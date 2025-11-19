JuliaHub se asocia con Synopsys para potenciar los gemelos digitales basados en SciML

(Información remitida por la empresa firmante)

La integración de Dyad permite el desarrollo de IA basada en la física para la innovación impulsada por la simulación.

CAMBRIDGE, Mass., 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- JuliaHub, líder en simulación y modelado nativos de IA, anunció hoy una alianza estratégica con Synopsys (NASDAQ: SNPS) para integrar Dyad, su plataforma insignia de simulación de última generación, en Ansys TwinAI™, el software de gemelo digital impulsado por inteligencia artificial que forma parte de la cartera de soluciones de simulación y análisis de Synopsys. Esta colaboración combina la experiencia de JuliaHub en simulación basada en IA y fundamentada en la física con la tecnología de gemelo digital de Synopsys para acelerar la innovación y mejorar la precisión del diseño de hardware y la optimización de sistemas.

TwinAI permite a las organizaciones validar y operar gemelos digitales en entornos de nube compatibles con motores de simulación avanzados, sistemas operativos y flujos de datos. La plataforma ofrece funcionalidades para simular gemelos digitales, mejorar la precisión de los modelos mediante análisis híbridos y simplificar la implementación en la nube.

Gracias a la integración de Dyad, TwinAI ahora combina la simulación basada en la física con modelos de IA adaptativos, lo que permite a los ingenieros crear 'gemelos digitales híbridos' predictivos y fundamentados en leyes físicas.

"Un gemelo digital es más que un modelo. Es una representación viva y dinámica de un sistema", afirmó el Dr. Prith Banerjee, vicepresidente sénior de Synopsys. "Al integrar Dyad y la tecnología SciML de JuliaHub, TwinAI permite a los ingenieros crear gemelos digitales que evolucionan con los datos, cerrando la brecha entre la simulación y la realidad".

El modelado acausal basado en componentes y la generación automática de ecuaciones de Dyad permiten diseñar y ampliar sistemas complejos y multidominio de forma eficiente. Combinada con las capacidades de simulación de Ansys, la integración ofrece nuevas y potentes oportunidades para la simulación en tiempo real, el análisis predictivo y el despliegue escalable de gemelos digitales en la nube.

"Esta colaboración lleva la innovación científica en aprendizaje automático de JuliaHub a uno de los ecosistemas de simulación más fiables del mundo, afirmó Viral B. Shah, consejero delegado y cofundador de JuliaHub. "Juntos, estamos impulsando la próxima generación de gemelos digitales inteligentes: adaptativos, explicables y con sólidos fundamentos físicos".

Se prevé que las próximas versiones de Ansys TwinAI incluyan la integración con Dyad, con funciones que se irán incorporando de forma gradual. Próximamente se ofrecerán más detalles.

Acerca de JuliaHub

La misión de JuliaHub es empoderar a quienes abordan los desafíos científicos y técnicos más complejos del mundo con herramientas de vanguardia en un entorno seguro y sin interrupciones. JuliaHub combina computación matemática avanzada y experiencia en aprendizaje automático para habilitar técnicas de Aprendizaje Automático Científico (SciML), modelado de gemelos digitales y modelado y simulación de última generación en las industrias farmacéutica, aeroespacial, automotriz y otras.

Acerca de Dyad

Dyad combina infraestructura nativa de la nube, programación diferenciable y extensibilidad modular para dar soporte a flujos de trabajo de ingeniería de última generación. Dyad permite el desarrollo de modelos digitales en constante mejora mediante la integración de IA con aprendizaje automático científico (SciML) en un entorno seguro con participación activa del ingeniero. Dyad capacita a los equipos para implementar sistemas más inteligentes, rápidos y fiables sin comprometer el rigor de la ingeniería tradicional para actualizaciones inalámbricas, mantenimiento predictivo y ajuste del rendimiento en tiempo real.

