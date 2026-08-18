Jumanji: The Lost Levels de Zero Latency VR estará listo para las familias

(Información remitida por la empresa firmante)

- Las cifras lo confirman: las familias son el futuro de la realidad virtual, y Jumanji: The Lost Levels de Zero Latency VR estará listo para ellas

Un nuevo estudio realizado en cinco mercados confirma el cambio en el perfil de los usuarios y sus motivos para el lanzamiento de la experiencia familiar de Jumanji en realidad virtual inmersiva a finales de este año.

MELBOURNE, Australia, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Zero Latency VR, la red de realidad virtual inmersiva más grande e innovadora del mundo, tiene fecha, destino y reto para ti: adéntrese en el mundo de Jumanji: The Lost Levels el 4 de diciembre de 2026. Esta experiencia, creada en colaboración con Sony Pictures, estará disponible en las ubicaciones de Zero Latency VR en todo el mundo, y un nuevo estudio demuestra lo oportuna que es su llegada.

Una encuesta* realizada a 2.386 adultos en Australia, Estados Unidos, Canadá, Francia y España muestra que la realidad virtual basada en la ubicación se ha convertido discretamente en una actividad familiar. Actualmente, el 44 % de los encuestados describe Zero Latency como "apropiada para familias", una marca que antes se asociaba casi exclusivamente con jóvenes adultos y grupos de amigos. El 60 % de las personas ahora visita establecimientos de entretenimiento basados en la ubicación con su familia. El grupo más numeroso de visitantes de Zero Latency es el de 35 a 44 años: personas que vieron la película original de Jumanji en el cine cuando eran niños y que vieron las nuevas versiones con sus propios hijos.

En cifras:

El 92,8 % de los encuestados está interesado en experiencias de realidad virtual.

El 62,9 % de los visitantes de Zero Latency reservaría una actividad familiar.

El 45,8 % de todos los visitantes tiene entre 35 y 44 años.

El 60 % visita el lugar con su familia; el 72,8 % con amigos.

"Esta investigación nos indica que la gente busca experiencias sociales que puedan compartir de Verdad", afirmó Tim Ruse, consejero delegado de Zero Latency VR. "Durante mucho tiempo, la realidad virtual se consideró una novedad, algo que se probaba una vez para ver qué tal era. Ahora, las familias son nuestro público principal, y lo que buscan es algo que les permita levantarse del sofá, reunirse en la misma habitación y comentar la experiencia de camino a casa. Por eso mismo, Jumanji: The Lost Levels será la aventura de realidad virtual inmersiva perfecta, y los datos lo confirman".

Esta experiencia, el primer título de Zero Latency con seguimiento de manos completo, se estrenará mundialmente el 4 de diciembre de 2026. Por primera vez, no hay mandos que coger, ni botones que aprender, ni periféricos que se interpongan entre tú y el mundo que estás explorando. Los jugadores extienden la mano, agarran, lanzan, empujan e interactúan usando únicamente sus manos, lo que convierte a Jumanji: The Lost Levels en la experiencia más intuitiva y accesible que Zero Latency haya creado hasta la fecha.

Para las familias, esto es especialmente importante: no hay curva de aprendizaje ni necesidad de explicar los controles a alguien que nunca ha jugado a un videojuego. Simplemente, ¡a jugar! La jungla te espera. Trae a alguien que valga la pena rescatar.

*Fuente: Zero Latency VR Brand Research, junio de 2026 (n=2.386 adultos en Australia, Estados Unidos, Canadá, Francia y España)

ACERCA DE ZERO LATENCY VR:

Zero Latency VR es pionera a nivel mundial en entretenimiento inmersivo, superando los límites de lo posible en experiencias basadas en la ubicación. Como la mayor red de realidad virtual de libre movimiento del planeta, con más de 150 ubicaciones de vanguardia en 30 países, Zero Latency es el lugar donde los amantes de las emociones fuertes pueden vivir sus fantasías más salvajes.

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Instagram y TikTok: @zerolatencyvrLinkedIn: Zero Latency VR

Contacto de prensa:

Luke Mitchelldirector de RR.PP. y Comunicaciones+61 (0) 413614412luke.mitchell@zerolatencyvr.com

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