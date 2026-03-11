Kasowitz LLP publica un informe del procesamiento de Erion Veliaj, alcalde de Tirana, Albania

(Información remitida por la empresa firmante)

-Kasowitz LLP publica un informe actualizado que examina los defectos fundamentales del debido proceso que subyacen a la continua detención y procesamiento de Erion Veliaj, alcalde de Tirana, Albania

NUEVA YORK, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Kasowitz LLP publicó hoy un informe que examina las deficiencias fundamentales del debido proceso que subyacen a la continua detención y procesamiento de Erion Veliaj, alcalde de Tirana, Albania. El informe de hoy complementa y actualiza los informes anteriores emitidos el 24 de junio de 2025 y el 28 de octubre de 2025.

El Informe Actualizado de Veliaj aborda dos novedades clave en el caso del alcalde Veliaj. En primer lugar, destaca los intentos del fiscal —la Estructura Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado de Albania (SPAK)— de vulnerar el derecho del alcalde Veliaj a un juicio justo. SPAK ha impedido repetidamente al alcalde Veliaj acceder y revisar casi 60.000 páginas de pruebas para preparar su juicio. Además, ha restringido la forma y los medios a través de los cuales el abogado de oficio del alcalde Veliaj puede hablar con él sobre las pruebas y preparar su defensa. Ayer mismo, el Tribunal de Primera Instancia, compuesto por un panel de tres jueces, rechazó la conducta de SPAK, ordenándole que enviara su expediente de pruebas al alcalde Veliaj para su revisión y posponiendo el juicio dos semanas. Si bien esta decisión representa un paso en la dirección correcta, queda por ver si el alcalde Veliaj puede revisar y procesar de forma realista un volumen significativo de pruebas en un corto período de tiempo.

En segundo lugar, SPAK sigue presentando argumentos espurios para justificar la continua detención preventiva del alcalde Veliaj. Recientemente, SPAK citó las actividades de cabildeo del alcalde Veliaj como fundamento para prolongar su detención. Sin embargo, el cabildeo no figura entre los criterios definidos para justificar la detención de un acusado. Solo hay una razón por la que SPAK lo ha utilizado: castigar y tomar represalias contra el alcalde Veliaj por ejercer su derecho democrático de petición, que ha puesto de manifiesto las numerosas violaciones del debido proceso cometidas por SPAK en su caso.

"El recurso de SPAK a la defensa y el cabildeo legítimos para justificar la continua detención ilegal del alcalde Veliaj en Albania es profundamente preocupante", declaró Daniel Fetterman, socio de Kasowitz LLP y asesor internacional del alcalde Veliaj. "Presentar peticiones a los gobiernos y hablar públicamente sobre el propio caso es un derecho democrático fundamental y no una base para el encarcelamiento o el castigo. Tras más de un año de prisión preventiva y otras graves violaciones del debido proceso en el caso del alcalde Veliaj, es apropiado que el gobierno estadounidense, que ayudó a establecer y asesorar a SPAK, investigue qué ha estado sucediendo y por qué está ocurriendo esto. Mediante cartas al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia de EE.UU., eso es exactamente lo que les pedimos que hagan".

Una copia del informe completo está disponible aquí .

El equipo de Kasowitz que representa al alcalde Veliaj incluye a los socios Daniel J. Fetterman y Brian S. Choi en Nueva York, y a la asesora principal Clarine Nardi Riddle y al asesor especial David Miller en Washington, D.C.

