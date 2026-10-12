KAILAS lanza la campaña "Stay Warm, Stay Together" para celebrar los vínculos que hay detrás de cada escalada

(Información remitida por la empresa firmante)

CHENGDU, China, 12 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- KAILAS se posiciona como una de las tres únicas marcas de escalada a nivel mundial que ofrecen una gama completa de productos. Su nueva campaña, "Stay Warm, Stay Together" (Mantente abrigado, mantente unido), celebra la confianza y el apoyo mutuo que constituyen la esencia de la escalada. Con la participación de Jon Otto, director del Centro de Instrucción al Aire Libre Chengdu Leadclimb; el alpinista Zhang Qingwei (Ye Ren); los atletas de KAILAS Liu Junfu y Zhou Song; y el alpinista de renombre internacional Aleš Česen, la campaña explora los vínculos que ayudan a los escaladores a afrontar entornos de montaña exigentes. Zhang Qingwei y Zhou Song fueron galardonados con el premio al Mejor Logro en Escalada en la 19.ª edición de los premios China Outdoor Golden Rhino.

Cada asociación tiene su propia historia. Jon Otto y Ye Ren se conocen desde hace dos décadas; compartieron conocimientos técnicos antes de empezar a enseñar y escalar juntos. A través del entrenamiento conjunto y de ascensiones alpinas cada vez más exigentes, Liu Junfu y Zhou Song han desarrollado una gran compenetración. Česen ha forjado relaciones de confianza que trascienden fronteras y culturas, gracias a la experiencia compartida, el buen criterio y una pasión común por la montaña.

En condiciones alpinas desafiantes, un compañero de confianza brinda apoyo tanto práctico como emocional. Contar con un equipo fiable es igualmente esencial, sobre todo a gran altitud, donde las bajas temperaturas y el terreno exigente ponen a prueba los límites de los escaladores.

Diseñada para satisfacer las exigencias del alpinismo en terrenos nevados, la serie KAILAS GT Glacier Traverse equilibra calidez, protección y ligereza. Algunos modelos incorporan plumón de ganso con un poder de relleno de hasta 1.000 cuin, combinado con el tejido ultraligero ZERO-Gravity para ofrecer una relación excepcional entre calidez y peso. Esta combinación permite a los alpinistas mantener el calor corporal al tiempo que se reduce el peso innecesario.

"Mantente abrigado, mantente unido" refleja la calidez de la conexión humana y la fiabilidad del equipamiento técnico. KAILAS desarrolla material para escaladores, desde chaquetas de plumón para gran altitud y prendas técnicas de protección hasta equipamiento de escalada. Sus productos se prueban y perfeccionan en entornos de montaña reales, priorizando siempre el rendimiento, la protección y la seguridad.

Desde finales de septiembre, imágenes de la campaña han aparecido en pantallas digitales exteriores de 13 ciudades —entre ellas Pekín, Shanghái, Hong Kong, Shenzhen y Macao—, acercando las historias y la cultura de la escalada a un público más amplio.

Para KAILAS, la escalada es más que una actividad individual. Más allá de la destreza técnica y el equipo fiable, la confianza, la cooperación y las personas que nos acompañan son igual de importantes. A través de esta campaña, KAILAS celebra las alianzas que ayudan a los escaladores a superar desafíos y a avanzar juntos.

Stay Warm, Stay Together.