informáticos de alto rendimiento nacientes y tradicionales. Con dos sitios de minería de activos digitales ubicados en el sur de Alberta y un tercer sitio en North Bay, Ontario, todos ubicados en Canadá, Hut 8 tiene una de las tasas de capacidad más altas de la industria y uno de los inventarios más altos de Bitcoin auto extraído de cualquier minero criptográfico o empresa que cotiza en bolsa a nivel mundial. Con 36.000 pies cuadrados de espacio de centro de datos geodiverso y capacidad de nube conectada a redes eléctricas alimentadas por importantes recursos renovables y libres de emisiones, Hut 8 está revolucionando los activos convencionales para crear el primer modelo de centro de datos híbrido que sirve tanto a la computación tradicional de alto rendimiento (web 2.0) y sectores emergentes de computación de activos digitales, juegos de blockchain y web 3.0. Hut 8 fue el primer minero canadiense de activos digitales en cotizar en el índice compuesto Nasdaq Global Select y la primera empresa de blockchain en agregarse al índice compuesto S&P/TSX en 2021. El equipo de tecnólogos de creación de negocios de Hut 8 cree en los sistemas descentralizados, administradores de potentes soluciones líderes en la industria e impulsores de la innovación en minería de activos digitales y computación de alto rendimiento, con un enfoque en la alineación ESG. A través de la innovación, la imaginación y la pasión, Hut 8 está ayudando a definir la revolución de los activos digitales para crear valor e impactos positivos para sus accionistas y las generaciones venideras.

Nota cautelar sobre la información prospectiva

Este comunicado de prensa incluye "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas" en el sentido de las leyes de valores de Canadá y las leyes de valores de los Estados Unidos, respectivamente (colectivamente, "información prospectiva"). Toda la información, que no sean declaraciones de hechos históricos, incluida en este comunicado de prensa que aborde actividades, eventos o desarrollos que la Compañía espera o anticipa que ocurrirán o pueden ocurrir en el futuro, incluidas cosas como estrategia comercial futura, fortalezas competitivas, metas, expansión y el crecimiento de los negocios, operaciones, planes y otros asuntos de la Compañía es información prospectiva. La información prospectiva a menudo se identifica con las palabras "puede", "sería", "podría", "debería", "hará", "pretende", "planea", "anticipa", "permite", "cree", "estimar", "esperar", "predecir", "puede", "podría", "potencial", "predecir", "proyectar", "está diseñado para", "probable" o expresiones similares e incluye, entre otras, declaraciones con respecto a las expectativas, experiencia, proyecciones, estimaciones o caracterizaciones de la gerencia de eventos o circunstancias futuras, el creciente y diverso equipo de liderazgo de la Compañía, la capacidad de la Compañía para fortalecer su posición actual y expandir su nueva base de clientes, la capacidad de la Compañía para crecer y expandir su posición como un facilitador líder de activos digitales y web 3.0, y la capacidad de la empresa para continuar su impulso dentro de los ámbitos de centros de datos y servicios gestionados.

La información prospectiva se basa necesariamente en una serie de opiniones, suposiciones y estimaciones que, si bien Hut 8 considera razonables a la fecha de este comunicado de prensa, están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores que pueden causar que los resultados reales, el nivel de actividad, el rendimiento o los logros sean materialmente diferentes de los expresados o implícitos en dicha información prospectiva, incluido el tiempo previsto para la finalización de las actividades de construcción y desarrollo en el tercer sitio minero de la Compañía en North Bay, Ontario se retrasará aún más como resultado de los impactos en la cadena de suministro global, la capacidad de la Compañía para realizar pagos de intereses sobre cualquier porción retirada del préstamo con Trinity Capital, el impacto de las condiciones económicas generales en la Compañía, las condiciones de la industria, las fluctuaciones monetarias, los impuestos, la regulación , cambios en impuestos u otra legislación, competencia de otros participantes de la industria, la falta de disponibilidad de personal o gerencia calificados, la volatilidad del mercado de valores, la inestabilidad política y geopolítica y la capacidad de la Compañía para acceder a capital suficiente de fuentes internas y externas. Los riesgos anteriores y otros se describen con mayor detalle en la sección "Factores de Riesgo" del Formulario de Información Anual de la Compañía con fecha 25 de marzo de 2021, que se encuentra disponible en www.sedar.com. Estos factores no pretenden representar una lista completa de los factores que podrían afectar a Hut 8; sin embargo, estos factores deben considerarse cuidadosamente y no debe depositar una confianza indebida en ninguna información prospectiva. No puede haber seguridad de que dichas estimaciones y suposiciones resulten ser correctas. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se realizó a partir de la fecha de este comunicado de prensa, y Hut 8 renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar o modificar declaraciones que contengan información prospectiva, o los factores o suposiciones subyacentes, ya sea como como resultado de nueva información, eventos o circunstancias futuras, o de otra manera, excepto según lo exija la ley.

De vez en cuando surgen nuevos factores, y Hut 8 no puede predecir todos estos factores o evaluar de antemano el impacto de cada factor en el negocio de Hut 8 o la medida en que cualquier factor, o combinación de factores, puede hacer que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en cualquier información prospectiva. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa está expresamente calificada por esta declaración de advertencia.

Enlaces relacionados: www.hut8mining.com

Contacto de medios: Hut 8, dea.masottipayne@northstrategic.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1749010/Hut_8_Mining_Corp_Josh_Rayner_Joins_Hut_8_Mining_as_VP_of_Sales.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1749009/Hut_8_Mining_Corp_Josh_Rayner_Joins_Hut_8_Mining_as_VP_of_Sales.jpg