Jungbunzlauer defiende el cuidado del hogar sostenible y de alto rendimiento en SEPAWA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

BASILEA, Suiza, 10 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Jungbunzlauer, líder mundial en ingredientes sostenibles de alta calidad procedentes de fuentes naturales, presentará sus últimas innovaciones en fórmulas para el cuidado del hogar durante SEPAWA 2025 en Berlín, del 15 al 17 de octubre. Bajo el lema "Pastillas, polvos y concentrados: Formatos sostenibles para soluciones de limpieza eficientes", la empresa destacará cómo la innovación en ingredientes y formatos puede reducir el impacto ambiental sin comprometer el rendimiento.

Con una proyección de crecimiento anual del 11% para el mercado de productos de limpieza ecológicos, que alcanzará los 71.000 millones de dólares en 2032i, las marcas y fabricantes se ven cada vez más presionados para replantear el diseño, la formulación, el envasado y la distribución de las soluciones para el cuidado del hogar. Jungbunzlauer aborda este cambio con ingredientes biodegradables de origen natural en formatos que reducen las emisiones del transporte, los residuos de envases y promueven un uso más seguro.

"A medida que se expande el mercado del cuidado sostenible del hogar, las empresas tienen una oportunidad real de diferenciarse y, al mismo tiempo, avanzar en sus objetivos de reducción del Alcance 3", afirmó Franck Ueberschlag, vicepresidente ejecutivo de Gestión de Productos de Jungbunzlauer. "Nuestra cartera está diseñada para ayudar a los clientes a ofrecer un rendimiento de limpieza rentable utilizando ingredientes de calidad que son sostenibles y están preparados para el futuro."

Un punto destacado es la solución de eliminación de óxido a base de ácido cítrico de Jungbunzlauer, que será presentada por Carolin Southerland, científica de Jungbunzlauer, el miércoles 15 de octubre a las 12:15. Apta tanto para aplicaciones industriales como domésticas, esta solución demuestra que un alto rendimiento de limpieza, la seguridad y la sostenibilidad pueden ir de la mano.

La presencia de Jungbunzlauer en SEPAWA también incluye el patrocinio de la Zona de Conferencias sobre Sostenibilidad, lo que refuerza su compromiso con la colaboración en toda la industria y la innovación responsable.

A través de su firme compromiso con la sostenibilidad, Jungbunzlauer promueve su propósito de liderar el desarrollo de ingredientes naturalmente mejores que mejoran la vida cotidiana. La sostenibilidad sigue siendo fundamental para la innovación, las operaciones y el servicio de la empresa a sus clientes y comunidades en todo el mundo.

Para más información sobre el compromiso de Jungbunzlauer con la sostenibilidad para el hogar, visite www.jungbunzlauer.com/industry/home-care/

Acerca de Jungbunzlauer

Jungbunzlauer es un productor líder de ingredientes sostenibles de alta calidad procedentes de fuentes naturales, que atiende a industrias que abarcan desde la alimentación y las bebidas hasta la nutrición, la salud, el hogar y el cuidado personal, entre otras. Liderando el desarrollo de ingredientes naturalmente mejores que mejoran la vida cotidiana, somos un socio de confianza que ofrece una cartera diversa de texturizantes, acidulantes, edulcorantes, minerales y soluciones a medida para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes.

Con sede en Basilea, Suiza, y con instalaciones de vanguardia que incluyen operaciones de fermentación a gran escala en Europa y Norteamérica, nos enorgullece servir a más de 130 países en todo el mundo. Fundada hace más de 150 años, Jungbunzlauer se ha convertido en una empresa de 1.300 millones de CHF, impulsada por casi 1.400 profesionales dedicados y comprometidos con un futuro más saludable y sostenible. Obtenga más información en www.jungbunzlauer.com.

i Zion Market Research, Eco-Friendly Cleaning Products Industry Perspective, 2025

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2793320...Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2729543...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/jungbunzlauer-defiende-el-cuidado-del-hogar-sostenible-y-de-alto-rendimiento-en-sepawa-2025-302580947.html